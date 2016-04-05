RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 277527762777277827792780>
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 18:12



кто-то может сказать, что Соловей провокатор (или он работает под крышей фсб),
тем не менее он доносит информацию о новой стратегии рф в отношении Украины
prodigy
 
Повідомлень: 8820
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3076 раз.
Подякували: 3125 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:расходами 1,6 трлн. грн за 8 месяцев?

Не зовсім доречно сюди цю цифру. В ній фонд зарплати воюючої відмобілізованої армії, в ньому величезні витрати палива , харчування і багато чого. Можна все простіше. 100 млрд можна було щороку 20-22 роки виділяти , а головне проплачувати?? При тому курсі це 4 млрд доларів щороку. Що можна було виробити чи купити? Тут вибирайте самі: чи сотні (навіть тисячу) ракет далекобійних, а може кількасот танків, або тисячі СТУГН. А головне можна було не припиняти фінансування ракетних програм. Хай там була пауза півроку, але це теж злочинна пауза.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8328
З нами з: 15.02.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 1909 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 18:20

  Hotab написав:
  flyman написав:мене чи тебе хтось питав, щоб вписати в Констутуцію "НАТО YES"?

А зобов'язані?
......

Вообще-то как бы да.
Во всяком случае неоднократно было обещано, что решение о вступлении в НАТО будет вынесено на всенародный референдум.
Внесение в Конституцию это, конечно, не решение, но существенный шаг.
Кстати, я лично двумя руками голосовал бы за вступление, но так же решительно голосовал бы против внесения в Конституцию.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23306
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 18:21

Соловьев допи#$#делся до того что Украина бомбит русские мирные города
https://t.me/KremlCirk/3068
А жители этих мирных городов в курсе что их бомбят?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 лис, 2022 18:22, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15096
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вообще-то как бы да

Просто "ні". Обіцяв там хтось щось... Гарне життя теж всі обіцяли. Нема такої вимоги в жодному законі України чи статуті НАТО.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8328
З нами з: 15.02.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 1909 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 18:23

  prodigy написав:
  vitaliian написав:не люблю Ютуб за длинные видео, но если кому нечего делать можете глянуть.

та всё нормально, ремонтники работают почти круглосуточно, молодцы
вчера у нас вырубали с 06-18 потом с21-2230
сегодня с 0930-1100 и всё работает

рассчет на сколько хватит батерии (инвертор ДЖБ 3кВТ )
пример: батарея 200ач, напруга 24в, включили кондиционер на нагрев 1000ват/ч(1кВтч) коэффициент инвертора 0,85

200*24*0,85=4080
4080/1000=4часа 5минут

опытным путе установлено, чтобы батарея протянула подольше не стоит задавать кондиционеру высокую температу (для уменшения можности потребления)

пример: температура в комнате +18с , включаем кондиционер на нагрев +19с (вибираем режим "sleep@ -потребляемая мощность 0,3-0,4кВтч (батарея разрядиться за 9-10 часов)

температура в комнате +18с, вкл кондиционер на нагрев +23С (режим турбо) потребляемая мощность 1,2-1,3Втч (батарея разрядится за 3,5 часа)

кондиціонер хоч інверторний, по типу теплонасос повітря-повітря, чи як дуйка?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30052
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2588 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 18:23

  prodigy написав:та всё нормально, ремонтники работают почти круглосуточно, молодцы
вчера у нас вырубали с 06-18 потом с21-2230
сегодня с 0930-1100 и всё работает


Так, це правда. В Мико вже майже полагодили водогін. Кажуть, що через 2 тижні запускатимуть. Раніше навряд чи, тому що в Херсоні проблеми з електрикою.
Щодня в Мико чутно, як десь далеко працює наша важка арта. Майже тиждень не було прильотів, людям радісно і водночас незвично.
ПС. Якщо Успіх не з'явиться до понеділка, то почну думати про щось погане :roll:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3399
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 18:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:кондиціонер хоч інверторний, по типу теплонасос повітря-повітря, чи як дуйка?

Я бачу інженер не перестає дивувати.
Будь-який кондиціонер це і є тепловий насос "повітря-повітря", а не "дуйка".

Інверторна технологія дає можливість плавної зміни потужності компресора. У звичайного конда потужність постійна. (виняток - момент пуску).
Але цикл Карно (а не дуйка Флумана) реалізовано в обох типах кондиціонера на обігріві.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 22 лис, 2022 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8328
З нами з: 15.02.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 1909 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 18:31

  flyman написав:
  prodigy написав:
  vitaliian написав:не люблю Ютуб за длинные видео, но если кому нечего делать можете глянуть.

та всё нормально, ремонтники работают почти круглосуточно, молодцы
вчера у нас вырубали с 06-18 потом с21-2230
сегодня с 0930-1100 и всё работает

рассчет на сколько хватит батерии (инвертор ДЖБ 3кВТ )
пример: батарея 200ач, напруга 24в, включили кондиционер на нагрев 1000ват/ч(1кВтч) коэффициент инвертора 0,85

200*24*0,85=4080
4080/1000=4часа 5минут

опытным путе установлено, чтобы батарея протянула подольше не стоит задавать кондиционеру высокую температу (для уменшения можности потребления)

пример: температура в комнате +18с , включаем кондиционер на нагрев +19с (вибираем режим "sleep@ -потребляемая мощность 0,3-0,4кВтч (батарея разрядиться за 9-10 часов)

температура в комнате +18с, вкл кондиционер на нагрев +23С (режим турбо) потребляемая мощность 1,2-1,3Втч (батарея разрядится за 3,5 часа)

кондиціонер хоч інверторний, по типу теплонасос повітря-повітря, чи як дуйка?


інверторний
prodigy
 
Повідомлень: 8820
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3076 раз.
Подякували: 3125 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 18:32

Вчера вечером впервые за все время прилетело и в мой поселок (напомню, 50 км по прямой от Новой Каховки, арта/ракеты понятно, что находятся минимум на 5 км дальше). Но прилетело ювелирно, чисто по тем организациям, где ночевали орки и стояла их техника (по 2 снаряда в 4 места, два в пятое были сбиты на подлете), да, вылетели стекла в домах и за 200 м, но даже в тех, что в 50 м от объектов, кроме стекол ничего не пострадало. Сколько и чего было убито/уничтожено не знаю, близко не подходил ни вчера, после обстрела, ни сегодня.

Сегодня с утра орки начали обход квартир/домов с проверкой телефонов (мессенджеров на них) и телевизоров (какие каналы смотрят), видимо с целью найти информаторов и проукраински настроенных.

Начало Крыма (Армянск) всего лишь в 75 км от Н.Каховки.
yanyura
 
Повідомлень: 6745
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2030 раз.
Подякували: 1561 раз.
 
Профіль
5
  #<1 ... 277527762777277827792780>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 107473
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 472957
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4227
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5499)
22.11.2022 19:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.