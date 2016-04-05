Додано: Вів 22 лис, 2022 18:44

Hotab написав: ЛАД написав: расходами 1,6 трлн. грн за 8 месяцев? расходами 1,6 трлн. грн за 8 месяцев?

Не зовсім доречно сюди цю цифру. В ній фонд зарплати воюючої відмобілізованої армії, в ньому величезні витрати палива , харчування і багато чого. Можна все простіше. 100 млрд можна було щороку 20-22 роки виділяти , а головне проплачувати?? При тому курсі це 4 млрд доларів щороку. Що можна було виробити чи купити? Тут вибирайте самі: чи сотні (навіть тисячу) ракет далекобійних, а може кількасот танків, або тисячі СТУГН. А головне можна було не припиняти фінансування ракетних програм. Хай там була пауза півроку, але це теж злочинна пауза. Не зовсім доречно сюди цю цифру. В ній фонд зарплати воюючої відмобілізованої армії, в ньому величезні витрати палива , харчування і багато чого. Можна все простіше. 100 млрд можна було щороку 20-22 роки виділяти , а головне проплачувати?? При тому курсі це 4 млрд доларів щороку. Що можна було виробити чи купити? Тут вибирайте самі: чи сотні (навіть тисячу) ракет далекобійних, а може кількасот танків, або тисячі СТУГН. А головне можна було не припиняти фінансування ракетних програм. Хай там була пауза півроку, але це теж злочинна пауза.

Замечание верное, но тут я просто не знаю, как разделить затраты.1. Думаю, Вам не стоит напоминать (да Вы и сами, кажется, писали), что до войны нам далеко не всё продавали, да и сегодня пока что тоже.2. Для точности стоит говорить о 20-21 (22 с февраля уже пошли другие расклады). И за счёт чего выделять по 100 млрд? Что резать? Медицину? Образование? Пенс. фонд? Что-то ещё? Или Вы тоже считаете, что дороги не нужны?Понимаю Вас как военного, но о нехватке средств каждый год говорят все министерства. И их действительно не хватает на всё, что нужно/хотелось бы.Повторю, конечно, если точно знать, что 24.02.22 начнётся война, то тут уже деваться некуда, будешь резать всё, что угодно. Но сосредоточение росс. войск было и весной 21.3. Слава богу, хоть вы говорите о торможении ракетных программ всего на полгода. Некоторые тут утверждали, что их просто развалили.Не берусь судить о причинах. Но вполне возможно, что это происходило не из-за финансирования или решений президента. Допускаю вину разработчиков-изготовителей, не совсем удачные испытания, каки-то сомнения у военного руководства. Причин может быть много. Вплоть до элементарного отсутствия каких-нибудь материалов.Априори обвинять в этом президента, по-моему, не верно.