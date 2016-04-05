Додано: Вів 22 лис, 2022 16:40

juristkostya написав: ЛАД написав: Это просто слова. Это просто слова. это принципиальная позиция: мы даём полномочия и через 5 лет смотрим, как они были использованы. За 5 лет вполне реально получить видимый неспециалисту результат.

Если, конечно, действительно мыслить перспективно, иметь внятные цели, а не переживать при каждом чихе, как там рейтинг поживает. это принципиальная позиция: мы даём полномочия и через 5 лет смотрим, как они были использованы. За 5 лет вполне реально получить видимый неспециалисту результат.Если, конечно, действительно мыслить перспективно, иметь внятные цели, а не переживать при каждом чихе, как там рейтинг поживает.

не мог человек -не политик, весьма далекий от политики (даже не так, о всех раскладах в политике "кто наш -а кто казел" ему рассказал Игорь Валерьевич не переживать о рейтингевспомните первые месяцы -когда Богдан в его глазах выглядел как "царь и бог", и Богдан по причине отсутствие такта начал вольно или невольно демонстрировать слабость президента на людях.да тот же Ларионов(не смотрю его) сказал, что чтобы стать президентом-надо пахать по 12-13 часов в день (учиться этому делу с преподавателями( с советниками)но многими подмечено, что он не трудоголик (и никогда по жизни им не был), он и сегодня работает на больше 5 часов в день (может да действительно он не спал первый месяц, а когда орков отогнали от Киева, то спать стало спокойнее)а выгнав Богдана он на 90% положился на Ермака (тот сказал: нормально Вован, не б**и прорвемся) и три года пролетели как песня и тут ВОЙНА и НЕРВЫ