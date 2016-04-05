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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2773277427752776>
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:02

  ЛАД написав:
  prodigy написав:..........
я шучу конечно
.......

Шутить, конечно, можно. Это проще, чем решить вопрос. И спать можно хоть 12 часов в сутки.


президенту можно ВСЁ

думаю, что Байден спит (или дремет 15 часов),
кстати, у Байдена был 20 листопада юбилей-80 лет (почти 50 лет в политике)
вот если бы ВА Зеленский протянул 50 лет в политике (хотя бы как этот год), то ему тоже можно спать по 15 часов (хотя многие старики спят плохо, ВЫ как спите? нормально)
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:02

  prodigy написав:
  ЛАД написав:prodigy
Могу только напомнить пример из истории Советской России с Брестским миром.
Если недостаточно, можно будет ещё добавить.
Вы ни разу не задумывались, что бы было, если бы Запад нас так не поддержал?
Мы недовольны слишком слабой поддержкой (она, действительно, недостаточна), но ведь не было никакой гарантии, что она вообще будет. Никаких обязательств перед нами у них не было.
Это к вопросу о вариантах и от кого что зависит.


наші хлопці вмирали і вмирають за дядю Сема чи за свою Країну рідну (в першу чергу) потім за свій дім, родину, батьків, дружину і детей)

нас би не здолали і без допомоги, але воювати довелись би майже голіруч (після травня так точно), можливо лінія оборони би була в Дніпрі і Одесі (загиблих на порядок більше)
орки не подолали би нас за 3 місяці навіть без допомоги, це без шансів-
а за рік, то було б реально

Ну-ну.
"Голіруч" против танков. "лінія оборони" была бы, возможно, в Карпатах - там горы, танки не пройдут. Ну, о погибших я молчу, по сравнению с независимостью для Вас это, похоже, не так важно.
Очень боюсь, что, если бы не помощь Запада, орки от Киева так просто не отошли бы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:05

Помер Герой України Юрій Шухевич

На 89-му році життя помер дисидент, народний депутат 8-го скликання, Герой України, син головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича Юрій Шухевич.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в Telegram.

За інформацією ЗМІ, Шухевич помер у ніч на 22 листопада. Останні хвилини життя він провів у Німеччині, де перебував на лікуванні.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:08

Тарас Березовець розповів, як діють "вагнерівці". Виявилося, у них дуже нахабна тактика. Однак це все одно не допомагає окупантам захопити Бахмут.

"Те, що стосується Донецького напрямку, там все ускладнюється тим, що там все йде в умовах реального стрілецького бою. Йдуть штурми з періодичністю від 7 до 10 в день на одні і ті ж позиції. Потрібно розуміти, що інтенсивність ось просто немислима, йдуть постійні обстріли - РСЗВ, танки, ствольна артилерія, міномети, гранатомети. Потім вони (російські військові - УНІАН) починають штурмувати, йдуть просто в лобові атаки. Тобто сенс цього - захопити Бахмут, щоб відкрити ворота Донбасу. Тому що якщо ти береш Бахмут, у тебе вже далі відкривається оперативний простір ти виходиш, там у тебе йде по ланцюжку Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка", - зазначив Березовець.

За словами офіцера, окупанти дуже хочуть розірвати лінію оборони ЗСУ, а тому і штурмують Бахмутський напрямок. РФ кидає на штурм спочатку "мобіків", які здійснюють безглузді атаки. Основна мета мобілізованих - розкрити вогневі точки ЗСУ, зазначив Березовець. Слідом за ними вже йде ПВК "Вагнера". За словами офіцера, який спілкувався з українськими військовими з Бахмутського напрямку, "вагнерівці" працюють досить добре.

У "Вагнера" є свої схеми, авіація, артилерія, міномети, танки і є свої штурмові групи. За словами офіцера, спочатку найманці протягом кількох годин працюють танками, артилерією та мінометами. У цей час вони намагаються приховано наблизитися до позицій ВСУ.

"Підходять на відстані іноді до 50 метрів, тобто точність роботи у них філігранна - 100-250 метрів. Вони підходять максимально, а потім, на фінальній стадії, вони вже відпрацьовують гранатометами. Знову ж таки, бійці не можуть підняти голову. І коли вже йде останній постріл з гранатомета або міномета, вони буквально через кілька секунд встрибують в окопи. І починається вже фактично рукопашний бій. Причому заходять часто переодягнені в форму ЗСУ, або в "піксель" або в "мультикам", що ускладнює їх впізнання. Треба розуміти, що в умовах поганої видимості або нічного бою дуже складно", - розповів офіцер.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В каком-то смысле и мы свами вполне себе "часть государства".
Но донбасские мэры были такой же частью государства, а Коломойский ещё не был губернатором.
Да и на "государственно-монополистический капитализм" мы не тянем. У нас уж скорее был "олигархический капитализм".
тут надо идти от фактов: если они способны влиять на решение вопроса "куда отправить одно из очень немногих боеспособных подразделений" - они часть государства :-)
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:16

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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:18

  Hotab написав:
  flyman написав:
  juristkostya написав:нам же оборонятися, а не здати Херсон за день і закрити мешканцями Бучі Київ

Я прямо бачу , як ми віддаємо ордло, підписуємо всі "нєт НАТО", і починаємо рити траншеї по Чернігівщині і Херсонщині, заливаючи їх бетоном. А 100-150 тисячне угрупування, яке рік як стоїть біля кордонів, чекає, поки ми все зробимо. Так і будо б.

мене чи тебе хтось питав, щоб вписати в Констутуцію "НАТО YES"?
Тим більше коли воно сказало: NO!
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:18

prodigy

Сообщено о подозрении капитана российского судна за незаконную перевозку украинского зерна через оккупированный Крым, - Офис генпрокурора. Источник: https://censor.net/ru/p3382273

Светит ли лишением капитанской лицензии в данном случае?
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:18

не люблю Ютуб за длинные видео, но если кому нечего делать можете глянуть.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:21

  prodigy написав:Тарас Березовець розповів, як діють "вагнерівці". Виявилося, у них дуже нахабна тактика. Однак це все одно не допомагає окупантам захопити Бахмут.

"Те, що стосується Донецького напрямку, там все ускладнюється тим, що там все йде в умовах реального стрілецького бою. Йдуть штурми з періодичністю від 7 до 10 в день на одні і ті ж позиції. Потрібно розуміти, що інтенсивність ось просто немислима, йдуть постійні обстріли - РСЗВ, танки, ствольна артилерія, міномети, гранатомети. Потім вони (російські військові - УНІАН) починають штурмувати, йдуть просто в лобові атаки. Тобто сенс цього - захопити Бахмут, щоб відкрити ворота Донбасу. Тому що якщо ти береш Бахмут, у тебе вже далі відкривається оперативний простір ти виходиш, там у тебе йде по ланцюжку Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка", - зазначив Березовець.

За словами офіцера, окупанти дуже хочуть розірвати лінію оборони ЗСУ, а тому і штурмують Бахмутський напрямок. РФ кидає на штурм спочатку "мобіків", які здійснюють безглузді атаки. Основна мета мобілізованих - розкрити вогневі точки ЗСУ, зазначив Березовець. Слідом за ними вже йде ПВК "Вагнера". За словами офіцера, який спілкувався з українськими військовими з Бахмутського напрямку, "вагнерівці" працюють досить добре.

У "Вагнера" є свої схеми, авіація, артилерія, міномети, танки і є свої штурмові групи. За словами офіцера, спочатку найманці протягом кількох годин працюють танками, артилерією та мінометами. У цей час вони намагаються приховано наблизитися до позицій ВСУ.

"Підходять на відстані іноді до 50 метрів, тобто точність роботи у них філігранна - 100-250 метрів. Вони підходять максимально, а потім, на фінальній стадії, вони вже відпрацьовують гранатометами. Знову ж таки, бійці не можуть підняти голову. І коли вже йде останній постріл з гранатомета або міномета, вони буквально через кілька секунд встрибують в окопи. І починається вже фактично рукопашний бій. Причому заходять часто переодягнені в форму ЗСУ, або в "піксель" або в "мультикам", що ускладнює їх впізнання. Треба розуміти, що в умовах поганої видимості або нічного бою дуже складно", - розповів офіцер.

С утра идёт дождь, грязь по самые уши, и ..башит тяжелое.
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