ЛАД написав:А сколько "закатали" в медицину, в образование, в пенсии! А сколько валюты потрачено на покупку быттехники, всякой там одежды, обуви, компов, мобилок! А ведь спокойно можно постирать на стиральной доске (интересно, многие здесь ещё помнят, что это такое?), походить в кирзачах и ватниках (заодно и на покупке газа сэкономить - топить можно меньше, а ватник и для дома хорош), компы это вообще излишек - с жиру бесятся (есть библиотеки, хватит), без мобилок пересичному вообще легко обойтись - ещё недавно их не было и прекрасно обходились. Страшно подумать. Вот если бы на все эти деньги закупить оружие... Во житуха была бы!
flyman написав:А в Олешківських пісках в яких не можна окопатися орки окопуються і сидять, як так
В бетоні.
Флуман, а ти хоч в чомусь спеціаліст? Або не так: у тебе світогляд виходить за підвал кавалірки??
Бо в електротехніці ти сьогодні "блєснув", потім в теплотехніці. Зараз пробуєш щось по військовій справі. Якщо до тебе досі не дійшло, я ще разок поясню. Зараз на південному напрямку кілька десятків орківстких БТГр. Це з десяток бригад. Всі вони кілька місяців заривались і заливались бетоном, укріплялись деревом і т.д. І це робиться в кілька смуг від Дніпра до Чонгару. А тепер порівняй : одна 59-та бригада, яка навіть без бетону стояла. Ти б свій поганий рот закрив в честь подяки і пам'яті сотен військових 59-ї, які лягли в перший день на півдні.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 22 лис, 2022 20:45, всього редагувалось 2 разів.
Росія має ресурс для 3-4 масованих ударів, рівноцінних атаці, яка сталася 15 листопада, - Данілов.
«Той напад, який був 15 листопада, був одним із найпотужніших. Якщо мова йде про такий обстріл, який був 15 числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли», – додав секретар РНБО. https://t.me/voynareal/43080
vitaliian написав:откуда мне знать на какие каналы ты подписан
Ну по замовчуванню на всі, які існують. Угу. Якщо я на нього підписаний, як ти фантазуєш, так навіщо ти тоді це сюди несеш? Для тих, хто підписаний і без тебе це бачив?
Ну к твоему интеллекту глобальных вопросов нет, а к логике действий есть.
Если ты читаешь те же каналы что и я, какой тебе смысл читать меня? Я не в ВСУ, информации с передка у меня нет, вражеских инсайдов тоже. Как военного обозревателя себя не позиционирую.
не пытаясь накормить форум свежими новостями, выкладываю сюда то что привлекло мое внимание, либо на что я хотел бы услышать реакцию форума. Пусть эта новость есть у каждого форумчанина в тг. Мотивация моих действий другая - яне новостной агрегатор
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 лис, 2022 21:01, всього редагувалось 4 разів.