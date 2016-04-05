Додано: Вів 22 лис, 2022 16:59

ЛАД написав: Hotab написав: ЛАД написав: Використовували примерно так же, как и По. Судя по цифрам расходов. Только без лозунгов об "Армовире" Використовували примерно так же, как и По. Судя по цифрам расходов. Только без лозунгов об "Армовире"

Не так. Ви оперуєте просто цифрами в грн років 14-19 і 20-22. А , по-перше, дуже змінились ціни. Зросла кількість особового складу і їх зарплати.

Фактично в останні роки бюджет ЗСУ став бюджетом проїдання. Але не закупівлі (модернізації, ремонту, створення) озброєння і техніки.



Я в 18-му році через кількаетапні підвищення знову вийшов на 1000 дол зарплати. Але для цього потрібно було суттєво підвищувати бюджет зсу в наступні роки. А так вийшло, що це підвищення потім забезпечувалось скороченням статей по закупці ОВТ. Не так. Ви оперуєте просто цифрами в грн років 14-19 і 20-22. А , по-перше, дуже змінились ціни. Зросла кількість особового складу і їх зарплати.Фактично в останні роки бюджет ЗСУ став бюджетом проїдання. Але не закупівлі (модернізації, ремонту, створення) озброєння і техніки.Я в 18-му році через кількаетапні підвищення знову вийшов на 1000 дол зарплати. Але для цього потрібно було суттєво підвищувати бюджет зсу в наступні роки. А так вийшло, що це підвищення потім забезпечувалось скороченням статей по закупці ОВТ.

Возможно и так, не разбирался подробно и не уверен, что цифры есть в свободном доступе.

Но всё равно, где взять средства для заметного увеличения военного бюджета? Бюджет государства не резиновый и, повторю. Украина достаточно бедная страна, а проблем много. И, действительно, за год (или даже за 2) сильно армию не укрепишь, а вот ещё сильнее разрушить экономику - запросто. Возможно и так, не разбирался подробно и не уверен, что цифры есть в свободном доступе.Но всё равно, где взять средства для заметного увеличения военного бюджета? Бюджет государства не резиновый и, повторю. Украина достаточно бедная страна, а проблем много. И, действительно, за год (или даже за 2) сильно армию не укрепишь, а вот ещё сильнее разрушить экономику - запросто.

еще раз для тех кто в танке.1. в бюджете Украины можно спокойно посмотреть сколько было заложено на "ремонт, модернизацию и закупку нового вооружения". Эта сумма (в проценте к общему бюджету буджету) осталась та же что и было при по.2. в бюджете Украины можно спокойно посмотреть сколько было заложено на ремонт дорог при зе.3. как показало нападение на нас 24-02-2022 у армии банально не было касок, броников и разгрузок. я уже молчу про весь остальной ассортимент который в авральном порядке закупался волонтерами на народные донаты. и в то же время в Турции были заказаны два фрегата на которые из бюджета ушли деньги. покупаем пирожные когда хлеба нет?4. в 2020 и 2021 годах было перевыполнение доходной части бюджета. но этим перевыполнением бюджета решили воспользоваться так что дали ДОПОЛНИТЕЛЬНО на дороги 40 и 80 ярдов грн в 2020 и 2021. зато армии - кукиш без масла. и так облезут видать решили зе-"строители"я уже устал повторять в который раз - были деньги и без обрезания статей как тут некоторые любят пугать. просто на дорогах пилить удобнее так как доступнее зевласти. 1,5 днепропетровских ярда во время войны это только еще раз доказывают. так мало того что денег не дали из перевыполнения бюджета - так еще и фрегаты решили закупить. а пехота ж че - кто ее считает. и без касок, броников, разгрузок и дополнительных приборов пусть воюет.