RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2780278127822783>
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 20:23

  ЛАД написав:А сколько "закатали" в медицину, в образование, в пенсии!
А сколько валюты потрачено на покупку быттехники, всякой там одежды, обуви, компов, мобилок!
А ведь спокойно можно постирать на стиральной доске (интересно, многие здесь ещё помнят, что это такое?), походить в кирзачах и ватниках (заодно и на покупке газа сэкономить - топить можно меньше, а ватник и для дома хорош), компы это вообще излишек - с жиру бесятся (есть библиотеки, хватит), без мобилок пересичному вообще легко обойтись - ещё недавно их не было и прекрасно обходились.
Страшно подумать.
Вот если бы на все эти деньги закупить оружие...
Во житуха была бы! :lol:

как ты заистерил, но думаешь, что это смешно
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7384
З нами з: 31.08.09
Подякував: 503 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 20:24

Пропагандисты запутались чьи оккупированные территории

https://t.me/voynareal/43078
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15101
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:откуда мне знать на какие каналы ты подписан

Ну по замовчуванню на всі, які існують. Угу.
Якщо я на нього підписаний, як ти фантазуєш, так навіщо ти тоді це сюди несеш? Для тих, хто підписаний і без тебе це бачив?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8333
З нами з: 15.02.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 1909 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 20:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:А в Олешківських пісках в яких не можна окопатися орки окопуються і сидять, як так

В бетоні.

Флуман, а ти хоч в чомусь спеціаліст? Або не так: у тебе світогляд виходить за підвал кавалірки??

Бо в електротехніці ти сьогодні "блєснув", потім в теплотехніці.
Зараз пробуєш щось по військовій справі.
Якщо до тебе досі не дійшло, я ще разок поясню.
Зараз на південному напрямку кілька десятків орківстких БТГр. Це з десяток бригад.
Всі вони кілька місяців заривались і заливались бетоном, укріплялись деревом і т.д.
І це робиться в кілька смуг від Дніпра до Чонгару.
А тепер порівняй : одна 59-та бригада, яка навіть без бетону стояла.
Ти б свій поганий рот закрив в честь подяки і пам'яті сотен військових 59-ї, які лягли в перший день на півдні.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 22 лис, 2022 20:45, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8333
З нами з: 15.02.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 1909 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 20:26

  vitaliian написав:
  pesikot написав:Но промолчал в комментариях, откуда это
тебе полегчает если я назову город? От этого что зависит будешь ты им сочувствовать или обливать грязью.

Включи мозги, хотя бы когда мне пишешь, я осознанно не указал город, потому что это неважно. Важно то, как люди справляются с трудностями.

Ты дятел
Полный дятел

Я такое видел в своем городе
Когда ты был в 400 км от линии фронта или был в Ирпене в тоже время

Но ты такое трусливое сцикло, что не можешь написать город
А я написал этот город
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7384
З нами з: 31.08.09
Подякував: 503 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А теперь интересный вопрос
Если РФ считает Херсон своим городом, то почему они полностью уничтожили всю инфраструктуру ? Там же российские граждане, по мнению РФ

Пришла методичка - Херсон забьІть.
Начиная от прогноза погоди до самих упоротих форумов мегаватников.
Кампания 22-года терпит фиаско.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5506
З нами з: 23.11.14
Подякував: 727 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 20:42

  Goodman написав:Кампания 22-года терпит фиаско

Росія має ресурс для 3-4 масованих ударів, рівноцінних атаці, яка сталася 15 листопада, - Данілов.

«Той напад, який був 15 листопада, був одним із найпотужніших. Якщо мова йде про такий обстріл, який був 15 числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли», – додав секретар РНБО.
https://t.me/voynareal/43080
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15101
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 20:45

  Hotab написав:
  vitaliian написав:откуда мне знать на какие каналы ты подписан

Ну по замовчуванню на всі, які існують. Угу.
Якщо я на нього підписаний, як ти фантазуєш, так навіщо ти тоді це сюди несеш? Для тих, хто підписаний і без тебе це бачив?

Ну к твоему интеллекту глобальных вопросов нет, а к логике действий есть.

Если ты читаешь те же каналы что и я, какой тебе смысл читать меня? Я не в ВСУ, информации с передка у меня нет, вражеских инсайдов тоже. Как военного обозревателя себя не позиционирую.

не пытаясь накормить форум свежими новостями, выкладываю сюда то что привлекло мое внимание, либо на что я хотел бы услышать реакцию форума. Пусть эта новость есть у каждого форумчанина в тг. Мотивация моих действий другая - яне новостной агрегатор
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 лис, 2022 21:01, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15101
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 20:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:к логике действий есть.

До твоєї логіки питання як раз.
1. Якщо це розраховано на тих, хто не бачив, бо не підписаний, то вони і не побачать.
2. Якщо на тих, хто підписаний, вони це вже бачили.

Л.Логіка Вітальяна.

Загалом твої джерела цікаві і корисні. Але що за метод давати посилання на закриті канали?? Вже хоть цитуй текст для інших.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8333
З нами з: 15.02.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 1909 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 21:02

Bobua
Добре, що живий. Цікавий допис, хоч і лонгрід))
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3400
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2780278127822783>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Goodman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 107486
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 472991
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4229
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (708)
22.11.2022 21:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.