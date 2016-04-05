Багато хочете від Вітальяна. Відкривається - вже добре. В більшості випадків від просто дає посиланням приватні тлг канали, ні слова більше. На які крім нього ніхто не підписаний і нічого там не відкривається.
Так що не стріляйте в піаніста, він грає, як вміє.
Багато хочете від Вітальяна. Відкривається - вже добре. В більшості випадків від просто дає посиланням приватні тлг канали, ні слова більше. На які крім нього ніхто не підписаний і нічого там не відкривається.
Так що не стріляйте в піаніста, він грає, як вміє.
"Чьорт побьери" пару патронів зі свого кольта випустив в піаніста
забавно. т.е. нам хватило оружия на 1,7ярда баксов что бы сломить наступление на Киев, но 3 ярда баксов которые зеленые ДОПОЛНИТЕЛЬНО закатали в дороги только в 2021 году нам бы не хватило ниначто? это только у меня не сходится логика ЛАДа? а за 2020-2021 в дороги ДОПОЛНИТЕЛЬНО закатали 4,5 ярда зеленых. И это в который раз подчеркиваю - ДОПОЛНИТЕЛЬНО. закатывали же еще плановые деньги в дороги. Так чего там нам не хватало для вооружения армии?
Идиоты вообще-то ответа не заслуживают, но так, для информации, из 5 моих внуков в Германии только один. Двое были под Полтавой - выехали, кажется, в мае, сейчас уже в Харькове. Ещё 2 самых младших всё время в Харькове.
Багато хочете від Вітальяна. Відкривається - вже добре. В більшості випадків від просто дає посиланням приватні тлг канали, ні слова більше. На які крім нього ніхто не підписаний і нічого там не відкривається.
Так що не стріляйте в піаніста, він грає, як вміє.
напомнило : если вы видите в Одессе мальчика без скрипки-то он пианист