Додано: Вів 22 лис, 2022 17:44

Kudrjavuy написав: prodigy



https://censor.net/ru/p3382273 Сообщено о подозрении капитана российского судна за незаконную перевозку украинского зерна через оккупированный Крым, - Офис генпрокурора. Источник:

Светит ли лишением капитанской лицензии в данном случае? Светит ли лишением капитанской лицензии в данном случае?

В настоящее время капитан порта не может применить меры административного воздействия к судовладельцам, а только к должностным лицам из состава экипажа. Сейчас изъяты из обращения вкладные талоны к дипломам комсостава судов, в которых ранее за грубые нарушения ставились соответствующие отметки, и при определенном количестве нарушений капитан порта имел право назначить внеочередную аттестацию моряка-нарушителя. За грубые нарушения безопасности мореплавания капитан порта раньше мог лишить виновного и диплома на шесть месяцев. А сейчас не может даже назначить внеочередную аттестацию или наказать, к примеру, механика за пьянство. Кажется, мелочи, а тем не менее они отрицательно влияют на обеспечение безопасности мореплавания.

капитану светит уголовная статья согласно украинского законодательства(если попадет в руки правоохронителей Украины, что вряд ли)димплом у российского капитана (выдан капитаном порта государства т.е Россией)кто у него заберет диплом (капитан украинского порта), у капитанов портов нет таких полномочий (даже у российских), при СССР было такое...например за утерю якоря на год капитана лишали капитанского диплома и переводили на понижение в старпомы (плюс денежный штраф, но не имели права вычитатьсогласно законодательству)в 1990г мне рассказывал второй помощник (материально ответственный за груз)-по приходу в Одессу/Ильичевск бригада требовала 2 ящика водки (чтобы без боя произвести выгрузку), если откажешь -умышленно делали бой(стропили палеты/ящики и по отмашке крановщик резко майнал и разбивал ящики (там могли быть как бананы -так и ценные импортные вещи , на пример болонья плащ (в 1971/72 посадили 4-5 человек на 8 лет-воровали плащи и через забор кидали наворованное)из российского журнала: