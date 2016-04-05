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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 27782779278027812782>
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 19:31

  vitaliian написав:Зображення

Ну молодец, что фотку бросил
Но промолчал в комментариях, откуда это. Интересно почему ?

А теперь интересный вопрос
Если РФ считает Херсон своим городом, то почему они полностью уничтожили всю инфраструктуру ? Там же российские граждане, по мнению РФ

А если уничтожили, то не считают Херсон своей территорией

А вот Украина начала восстанавливать инфраструктуру
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 19:37

  juristkostya написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Очень боюсь, что, если бы не помощь Запада, орки от Киева так просто не отошли бы.

Вигнали орків в кінці березня. Яка така "помощь Запада" була в березні???

помощь начала поступать ещё в январе

Ти ще про печеньки Нуланд згадай, які вона на Майдані роздавала.
Якщо б Захід нам взагалі "не помагав" то не було б війни взагалі, і Майданів не було б.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 19:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Интересно почему ?

Багато хочете від Вітальяна. Відкривається - вже добре. В більшості випадків від просто дає посиланням приватні тлг канали, ні слова більше. На які крім нього ніхто не підписаний і нічого там не відкривається.

Так що не стріляйте в піаніста, він грає, як вміє. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 19:42

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Очень боюсь, что, если бы не помощь Запада, орки от Киева так просто не отошли бы.

Вигнали орків в кінці березня. Яка така "помощь Запада" була в березні???

Я, видимо, слишком расписался, лень читать все мои посты. :)
Было у меня чуть выше, для Вас повторю:
только за первый месяц войны и только из США было поставлено оружия на 1,7 миллиарда долларов

https://meduza.io/feature/2022/04/18/zapad-pomenyal-strategiyu-voennoy-pomoschi-ukraine-pomozhet-li-ey-eto-pobedit-v-bitve-za-donbass-i-vo-vsey-voyne
Начали давать оружие буквально через неделю после начала войны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 19:45

  andrijk777 написав:
  juristkostya написав:
  andrijk777 написав:Вигнали орків в кінці березня. Яка така "помощь Запада" була в березні???

помощь начала поступать ещё в январе

Ти ще про печеньки Нуланд згадай, які вона на Майдані роздавала.
Якщо б Захід нам взагалі "не помагав" то не було б війни взагалі, і Майданів не було б.

я вам сообщил факт, без эмоций. Ваше ответное кривляние и переход на "ты" откровенно неуместны.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 19:45

  Hotab написав:
  pesikot написав:Интересно почему ?

Багато хочете від Вітальяна. Відкривається - вже добре. В більшості випадків від просто дає посиланням приватні тлг канали, ні слова більше. На які крім нього ніхто не підписаний і нічого там не відкривається.

Так що не стріляйте в піаніста, він грає, як вміє. :lol:

"Чьорт побьери"
пару патронів зі свого кольта випустив в піаніста :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 19:48

  juristkostya написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Очень боюсь, что, если бы не помощь Запада, орки от Киева так просто не отошли бы.

Вигнали орків в кінці березня. Яка така "помощь Запада" була в березні???

помощь начала поступать ещё в январе

мне известно,что еще раньше,да и навскид вот пишут https://defence-ua.com/army_and_war/ski ... -5592.html
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 22 лис, 2022 19:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 19:49

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Очень боюсь, что, если бы не помощь Запада, орки от Киева так просто не отошли бы.

Вигнали орків в кінці березня. Яка така "помощь Запада" була в березні???

Я, видимо, слишком расписался, лень читать все мои посты. :)
Было у меня чуть выше, для Вас повторю:
только за первый месяц войны и только из США было поставлено оружия на 1,7 миллиарда долларов

https://meduza.io/feature/2022/04/18/zapad-pomenyal-strategiyu-voennoy-pomoschi-ukraine-pomozhet-li-ey-eto-pobedit-v-bitve-za-donbass-i-vo-vsey-voyne
Начали давать оружие буквально через неделю после начала войны.


забавно.
т.е. нам хватило оружия на 1,7ярда баксов что бы сломить наступление на Киев, но 3 ярда баксов которые зеленые ДОПОЛНИТЕЛЬНО закатали в дороги только в 2021 году нам бы не хватило ниначто? это только у меня не сходится логика ЛАДа? а за 2020-2021 в дороги ДОПОЛНИТЕЛЬНО закатали 4,5 ярда зеленых. И это в который раз подчеркиваю - ДОПОЛНИТЕЛЬНО. закатывали же еще плановые деньги в дороги.
Так чего там нам не хватало для вооружения армии?
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 19:49

Идиоты вообще-то ответа не заслуживают, но так, для информации, из 5 моих внуков в Германии только один. Двое были под Полтавой - выехали, кажется, в мае, сейчас уже в Харькове. Ещё 2 самых младших всё время в Харькове.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 19:51

  Hotab написав:
  pesikot написав:Интересно почему ?

Багато хочете від Вітальяна. Відкривається - вже добре. В більшості випадків від просто дає посиланням приватні тлг канали, ні слова більше. На які крім нього ніхто не підписаний і нічого там не відкривається.

Так що не стріляйте в піаніста, він грає, як вміє. :lol:

напомнило : если вы видите в Одессе мальчика без скрипки-то он пианист :D
Мизантрóп
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