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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 27742775277627772778 ... 2780>
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:мене чи тебе хтось питав, щоб вписати в Констутуцію "НАТО YES"?

А зобов'язані?

  flyman написав:непотріб" як тут пишуть "відправити на Колиму"?

А що, у Вроцлав відправити?))
Перешли мені 10 куе (з них 5 мені) , я тебе відпущу у Вроцлавський котел. А то всі нитіки вже там, один ти невдаха якийсь.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:24

  Kudrjavuy написав:Зображення


чергова маячня від Тарас Чорновила (не переймайтесь)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:25

  Kudrjavuy написав:Зображення

Все б нічого, якби Тарас сам не був ще більшим безхребетним нікчемою
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:27

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:44

  Kudrjavuy написав:prodigy

Сообщено о подозрении капитана российского судна за незаконную перевозку украинского зерна через оккупированный Крым, - Офис генпрокурора. Источник: https://censor.net/ru/p3382273

Светит ли лишением капитанской лицензии в данном случае?


капитану светит уголовная статья согласно украинского законодательства(если попадет в руки правоохронителей Украины, что вряд ли)

димплом у российского капитана (выдан капитаном порта государства т.е Россией)
кто у него заберет диплом (капитан украинского порта), у капитанов портов нет таких полномочий (даже у российских), при СССР было такое...например за утерю якоря на год капитана лишали капитанского диплома и переводили на понижение в старпомы (плюс денежный штраф, но не имели права вычитать более 25% из оклада согласно законодательству)
в 1990г мне рассказывал второй помощник (материально ответственный за груз)-по приходу в Одессу/Ильичевск бригада требовала 2 ящика водки (чтобы без боя произвести выгрузку), если откажешь -умышленно делали бой(стропили палеты/ящики и по отмашке крановщик резко майнал и разбивал ящики (там могли быть как бананы -так и ценные импортные вещи , на пример болонья плащ (в 1971/72 посадили 4-5 человек на 8 лет-воровали плащи и через забор кидали наворованное)

из российского журнала:
В настоящее время капитан порта не может применить меры административного воздействия к судовладельцам, а только к должностным лицам из состава экипажа. Сейчас изъяты из обращения вкладные талоны к дипломам комсостава судов, в которых ранее за грубые нарушения ставились соответствующие отметки, и при определенном количестве нарушений капитан порта имел право назначить внеочередную аттестацию моряка-нарушителя. За грубые нарушения безопасности мореплавания капитан порта раньше мог лишить виновного и диплома на шесть месяцев. А сейчас не может даже назначить внеочередную аттестацию или наказать, к примеру, механика за пьянство. Кажется, мелочи, а тем не менее они отрицательно влияют на обеспечение безопасности мореплавания.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:57

А, вот, зазвучало ОФИЦИАЛЬНО:
Идёт ли торговля Украиной?
И откуда проблемы с нехваткой поставок по вооружению, и пр.пр.пр.
В преддверии саммита "Большой двадцатки" глава Кремля Путин получил от одной из стран-посредниц между Украиной и РФ рамку возможного "мирного соглашения".

Об этом пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на информацию собеседников в кругах американских спецслужб.

Если коротко, то суть предложения заключалась в том, что оккупированные и уже аннексированные территории Юга и Востока страны возвращаются в состав Украины, включая Донбасс. Вопрос Крыма было предложено вынести "за скобки" на 7 лет.

"Для России это основа так называемого "наследия Путина", поэтому соглашение предусматривало заморозку любых разговоров о статусе полуострова на 7 лет так же, как и разговоры о вступлении Украины в НАТО", - отмечено публикации.

Одним из пунктов, который, по данным источников "УП", предусматривало соглашение, должна стать остановка ракетных обстрелов украинской критической инфраструктуры. Ээто якобы должно было засвидетельствовать серьезность намерений россиян.

Некоторые тезисы по черновику этого соглашения засветились в российских околокремлевских каналах Telegram. "УП" получила информацию об отдельных пунктах от своего источника в американских спецслужбах.

Однако после "холодного душа" для России на G20, где Путин не выступил даже дистанционно, а общее фото отменили, потому что многие не хотели оказаться на одном снимке с россиянами, самолет главы МИД РФ Лаврова в первый же день саммита улетел в Москву, а в Украину полетели сотня российских ракет и дронов.

Журналисты отмечают, что после тех ударов упомянутое предложение утратило актуальность.

"Однако это явно не последняя попытка найти какой-нибудь вариант дипломатического выхода из путинской войны", - отмечено в материале издания.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://daily.dialog.ua/262966_1669120782
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 18:01

  prodigy написав:чергова маячня від Тарас Чорновила (не переймайтесь)

  Faceless написав:Все б нічого, якби Тарас сам не був ще більшим безхребетним нікчемою

Вероятно Вы, до конца не усвідомлюєте, що це таке "Держслужба" - "Госслужба".
В этом случае он только констатирует факт происходящего.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 22 лис, 2022 18:03, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 18:03

  mephala написав:..........
1. в бюджете Украины можно спокойно посмотреть сколько было заложено на "ремонт, модернизацию и закупку нового вооружения". Эта сумма (в проценте к общему бюджету буджету) осталась та же что и было при по.
..........
3. как показало нападение на нас 24-02-2022 у армии банально не было касок, броников и разгрузок. я уже молчу про весь остальной ассортимент который в авральном порядке закупался волонтерами на народные донаты. и в то же время в Турции были заказаны два фрегата на которые из бюджета ушли деньги. покупаем пирожные когда хлеба нет?
........
и без касок, броников, разгрузок и дополнительных приборов пусть воюет.

Вы очень надоедливы.
1. Из Вашего п.1 следует, что Зе ничего не разваливал - см. выделенное.
2. Вы считаете, что Черноморский флот нам не нужен?
А я думаю, нужен. Не знаю, почему РФ не высадила десант под Одессой, весной этого сильно опасались.
3. Почему их не закупили при Порошенко? Вы знаете? Я нет. И объяснить не могу.

100 раз писал - дороги нужны. И в мирное время, и, как показала практика, не меньше и в военное. Или как в ту войну гонять технику по буеракам? Так техника немного не та. И тактика другая.

Здесь уже все признали, что заметно изменить ситуацию (соотношение сил с РФ) мы за 1-2 года не могли. Я Вам предлагал посчитать, сколько техники мы могли бы купить за "дорожные" деньги. Вам лень или увидели, что недостаточно?
А теперь посмотрим:
только за первый месяц войны и только из США было поставлено оружия на 1,7 миллиарда долларов

https://meduza.io/feature/2022/04/18/zapad-pomenyal-strategiyu-voennoy-pomoschi-ukraine-pomozhet-li-ey-eto-pobedit-v-bitve-za-donbass-i-vo-vsey-voyne;
В общей сложности, по данным Пентагона на 10 ноября, США выделили Украине помощи в области безопасности на сумму более $19,3 млрд с января 2021 года. С 2014 года США выделили Украине более $21,4 млрд на помощь в области безопасности, из которых более $18,6 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/danilov-zayavil-chto-mir-mozhet-vzorvatsya-esli-zapad-perestanet-postavlyat-ukraine-oruzhie-1636065.html, это тоже только из США;
По состоянию на конец октября оборонный бюджет страны превысил 1,6 трлн грн

https://war.obozrevatel.com/investoryi-pobedyi-kto-bolshe-vsego-pomogaet-vsu-eksklyuziv-obozrevatel.htm.
Лень искать цифры помощи от других стран. Меньше, чем от США, но тоже немало.
Сравните хотя бы эти цифры, да даже наши собственные 1,6 трлн. грн с "дорожными" миллиардами, которые Вы постоянно поминаете.

А теперь ещё вспомните, что весной 2021 тоже было большое сосредоточение росс. сил у наших границ. Надо было тогда принимать оборонный бюджет с расходами 1,6 трлн. грн за 8 месяцев?
Может и надо было, если бы точно знать, что война начнётся 24.02.2022. Но это из серии: "Если бы я был такой умный сразу, как моя жена потом".
И, как уже писал, кто бы принял такой бюджет?

С Вашего разрешения разговор закончу.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 22 лис, 2022 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 18:03

  vitaliian написав:не люблю Ютуб за длинные видео, но если кому нечего делать можете глянуть.

та всё нормально, ремонтники работают почти круглосуточно, молодцы
вчера у нас вырубали с 06-18 потом с21-2230
сегодня с 0930-1100 и всё работает

рассчет на сколько хватит батерии (инвертор ДЖБ 3кВТ )
пример: батарея 200ач, напруга 24в, включили кондиционер на нагрев 1000ват/ч(1кВтч) коэффициент инвертора 0,85

200*24*0,85=4080
4080/1000=4часа 5минут

опытным путе установлено, чтобы батарея протянула подольше не стоит задавать кондиционеру высокую температу (для уменшения можности потребления)

пример: температура в комнате +18с , включаем кондиционер на нагрев +19с (вибираем режим "sleep@ -потребляемая мощность 0,3-0,4кВтч (батарея разрядиться за 9-10 часов)

температура в комнате +18с, вкл кондиционер на нагрев +23С (режим турбо) потребляемая мощность 1,2-1,3Втч (батарея разрядится за 3,5 часа)
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 18:09

  Kudrjavuy написав:А, вот, зазвучало ОФИЦИАЛЬНО:
Идёт ли торговля Украиной?
И откуда проблемы с нехваткой поставок по вооружению, и пр.пр.пр.
В преддверии саммита "Большой двадцатки" глава Кремля Путин получил от одной из стран-посредниц между Украиной и РФ рамку возможного "мирного соглашения".

Об этом пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на информацию собеседников в кругах американских спецслужб.

Если коротко, то суть предложения заключалась в том, что оккупированные и уже аннексированные территории Юга и Востока страны возвращаются в состав Украины, включая Донбасс. Вопрос Крыма было предложено вынести "за скобки" на 7 лет.

"Для России это основа так называемого "наследия Путина", поэтому соглашение предусматривало заморозку любых разговоров о статусе полуострова на 7 лет так же, как и разговоры о вступлении Украины в НАТО", - отмечено публикации.

Одним из пунктов, который, по данным источников "УП", предусматривало соглашение, должна стать остановка ракетных обстрелов украинской критической инфраструктуры. Ээто якобы должно было засвидетельствовать серьезность намерений россиян.

Некоторые тезисы по черновику этого соглашения засветились в российских околокремлевских каналах Telegram. "УП" получила информацию об отдельных пунктах от своего источника в американских спецслужбах.

Однако после "холодного душа" для России на G20, где Путин не выступил даже дистанционно, а общее фото отменили, потому что многие не хотели оказаться на одном снимке с россиянами, самолет главы МИД РФ Лаврова в первый же день саммита улетел в Москву, а в Украину полетели сотня российских ракет и дронов.

Журналисты отмечают, что после тех ударов упомянутое предложение утратило актуальность.

"Однако это явно не последняя попытка найти какой-нибудь вариант дипломатического выхода из путинской войны", - отмечено в материале издания.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://daily.dialog.ua/262966_1669120782


читал это недавно, у дипломатов есть разные сценарии и варианты
НО все может быть завесой (как всегда у КГБистов), для отвлечения внимания

рф просит о переговорах и наносит самый массовый ракетный удар. Как это объяснить?
а так , что одни люди по заданию говорят о условиях переговоров
а другие -по другому заданию наносят ракетный удар (одно другому не мешает, даже наоборот способствует скорости принятия решения (с их точки зрения)
prodigy
 
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