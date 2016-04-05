Не зовсім доречно сюди цю цифру. В ній фонд зарплати воюючої відмобілізованої армії, в ньому величезні витрати палива , харчування і багато чого. Можна все простіше. 100 млрд можна було щороку 20-22 роки виділяти , а головне проплачувати?? При тому курсі це 4 млрд доларів щороку. Що можна було виробити чи купити? Тут вибирайте самі: чи сотні (навіть тисячу) ракет далекобійних, а може кількасот танків, або тисячі СТУГН. А головне можна було не припиняти фінансування ракетних програм. Хай там була пауза півроку, але це теж злочинна пауза.
flyman написав:мене чи тебе хтось питав, щоб вписати в Констутуцію "НАТО YES"?
А зобов'язані? ......
Вообще-то как бы да. Во всяком случае неоднократно было обещано, что решение о вступлении в НАТО будет вынесено на всенародный референдум. Внесение в Конституцию это, конечно, не решение, но существенный шаг. Кстати, я лично двумя руками голосовал бы за вступление, но так же решительно голосовал бы против внесения в Конституцию.
prodigy написав:та всё нормально, ремонтники работают почти круглосуточно, молодцы вчера у нас вырубали с 06-18 потом с21-2230 сегодня с 0930-1100 и всё работает
Так, це правда. В Мико вже майже полагодили водогін. Кажуть, що через 2 тижні запускатимуть. Раніше навряд чи, тому що в Херсоні проблеми з електрикою. Щодня в Мико чутно, як десь далеко працює наша важка арта. Майже тиждень не було прильотів, людям радісно і водночас незвично. ПС. Якщо Успіх не з'явиться до понеділка, то почну думати про щось погане
flyman написав:кондиціонер хоч інверторний, по типу теплонасос повітря-повітря, чи як дуйка?
Я бачу інженер не перестає дивувати. Будь-який кондиціонер це і є тепловий насос "повітря-повітря", а не "дуйка".
Інверторна технологія дає можливість плавної зміни потужності компресора. У звичайного конда потужність постійна. (виняток - момент пуску). Але цикл Карно (а не дуйка Флумана) реалізовано в обох типах кондиціонера на обігріві.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 22 лис, 2022 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Вчера вечером впервые за все время прилетело и в мой поселок (напомню, 50 км по прямой от Новой Каховки, арта/ракеты понятно, что находятся минимум на 5 км дальше). Но прилетело ювелирно, чисто по тем организациям, где ночевали орки и стояла их техника (по 2 снаряда в 4 места, два в пятое были сбиты на подлете), да, вылетели стекла в домах и за 200 м, но даже в тех, что в 50 м от объектов, кроме стекол ничего не пострадало. Сколько и чего было убито/уничтожено не знаю, близко не подходил ни вчера, после обстрела, ни сегодня.
Сегодня с утра орки начали обход квартир/домов с проверкой телефонов (мессенджеров на них) и телевизоров (какие каналы смотрят), видимо с целью найти информаторов и проукраински настроенных.
Начало Крыма (Армянск) всего лишь в 75 км от Н.Каховки.