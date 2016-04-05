Додано: Вів 22 лис, 2022 17:08

Тарас Березовець розповів, як діють "вагнерівці". Виявилося, у них дуже нахабна тактика. Однак це все одно не допомагає окупантам захопити Бахмут.



"Те, що стосується Донецького напрямку, там все ускладнюється тим, що там все йде в умовах реального стрілецького бою. Йдуть штурми з періодичністю від 7 до 10 в день на одні і ті ж позиції. Потрібно розуміти, що інтенсивність ось просто немислима, йдуть постійні обстріли - РСЗВ, танки, ствольна артилерія, міномети, гранатомети. Потім вони (російські військові - УНІАН) починають штурмувати, йдуть просто в лобові атаки. Тобто сенс цього - захопити Бахмут, щоб відкрити ворота Донбасу. Тому що якщо ти береш Бахмут, у тебе вже далі відкривається оперативний простір ти виходиш, там у тебе йде по ланцюжку Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка", - зазначив Березовець.



За словами офіцера, окупанти дуже хочуть розірвати лінію оборони ЗСУ, а тому і штурмують Бахмутський напрямок. РФ кидає на штурм спочатку "мобіків", які здійснюють безглузді атаки. Основна мета мобілізованих - розкрити вогневі точки ЗСУ, зазначив Березовець. Слідом за ними вже йде ПВК "Вагнера". За словами офіцера, який спілкувався з українськими військовими з Бахмутського напрямку, "вагнерівці" працюють досить добре.



У "Вагнера" є свої схеми, авіація, артилерія, міномети, танки і є свої штурмові групи. За словами офіцера, спочатку найманці протягом кількох годин працюють танками, артилерією та мінометами. У цей час вони намагаються приховано наблизитися до позицій ВСУ.



"Підходять на відстані іноді до 50 метрів, тобто точність роботи у них філігранна - 100-250 метрів. Вони підходять максимально, а потім, на фінальній стадії, вони вже відпрацьовують гранатометами. Знову ж таки, бійці не можуть підняти голову. І коли вже йде останній постріл з гранатомета або міномета, вони буквально через кілька секунд встрибують в окопи. І починається вже фактично рукопашний бій. Причому заходять часто переодягнені в форму ЗСУ, або в "піксель" або в "мультикам", що ускладнює їх впізнання. Треба розуміти, що в умовах поганої видимості або нічного бою дуже складно", - розповів офіцер.