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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:11
juristkostya написав: ЛАД написав:
Вы даже не хотите понимать, что я написал.
наоборот
В частности, только что по пункту № 2 вы ответили совсем не на то, что я написал
Возможно.
Но тогда я не понял, к чему была "узурпация".
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:14
prodigy
Могу только напомнить пример из истории Советской России с Брестским миром.
Если недостаточно, можно будет ещё добавить.
Вы ни разу не задумывались, что бы было, если бы Запад нас так не поддержал?
Мы недовольны слишком слабой поддержкой (она, действительно, недостаточна), но ведь не было никакой гарантии, что она вообще будет. Никаких обязательств перед нами у них не было.
Это к вопросу о вариантах и от кого что зависит.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:23
prodigy написав:
............
вату отправить на Колыму (после освобождения Донбаса)
Я, по-моему, вчера или позавчера об этом писал, о "перевоспитании" в Гулаге.
Правда, я говорил о Сибири. Но ни Сибири, ни Колымы у нас нет. Придётся договариваться с Путиным? Как думаете, согласится?
Так кто из нас "совок"?
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:27
ЛАД написав: juristkostya написав: ЛАД написав:
Вы даже не хотите понимать, что я написал.
наоборот
В частности, только что по пункту № 2 вы ответили совсем не на то, что я написал
Возможно.
Но тогда я не понял, к чему была "узурпация".
смысл в следующем:
- вы написали, что, мол, политик не может отрываться от мнения народа, поскольку иначе это означает "карт-бланш" и за 5 лет он может наворотить непоправимых дел.
- я возражаю, что в реалиях 19-21 годов в стране было достаточно политических противовесов, и говорить о карт-бланше президенту (риске узурпации власти) априори невозможно. А раз так, то нет никакой проблемы в том, что президент будет действовать исходя из плана мероприятий на срок своей каденции, не переживая за сиюминутную просадку рейтинга. В том числе, естественно, ему надо будет преодолевать "аппаратное" и общественное сопротивление как административно (в пределах своих законных полномочий), так и путём грамотной информационной кампании. Отстаивание и продвижение своих взглядов - неизбежный элемент решения любой серьёзной задачи. Были бы только эти самые взгляды.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:31
prodigy написав:
вату отправить на Колыму (после освобождения Донбаса)
какую именно вату? Например, харьковской вате в 14-м году просто повезло, что у государство хватило на Харьков сил быстрого реагирования. А "по честному" она ничуть не лучше донецкой.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:40
juristkostya написав: ЛАД написав:
Это просто слова.
это принципиальная позиция: мы даём полномочия и через 5 лет смотрим, как они были использованы. За 5 лет вполне реально получить видимый неспециалисту результат.
Если, конечно, действительно мыслить перспективно, иметь внятные цели, а не переживать при каждом чихе, как там рейтинг поживает.
не мог человек -не политик, весьма далекий от политики (даже не так, о всех раскладах в политике "кто наш -а кто казел" ему рассказал Игорь Валерьевич не переживать о рейтинге
вспомните первые месяцы -когда Богдан в его глазах выглядел как "царь и бог", и Богдан по причине отсутствие такта начал вольно или невольно демонстрировать слабость президента на людях.
да тот же Ларионов(не смотрю его) сказал, что чтобы стать президентом-надо пахать по 12-13 часов в день (учиться этому делу с преподавателями( с советниками)
но многими подмечено, что он не трудоголик (и никогда по жизни им не был), он и сегодня работает на больше 5 часов в день (может да действительно он не спал первый месяц, а когда орков отогнали от Киева, то спать стало спокойнее)
а выгнав Богдана он на 90% положился на Ермака (тот сказал: нормально Вован, не б**и прорвемся) и три года пролетели как песня и тут ВОЙНА и НЕРВЫ
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:40
juristkostya написав: prodigy написав:
вату отправить на Колыму (после освобождения Донбаса)
какую именно вату? Например, харьковской вате в 14-м году просто повезло, что у государство хватило на Харьков сил быстрого реагирования. А "по честному" она ничуть не лучше донецкой.
одесская =харковской
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:43
ЛАД написав: prodigy написав:
............
вату отправить на Колыму (после освобождения Донбаса)
Я, по-моему, вчера или позавчера об этом писал, о "перевоспитании" в Гулаге.
Правда, я говорил о Сибири. Но ни Сибири, ни Колымы у нас нет. Придётся договариваться с Путиным? Как думаете, согласится?
Так кто из нас "совок"?
я шучу конечно
а совок из нас ВЫ
я уже НЕТ
никто вату трогать не будет
Печерскую Лавру и УПЦ МП не трогают? а там 100% ваты
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:44
juristkostya написав: prodigy написав:
вату отправить на Колыму (после освобождения Донбаса)
какую именно вату? Например, харьковской вате в 14-м году просто повезло, что у государство хватило на Харьков сил быстрого реагирования. А "по честному" она ничуть не лучше донецкой.
Не очень уверен, что благодарить надо государство, а не Коломойского с Кернесом.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:46
prodigy написав:
..... он не трудоголик (и никогда по жизни им не был), он и сегодня работает на больше 5 часов в день (может да действительно он не спал первый месяц, а когда орков отогнали от Киева, то спать стало спокойнее)
.....
Вы уверены?
Свечку держали?
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