ЛАД написав:prodigy Могу только напомнить пример из истории Советской России с Брестским миром. Если недостаточно, можно будет ещё добавить. Вы ни разу не задумывались, что бы было, если бы Запад нас так не поддержал? Мы недовольны слишком слабой поддержкой (она, действительно, недостаточна), но ведь не было никакой гарантии, что она вообще будет. Никаких обязательств перед нами у них не было. Это к вопросу о вариантах и от кого что зависит.
Гарантії були. Залізніші за будь-які паперні договори. Захід чудово уявляє наслідки віддачі України рашці без бою. Грубо і відверто -- тоді б до отих двох армійських корпусів ордловців додався ще цілий ряд отаких корпусів інших областей... Плюс виробничі потужності України. І все це без великого бою, на тарілочці з кайомочкою.
Це якщо припустити, що рашка легко захопила б Україну за відсутності допомоги Заходу.
Імхо. Україна перемогла би й без допомоги Заходу. Але ще на порядки більшою ціною. Тому особисто моя претензія до Заходу лише в площині -- якого біса отака ціна? Якщо збільшення допомоги може суттєво її зменшити. Зменшити людські втрати українців та страждання дітей, старечі, хворих, інвалідів. Коли мета одна загальна - приструнити оркостан. Розбіжності у методиці. Заходу чомусь ліпше отак - потехеньку.
Диктаторы делают ошибки, потому что у них нет обратной связи, критически настроенных советников, нет политической оппозиции, которая критикует и вскрывает коррупцию в армии. - Гуриев читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/opinion/262975_1669126943
Всё время, утверждаю, что это "болезнь" диктатуры организованного криминала и в ЭКОНОМИКЕ, производстве(это днище - но факт),... в Украине. - Отсюда все наши проблемы.
При, чём под неусыпной поддержкой из-вне. Раньше, как и всегда это звучало:
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 22 лис, 2022 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:А пофігісти ватні нікого не цікавлять.
это плохой подход. Прошло 30 лет после воссоединения двух Германий, но восточные земли до сих пор голосуют за левацкие полит силы, хотя, казалось бы, они должны на личном опыте знать, что эта модель проиграла историческую конкуренцию. Точно так же "никому не интересные ватники" будут тянуть нас в совок (это в том мега-успешном сценарии, что эти территории вернутся под наш полный политический контроль)
Левацкие настроения сильны во всей Германии. В Мюнхене (или м.б. Нюрнберге) видел пару киосков с марксистской литературой и знаменитым плакатом, на котором Маркс выметает с земного шара капиталистов в цилиндрах и с мешками долларов
А по поводу отказа от ЛДНР и НАТО (я с 14 года тоже за это, но в рамках чистых эмоций) - как вы это себе представляете? Точнее, как это оформить, это же нужно переделывать Конституцию, а это неудаляемое пятно на репутации всего руководства. И, конечно, очередной прецедент в пользу "права на самоопределение" кого угодно куда угодно.
ЛАД вас просто не посылали на передок без броника каски и разгрузки. выдав горкой рожки которые вы в сумку-бомжатку сгрузили и погнали на передок. потому вы и умничаете что дороги важнее. а пехота ж че - кто ее считает.
Не зовсім доречно сюди цю цифру. В ній фонд зарплати воюючої відмобілізованої армії, в ньому величезні витрати палива , харчування і багато чого. Можна все простіше. 100 млрд можна було щороку 20-22 роки виділяти , а головне проплачувати?? При тому курсі це 4 млрд доларів щороку. Що можна було виробити чи купити? Тут вибирайте самі: чи сотні (навіть тисячу) ракет далекобійних, а може кількасот танків, або тисячі СТУГН. А головне можна було не припиняти фінансування ракетних програм. Хай там була пауза півроку, але це теж злочинна пауза.
Замечание верное, но тут я просто не знаю, как разделить затраты. 1. Думаю, Вам не стоит напоминать (да Вы и сами, кажется, писали), что до войны нам далеко не всё продавали, да и сегодня пока что тоже. 2. Для точности стоит говорить о 20-21 (22 с февраля уже пошли другие расклады). И за счёт чего выделять по 100 млрд? Что резать? Медицину? Образование? Пенс. фонд? Что-то ещё? Или Вы тоже считаете, что дороги не нужны? Понимаю Вас как военного, но о нехватке средств каждый год говорят все министерства. И их действительно не хватает на всё, что нужно/хотелось бы. Повторю, конечно, если точно знать, что 24.02.22 начнётся война, то тут уже деваться некуда, будешь резать всё, что угодно. Но сосредоточение росс. войск было и весной 21. 3. Слава богу, хоть вы говорите о торможении ракетных программ всего на полгода. Некоторые тут утверждали, что их просто развалили. Не берусь судить о причинах. Но вполне возможно, что это происходило не из-за финансирования или решений президента. Допускаю вину разработчиков-изготовителей, не совсем удачные испытания, каки-то сомнения у военного руководства. Причин может быть много. Вплоть до элементарного отсутствия каких-нибудь материалов. Априори обвинять в этом президента, по-моему, не верно.
Hotab написав:А пофігісти ватні нікого не цікавлять.
это плохой подход. Прошло 30 лет после воссоединения двух Германий, но восточные земли до сих пор голосуют за левацкие полит силы, хотя, казалось бы, они должны на личном опыте знать, что эта модель проиграла историческую конкуренцию. Точно так же "никому не интересные ватники" будут тянуть нас в совок (это в том мега-успешном сценарии, что эти территории вернутся под наш полный политический контроль)
Левацкие настроения сильны во всей Германии. В Мюнхене (или м.б. Нюрнберге) видел пару киосков с марксистской литературой и знаменитым плакатом, на котором Маркс выметает с земного шара капиталистов в цилиндрах и с мешками долларов
А по поводу отказа от ЛДНР и НАТО (я с 14 года тоже за это, но в рамках чистых эмоций) - как вы это себе представляете? Точнее, как это оформить, это же нужно переделывать Конституцию, а это неудаляемое пятно на репутации всего руководства. И, конечно, очередной прецедент в пользу "права на самоопределение" кого угодно куда угодно.
Странно, что Вы, как и иные, вероятно это выгодно, ушли от желания видеть "Сингапурский капитализмь", вообще модели капитализма "Восточных китов", что имеют официально самый большой % роста экономик, населения, социального потенциала, и пр.пр.пр.
В общей сложности, по данным Пентагона на 10 ноября, США выделили Украине помощи в области безопасности на сумму более $19,3 млрд с января 2021 года. С 2014 года США выделили Украине более $21,4 млрд на помощь в области безопасности, из которых более $18,6 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.
А теперь ещё вспомните, что весной 2021 тоже было большое сосредоточение росс. сил у наших границ. Надо было тогда принимать оборонный бюджет с расходами 1,6 трлн. грн за 8 месяцев? Может и надо было, если бы точно знать, что война начнётся 24.02.2022. Но это из серии: "Если бы я был такой умный сразу, как моя жена потом". И, как уже писал, кто бы принял такой бюджет?
С Вашего разрешения разговор закончу.
господи ЛАД до чего вы же упороты. 40 ярдов 2020 год + 80 ярдов 2021 год. Итого никого не ущемляя можно было потратить на военку дополнительно 120 ярдов грн. Или 4,5 ярда баксов. Если бы эти деньги были пущены на экипировку для пехоты - сколько украинцев могли бы остаться в живых? а вы все рассуждайте о том что дороги важнее.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 22 лис, 2022 18:55, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:.......... Гарантії були. Залізніші за будь-які паперні договори. Захід чудово уявляє наслідки віддачі України рашці без бою. Грубо і відверто -- тоді б до отих двох армійських корпусів ордловців додався ще цілий ряд отаких корпусів інших областей... Плюс виробничі потужності України. ......
История показывает, что этого недостаточно. У Чехословакии в 1938 были такие же "гарантии" + даже и договоры. Но всё это не помогло. Хотя Чехословакия заметно ближе к Зап. Европе. И территориально, и ментально, и культурно-исторически.