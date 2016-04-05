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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:46
prodigy написав: juristkostya написав: prodigy написав:
вату отправить на Колыму (после освобождения Донбаса)
какую именно вату? Например, харьковской вате в 14-м году просто повезло, что у государство хватило на Харьков сил быстрого реагирования. А "по честному" она ничуть не лучше донецкой.
одесская =харковской
вот именно.
Собственно, мысль в чём: сам факт, что человек оказался на оккупированной территории, не даёт автоматического основания отправить его "на колыму". Равно, как факт проживания на неоккупированной территории не гарантирует его проукраинскость.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:48
prodigy написав:
..........
я шучу конечно
.......
Шутить, конечно, можно. Это проще, чем решить вопрос. И спать можно хоть 12 часов в сутки.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:49
flyman
хотаб не отказывается воевать за Донбасс.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:49
ЛАД написав: juristkostya написав: prodigy написав:
вату отправить на Колыму (после освобождения Донбаса)
какую именно вату? Например, харьковской вате в 14-м году просто повезло, что у государство хватило на Харьков сил быстрого реагирования. А "по честному" она ничуть не лучше донецкой.
Не очень уверен, что благодарить надо государство, а не Коломойского с Кернесом.
увы, но в тот период они были вполне себе частью государства
в конце концов, термину "государственно-монополистический капитализм" немало лет, такой тип государств вполне изучен исторической наукой.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:51
prodigy написав:
Печерскую Лавру и УПЦ МП не трогают? а там 100% ваты
кстати, сегодня там обыски
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:52
ЛАД написав:prodigy
Могу только напомнить пример из истории Советской России с Брестским миром.
Если недостаточно, можно будет ещё добавить.
Вы ни разу не задумывались, что бы было, если бы Запад нас так не поддержал?
Мы недовольны слишком слабой поддержкой (она, действительно, недостаточна), но ведь не было никакой гарантии, что она вообще будет. Никаких обязательств перед нами у них не было.
Это к вопросу о вариантах и от кого что зависит.
наші хлопці вмирали і вмирають за дядю Сема чи за свою Країну рідну (в першу чергу) потім за свій дім, родину, батьків, дружину і детей)
нас би не здолали і без допомоги, але воювати довелись би майже голіруч (після травня так точно), можливо лінія оборони би була в Дніпрі і Одесі (загиблих на порядок більше)
орки не подолали би нас за 3 місяці навіть без допомоги, це без шансів-
а за рік, то було б реально
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:54
ЛАД написав: prodigy написав:
..... он не трудоголик (и никогда по жизни им не был), он и сегодня работает на больше 5 часов в день (может да действительно он не спал первый месяц, а когда орков отогнали от Киева, то спать стало спокойнее)
.....
Вы уверены?
Свечку держали?
уверен как в себе
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:55
juristkostya написав: ЛАД написав: juristkostya написав:
.....
какую именно вату? Например, харьковской вате в 14-м году просто повезло, что у государство хватило на Харьков сил быстрого реагирования. А "по честному" она ничуть не лучше донецкой.
Не очень уверен, что благодарить надо государство, а не Коломойского с Кернесом.
увы, но в тот период они были вполне себе частью государства
в конце концов, термину "государственно-монополистический капитализм" немало лет, такой тип государств вполне изучен исторической наукой.
В каком-то смысле и мы свами вполне себе "часть государства".
Но донбасские мэры были такой же частью государства, а Коломойский ещё не был губернатором.
Да и на "государственно-монополистический капитализм" мы не тянем. У нас уж скорее был "олигархический капитализм".
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:57
juristkostya написав: prodigy написав:
Печерскую Лавру и УПЦ МП не трогают? а там 100% ваты
кстати, сегодня там обыски
давно пора
Лавру надо национализировать , пророссийских попов вигнать в шею
и сделать из нее музей (как было в 70х)-я тогда первый раз в 1977 был Лавре
никакой святости в ней не осталось,
там москальский дух (за 5 лет не проветришь)
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:59
ЛАД написав: Hotab написав: ЛАД написав:
Використовували примерно так же, как и По. Судя по цифрам расходов. Только без лозунгов об "Армовире"
Не так. Ви оперуєте просто цифрами в грн років 14-19 і 20-22. А , по-перше, дуже змінились ціни. Зросла кількість особового складу і їх зарплати.
Фактично в останні роки бюджет ЗСУ став бюджетом проїдання. Але не закупівлі (модернізації, ремонту, створення) озброєння і техніки.
Я в 18-му році через кількаетапні підвищення знову вийшов на 1000 дол зарплати. Але для цього потрібно було суттєво підвищувати бюджет зсу в наступні роки. А так вийшло, що це підвищення потім забезпечувалось скороченням статей по закупці ОВТ.
Возможно и так, не разбирался подробно и не уверен, что цифры есть в свободном доступе.
Но всё равно, где взять средства для заметного увеличения военного бюджета? Бюджет государства не резиновый и, повторю. Украина достаточно бедная страна, а проблем много. И, действительно, за год (или даже за 2) сильно армию не укрепишь, а вот ещё сильнее разрушить экономику - запросто.
еще раз для тех кто в танке.
1. в бюджете Украины можно спокойно посмотреть сколько было заложено на "ремонт, модернизацию и закупку нового вооружения". Эта сумма (в проценте к общему бюджету буджету) осталась та же что и было при по.
2. в бюджете Украины можно спокойно посмотреть сколько было заложено на ремонт дорог при зе.
3. как показало нападение на нас 24-02-2022 у армии банально не было касок, броников и разгрузок. я уже молчу про весь остальной ассортимент который в авральном порядке закупался волонтерами на народные донаты. и в то же время в Турции были заказаны два фрегата на которые из бюджета ушли деньги. покупаем пирожные когда хлеба нет?
4. в 2020 и 2021 годах было перевыполнение доходной части бюджета. но этим перевыполнением бюджета решили воспользоваться так что дали ДОПОЛНИТЕЛЬНО на дороги 40 и 80 ярдов грн в 2020 и 2021. зато армии - кукиш без масла. и так облезут видать решили зе-"строители"
я уже устал повторять в который раз - были деньги и без обрезания статей как тут некоторые любят пугать. просто на дорогах пилить удобнее так как доступнее зевласти. 1,5 днепропетровских ярда во время войны это только еще раз доказывают. так мало того что денег не дали из перевыполнения бюджета - так еще и фрегаты решили закупить. а пехота ж че - кто ее считает. и без касок, броников, разгрузок и дополнительных приборов пусть воюет.
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