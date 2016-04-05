Додано: Вів 22 лис, 2022 18:32

Вчера вечером впервые за все время прилетело и в мой поселок (напомню, 50 км по прямой от Новой Каховки, арта/ракеты понятно, что находятся минимум на 5 км дальше). Но прилетело ювелирно, чисто по тем организациям, где ночевали орки и стояла их техника (по 2 снаряда в 4 места, два в пятое были сбиты на подлете), да, вылетели стекла в домах и за 200 м, но даже в тех, что в 50 м от объектов, кроме стекол ничего не пострадало. Сколько и чего было убито/уничтожено не знаю, близко не подходил ни вчера, после обстрела, ни сегодня.



Сегодня с утра орки начали обход квартир/домов с проверкой телефонов (мессенджеров на них) и телевизоров (какие каналы смотрят), видимо с целью найти информаторов и проукраински настроенных.



Начало Крыма (Армянск) всего лишь в 75 км от Н.Каховки.