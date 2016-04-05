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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2773277427752776
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:мене чи тебе хтось питав, щоб вписати в Констутуцію "НАТО YES"?

А зобов'язані?

  flyman написав:непотріб" як тут пишуть "відправити на Колиму"?

А що, у Вроцлав відправити?))
Перешли мені 10 куе (з них 5 мені) , я тебе відпущу у Вроцлавський котел. А то всі нитіки вже там, один ти невдаха якийсь.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:24

  Kudrjavuy написав:Зображення


чергова маячня від Тарас Чорновила (не переймайтесь)
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:25

  Kudrjavuy написав:Зображення

Все б нічого, якби Тарас сам не був ще більшим безхребетним нікчемою
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:27

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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:44

  Kudrjavuy написав:prodigy

Сообщено о подозрении капитана российского судна за незаконную перевозку украинского зерна через оккупированный Крым, - Офис генпрокурора. Источник: https://censor.net/ru/p3382273

Светит ли лишением капитанской лицензии в данном случае?


капитану светит уголовная статья согласно украинского законодательства(если попадет в руки правоохронителей Украины, что вряд ли)

димплом у российского капитана (выдан капитаном порта государства т.е Россией)
кто у него заберет диплом (капитан украинского порта), у капитанов портов нет таких полномочий (даже у российских), при СССР было такое...например за утерю якоря на год капитана лишали капитанского диплома и переводили на понижение в старпомы (плюс денежный штраф, но не имели права вычитать более 25% из оклада согласно законодательству)
в 1990г мне рассказывал второй помощник (материально ответственный за груз)-по приходу в Одессу/Ильичевск бригада требовала 2 ящика водки (чтобы без боя произвести выгрузку), если откажешь -умышленно делали бой(стропили палеты/ящики и по отмашке крановщик резко майнал и разбивал ящики (там могли быть как бананы -так и ценные импортные вещи , на пример болонья плащ (в 1971/72 посадили 4-5 человек на 8 лет-воровали плащи и через забор кидали наворованное)

из российского журнала:
В настоящее время капитан порта не может применить меры административного воздействия к судовладельцам, а только к должностным лицам из состава экипажа. Сейчас изъяты из обращения вкладные талоны к дипломам комсостава судов, в которых ранее за грубые нарушения ставились соответствующие отметки, и при определенном количестве нарушений капитан порта имел право назначить внеочередную аттестацию моряка-нарушителя. За грубые нарушения безопасности мореплавания капитан порта раньше мог лишить виновного и диплома на шесть месяцев. А сейчас не может даже назначить внеочередную аттестацию или наказать, к примеру, механика за пьянство. Кажется, мелочи, а тем не менее они отрицательно влияют на обеспечение безопасности мореплавания.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:57

А, вот, зазвучало ОФИЦИАЛЬНО:
Идёт ли торговля Украиной?
И откуда проблемы с нехваткой поставок по вооружению, и пр.пр.пр.
В преддверии саммита "Большой двадцатки" глава Кремля Путин получил от одной из стран-посредниц между Украиной и РФ рамку возможного "мирного соглашения".

Об этом пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на информацию собеседников в кругах американских спецслужб.

Если коротко, то суть предложения заключалась в том, что оккупированные и уже аннексированные территории Юга и Востока страны возвращаются в состав Украины, включая Донбасс. Вопрос Крыма было предложено вынести "за скобки" на 7 лет.

"Для России это основа так называемого "наследия Путина", поэтому соглашение предусматривало заморозку любых разговоров о статусе полуострова на 7 лет так же, как и разговоры о вступлении Украины в НАТО", - отмечено публикации.

Одним из пунктов, который, по данным источников "УП", предусматривало соглашение, должна стать остановка ракетных обстрелов украинской критической инфраструктуры. Ээто якобы должно было засвидетельствовать серьезность намерений россиян.

Некоторые тезисы по черновику этого соглашения засветились в российских околокремлевских каналах Telegram. "УП" получила информацию об отдельных пунктах от своего источника в американских спецслужбах.

Однако после "холодного душа" для России на G20, где Путин не выступил даже дистанционно, а общее фото отменили, потому что многие не хотели оказаться на одном снимке с россиянами, самолет главы МИД РФ Лаврова в первый же день саммита улетел в Москву, а в Украину полетели сотня российских ракет и дронов.

Журналисты отмечают, что после тех ударов упомянутое предложение утратило актуальность.

"Однако это явно не последняя попытка найти какой-нибудь вариант дипломатического выхода из путинской войны", - отмечено в материале издания.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://daily.dialog.ua/262966_1669120782
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 18:01

  Faceless написав:Все б нічого, якби Тарас сам не був ще більшим безхребетним нікчемою

Вероятно Вы, до конца не усвідомлюєте, що це таке "Держслужба" - "Госслужба".
В єтом случае он только констатирует факт происходящего.
Kudrjavuy
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