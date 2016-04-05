ЛАД написав:Вы ни разу не задумывались, что бы было, если бы Запад нас так не поддержал?
Скоріш за все Київ би вистояв і з-під Києва орків би вигнали. Лінія фронту була б трохи дальше на захід. Наступальних операцій ми звичайно не здійснювали б. Але і територій великих ми б не втратили. І закінчилось це все напевно "Мінськом-3" з втратою територій по типу Донбасу. Або без втрати території, але з частковою втратою суверенітету - те що і хотів пу, але без зміни влади.
Але цей варіант фактично нереальний. США помагало СРСР не тому що дуже добрі були, а тому що у разі програшу СРСР(а це було цілком реально) Гітлер би воював з США по повній, бо більше ні з ким. Краще втрачати товари(помагаючи СРСР) ніж людей. У нашому випадку є також купа чинників(лінь перелічувати) що помагати Україні потрібно.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 22 лис, 2022 19:03, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав: господи ЛАД до чего вы же упороты. 40 ярдов 2020 год + 80 ярдов 2021 год. Итого никого не ущемляя можно было потратить на военку дополнительно 120 ярдов грн. Или 4,5 ярда баксов. Если бы эти деньги были пущены на экипировку для пехоты - сколько украинцев могли бы остаться в живых? а вы все рассуждайте о том что дороги важнее.
Так ЛАД сильно хотел, чтобы рашисты побыстрее по хорошим дорогам доехали до Харькова и "освободили" ЛАДа
Сразу бы, появились "бесплатные" кружки для внуков ЛАДа Но внуки ЛАДа всё равно в Германии
Это же совковая сучность ЛАДа. Для всех - совок с его недостатками, а для себя и своих близких - цивилизация
и зачем мне ваши 1,6 трлн грн в которые заложены зарплаты всех силовых структур и армии в том числе? ЛАД вы вообще хотя бы пытаетесь понять что я вам пишу? я беру статью военную в которой заложено на "ремонт, модернизацию и закупку нового вооружения" а вы начинаете мне тыкать солянкой где менты, сбу, армия вместе с зарплатами. вы думаете я испугаюсь что ли больших цифр? так вы только идиотом себя выставили сравнив корову и коня. вот сколько из этих триллионов на закупку оружия для армии сейчас идет?
Востаннє редагувалось mephala в Вів 22 лис, 2022 19:07, всього редагувалось 1 раз.
yanyura написав:Вчера вечером впервые за все время прилетело и в мой поселок (напомню, 50 км по прямой от Новой Каховки, арта/ракеты понятно, что находятся минимум на 5 км дальше). Но прилетело ювелирно, чисто по тем организациям, где ночевали орки и стояла их техника (по 2 снаряда в 4 места, два в пятое были сбиты на подлете), да, вылетели стекла в домах и за 200 м, но даже в тех, что в 50 м от объектов, кроме стекол ничего не пострадало. Сколько и чего было убито/уничтожено не знаю, близко не подходил ни вчера, после обстрела, ни сегодня.
Сегодня с утра орки начали обход квартир/домов с проверкой телефонов (мессенджеров на них) и телевизоров (какие каналы смотрят), видимо с целью найти информаторов и проукраински настроенных.
Начало Крыма (Армянск) всего лишь в 75 км от Н.Каховки.
ЛАД написав:2. Для точности стоит говорить о 20-21 (22 с февраля уже пошли другие расклады). И за счёт чего выделять по 100 млрд? Что резать? Медицину? Образование? Пенс. фонд? Что-то ещё? Или Вы тоже считаете, что дороги не нужны?
иногда без мата вас невозможно читать. т.е. когда в 2021 году было перевыполнение доходной части бюджета и на дороги дополнительно направили 80 ярдов грн никого не обрезая то это гут, а вот если для армии то это только резать нужно? вы с логикой как? поссорились? я подчеркиваю - 80 ярдов это ДОПОЛНИТЕЛЬНО. по плану на них и так потратили 40 ярдов. т.е. совокупно на дороги было потрачено 120 ярдов грн в 2021 году. просто для сравнения - на "ремонт, модернизацию и закупку вооружения" в 2021 году было потрачено 20 ярдов грн.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 22 лис, 2022 19:22, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:А пофігісти ватні нікого не цікавлять.
это плохой подход. Прошло 30 лет после воссоединения двух Германий, но восточные земли до сих пор голосуют за левацкие полит силы, хотя, казалось бы, они должны на личном опыте знать, что эта модель проиграла историческую конкуренцию. Точно так же "никому не интересные ватники" будут тянуть нас в совок (это в том мега-успешном сценарии, что эти территории вернутся под наш полный политический контроль)
Левацкие настроения сильны во всей Германии. В Мюнхене (или м.б. Нюрнберге) видел пару киосков с марксистской литературой и знаменитым плакатом, на котором Маркс выметает с земного шара капиталистов в цилиндрах и с мешками долларов
А по поводу отказа от ЛДНР и НАТО (я с 14 года тоже за это, но в рамках чистых эмоций) - как вы это себе представляете? Точнее, как это оформить, это же нужно переделывать Конституцию, а это неудаляемое пятно на репутации всего руководства. И, конечно, очередной прецедент в пользу "права на самоопределение" кого угодно куда угодно.
в Мінських домовленостях то було прописано, і в формулі Штангенмаєра розписано... тільки хтось обіцяв, але не виконував... може не вмів читати ... а може думав, що без лоха жизнь плоха... а може "янікомунічєгонєдолжєн"
Востаннє редагувалось flyman в Вів 22 лис, 2022 19:24, всього редагувалось 1 раз.