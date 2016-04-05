Додано: Вів 22 лис, 2022 20:21

поранення



Поранився об осколок. Причому якось безгуздо -- десь на півтора метра нижче поверхні землі. І якого чорта воно там літало? :)

Цікаво, що по звуках і спалахах було схоже на кулеметну чи автоматну стрілянину. Я вирішив було, що то наші чатові щось помітили, і почали стріляти без закликів. Дай думаю вилізу, і для себе щось затрофею на ніч. Почав згинатись у спальнику, аби його розкрити -- і от гупнуло по нозі. Втім, це ще пощастило, мабуть. Добре, що зігнувся, що не в живіт. Бо керівництво бригади десь в цей час ще й примудрилось повернути заповіт на переробку! Негідники, вмерти спокійно не дадуть...

Але таки треба накривати землею і окопи-траншеї теж. Бо кляті окупанти поспати спокійно не дадуть...



Далі все чомусь не як у фільмах. От, напр., "Прямуючи на південь" с1е3, чи "Хлопаки", чи "Сліпота" с1е8, і ще десь 100500 таких фільмів-серіалів. Там де одразу після поранення (чи, принаймні, на наступний день) вони знову лізуть в бійку...

А у нас не так. Довше лікують. Втім, на фронт повертають ще на милицях. Дивно лише, що на простих, а не бойових. Отих, що з кулями всередині. :) Більше того -- такі там вже мали би бути! На них і пораненим (в ногу) легше було би відходити. І відстрілювались би при потребі. Ех. Скільки всього було втрачено на одних виборах у 2019. Добре хоч біогуси, біомиші, і бойові комарі лишились...





тил -- гендерні зміни



Далі покатався по країні. А вона нині дивною стала... Є враження, ніби потроху встановлюється матріархат!? Цікаво, чи ж то буде тимчасовим? :)

Багато помітних жінок і серед незнайомих (от тому, мабуть, в останнє десятиліття так активно фемінітиви придумували -- готувались...) -- медички, волонтерки, спеціалістки (нотарки, стоматологині...) та й просто випадкові на вулицях -- допомагають, лякаються потім грошей, і кажуть натомість, що хочуть внести і свій вклад в боротьбу.

А допомога інколи потрібна терміново... От, якась смішна влада придумала зупиняти міський транспорт при тривозі. І хоч стій, хоч падай, якщо треба на поїзд, чи ще кудись за розкладом. На зупинці була жінка, сказала, що не буде бусів, подивилась як я безуспішно махаю купюрою машинам (водії лякливі чомусь нині...), і викликала таксі.

А от тилові чоловіки часто трапляються якісь сумні... З ними наче й все добре. Здорові, помиті, добре вдягнені -- але бувало відчуття, що щось не так. І медик у лікарні, що казав "я той осколок не буду вирізати, а раптом вену зачеплю, і нозі кінець..." Хоча, інший, молодший, не пожалів зусиль, взяв пристрій УЗД, і таки впорався. А от на таксиста, що працював у телеф.парі з воротарем, було неприємно дивитись, коли заломив за 5хв поїздки 100₴ (~1.5 ринкової ціни). Теж видавався якимось слизьким... А ще чоловіки-медики дуже важко вирішують де і як робити ВЛК, і ганяють поранених країною -- то сором. Хоч би вже сказали, що так захищають нас від ЯЗ. Гарна була би версія. Героїчна. Самі ж бо лишаються у крупних містах -- у найбільшій небезпеці...

Ціни бусів від Дніпра чи таксі на Донбасі -- взагалі казкові. 850₴/~4год. 500₴ -- це вже блаблаблат... А от біля ІФ такий же час поїздки ~200₴. А таксі вдвічі дешевше (хоч і менша відстань). Цікаво, що бензин всюди однаковий -- 5х₴.

Отже, комусь війна, а комусь "первинне накопичення капіталу..." Але якщо раніше воно вражало, як, напр., оперення самців райських пташок, то нині ніби світло приглушили, і вже не так діє.



Загалом, було відчуття, ніби жінки таки придумали, що їй нині робити, а чоловікам в тилу якось незатишно, особливо недалеко від фронтів, і вони хапаються за старі, звичні, мирні шаблони, напр., т.з. "заробляння" (те що "для сім'ї ж!"), бюрократії і т.п. Але, мабуть, це не дуже працює, коли бомби падають на твоє місто. І руйнують всю ту традиційну "ідилію". І жінки, хай і чужі, потім за спинами говорять щось негарне... "Крутизна, папіки" -- то все "вічні цінності", але вони, вочевидь, збоять, якщо ховатись від тривог в підвалах якихось дит.лікарень. З дітьми. Раз за разом. Місяць за місяцем...

Хтось волонтерить. Але їжі на фронті після перших двох місяців вже досить, мавіки й далі безглуздо падають, а купуючи якісь неунікальні броньовички за потрійну ціну -- видаєшся надто вже дивним...







що з цього всього буде?



Все-таки сумно, що військове керівництво не створило кращих умов для спрощення якнаймасовішої участі у війні для всіх.

1-2місяці на фронті міг би витримати, мабуть, майже кожен чоловік. Судячи з цієї весни. А може й більшість жінок. ХХІст ж. Аби вбивати -- фіз.сила взагалі вже не треба. Спускові гачки на диво легко натискаються....

Головне -- збирати схожих людей, аби не ксенофобили одне іншого.

І всі ці люди могли би хоч трохи постріляти у відповідь, а не ховатись по підвалах увесь час.

І потім повертатись в тил -- знаючи, передусім для себе, що таки робили що треба було.

А потім -- наступні.

І так щомісяця.

І хай би військові мірялись між собою не розмірами глушників на автоматах, а, наприклад, хоч би й кількістю місяців на фронтах. Але, принаймні, кожен в країні мав би можливість суттєво легше отримати право казати потім, що воював.

І всі пільги скоротити пропорційно збільшенню чисельності УБД. І якось встановити пропорційність місяцям на фронті.

А потім у країні був би десяток (чи й два-три десятки) млн впевнених людей зі зброєю. І якби пощастило, й москвини знову влізли би у велике місто -- стрілятимуть в них вже з усіх вікон... Мрія. :) Краща за спалену.



Жаль, що так не зробили від самого початку. Чому Порох не продумав це? Чи не міг тоді, аби Путлєр не сказився передчасно?

Жаль, що хоч би зараз щось таке не роблять.

Бо нині, коли військ.дії вже відкотились на мало кому потрібний (а особливо місцевим "абхазцям") схід-південь, зрозуміло, що будь-яка розумна людина туди вже і не схоче. А особливо якщо там затримають аж на рік, чи х.з. наскільки і х.з. з ким. Стежити разом -- як з плином часу зростають небажані ймовірності, і як люди ламаються, спиваються... Прикро.

Дивує навіть, що нам дають якесь поповнення. Де вони його взяли? :)



Не ті вже нині часи:

Explanatory (Uk-Uk) 1.0

боя́рин

-а, ч.

|| У Київській Русі – великий землевласник, що належав до князівського двору і входив до складу військової дружини князя.







стартап :)



Але, якщо не можуть зробити військо зручним для всіх і кожного, сучасним, прогресивним, молодіжним (...еее ні, не те, це вже немодний ейджизм), якщо не можуть розумно розподіляти й мультиплексувати час, і дати можливість захистити психіку як фронтовикам, так і тиловикам, то потрібен якийсь новий "стартап" :) на білявійськову тематику.

Наприклад, домовлятись з військоматами, що до них приходить чоловік, а вони запекло відмовляються брати його у військо (наразі лише чув про таке). І все це знімати на відео (от всі й побачили би). І потім віддавати запис тому чоловікові. Цікаво, скільки це коштуватиме? Можна робити це у неробочий час. Будівля працюватиме 24/7. Вигідно.

А ще може бути опція для надто заклопотаних -- напоять родичі, привезуть, й лише потім все знімати.

Пам'ять у мозку з часом стирається, перезаписується (на "кращу версію"), а відеозаписи вічні. Пам'ять під них і підлаштується. :)

І після перемоги кожен зможе сказати, що зробив все що зміг. А мо й не раз.

А ще цікаво було би робити такі ж, але таємні записи для чорних військоматів, які одним (здоровим) і справді безпідставно відмовляють, а інших (старих, хворих) заколупують повістками (чув таку історію).

І всім-всім тоді легше буде жити. І в майбутньому теж.

Чорним військоматам теж буде легше. Якщо щось -- то всім казатимуть, що знову виставу влаштували.

Нові часи вимагають нової ідилії! І ось вона вам!!

Скажіть хтось, як запатентувати цю бомбезну ідею? :) Бо часи смачних тилових вкладень в "клуб 50к" під еквівалент 40-50%(!) річних у валюті(!!) я вже пропустив, мабуть, поки був на фронті, лікуванні... :(