Додано: Вів 22 лис, 2022 18:03

mephala написав: ..........

1. в бюджете Украины можно спокойно посмотреть сколько было заложено на "ремонт, модернизацию и закупку нового вооружения". Эта сумма (в проценте к общему бюджету буджету) осталась та же что и было при по.

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3. как показало нападение на нас 24-02-2022 у армии банально не было касок, броников и разгрузок. я уже молчу про весь остальной ассортимент который в авральном порядке закупался волонтерами на народные донаты. и в то же время в Турции были заказаны два фрегата на которые из бюджета ушли деньги. покупаем пирожные когда хлеба нет?

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и без касок, броников, разгрузок и дополнительных приборов пусть воюет. ..........1. в бюджете Украины можно спокойно посмотреть сколько было заложено на "ремонт, модернизацию и закупку нового вооружения"...........3. как показало нападение на нас 24-02-2022 у армии банально не было касок, броников и разгрузок. я уже молчу про весь остальной ассортимент который в авральном порядке закупался волонтерами на народные донаты. и в то же время в Турции были заказаны два фрегата на которые из бюджета ушли деньги. покупаем пирожные когда хлеба нет?........и без касок, броников, разгрузок и дополнительных приборов пусть воюет.

только за первый месяц войны и только из США было поставлено оружия на 1,7 миллиарда долларов

В общей сложности, по данным Пентагона на 10 ноября, США выделили Украине помощи в области безопасности на сумму более $19,3 млрд с января 2021 года. С 2014 года США выделили Украине более $21,4 млрд на помощь в области безопасности, из которых более $18,6 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

По состоянию на конец октября оборонный бюджет страны превысил 1,6 трлн грн

Вы очень надоедливы.1. Из Вашего п.1 следует, что Зе ничего не разваливал - см. выделенное.2. Вы считаете, что Черноморский флот нам не нужен?А я думаю, нужен. Не знаю, почему РФ не высадила десант под Одессой, весной этого сильно опасались.3. Почему их не закупили при Порошенко? Вы знаете? Я нет. И объяснить не могу.100 раз писал - дороги нужны. И в мирное время, и, как показала практика, не меньше и в военное. Или как в ту войну гонять технику по буеракам? Так техника немного не та. И тактика другая.Здесь уже все признали, что заметно изменить ситуацию (соотношение сил с РФ) мы за 1-2 года не могли. Я Вам предлагал посчитать, сколько техники мы могли бы купить за "дорожные" деньги. Вам лень или увидели, что недостаточно?А теперь посмотрим:Больше читайте тут:, это тоже только из США;Лень искать цифры помощи от других стран. Меньше, чем от США, но тоже немало.Сравните хотя бы эти цифры, да даже наши собственные 1,6 трлн. грн с "дорожными" миллиардами, которые Вы постоянно поминаете.А теперь ещё вспомните, что весной 2021 тоже было большое сосредоточение росс. сил у наших границ. Надо было тогда принимать оборонный бюджет с расходами 1,6 трлн. грн за 8 месяцев?Может и надо было, если бы точно знать, что война начнётся 24.02.2022. Но это из серии: "Если бы я был такой умный сразу, как моя жена потом".И, как уже писал, кто бы принял такой бюджет?С Вашего разрешения разговор закончу.