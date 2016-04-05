RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2780278127822783>
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 20:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:А в Олешківських пісках в яких не можна окопатися орки окопуються і сидять, як так

В бетоні.

Флуман, а ти хоч в чомусь спеціаліст? Або не так: у тебе світогляд виходить за підвал кавалірки??

Бо в електротехніці ти сьогодні "блєснув", потім в теплотехніці.
Зараз пробуєш щось по військовій справі.
Якщо до тебе досі не дійшло, я ще разок поясню.
Зараз на південному напрямку кілька десятків орківстких БТГр. Це з десяток бригад.
Всі вони кілька місяців заривались і заливались бетоном, укріплялись деревом і т.д.
І це робиться в кілька смуг від Дніпра до Чонгару.
А тепер порівняй : одна 59-та бригада, яка навіть без бетону стояла.
Ти б свій поганий рот закрив в честь подяки і пам'яті сотен військових 59-ї, які лягли в перший день на півдні.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 22 лис, 2022 20:45, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8334
З нами з: 15.02.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1909 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А теперь интересный вопрос
Если РФ считает Херсон своим городом, то почему они полностью уничтожили всю инфраструктуру ? Там же российские граждане, по мнению РФ

Пришла методичка - Херсон забьІть.
Начиная от прогноза погоди до самих упоротих форумов мегаватников.
Кампания 22-года терпит фиаско.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5506
З нами з: 23.11.14
Подякував: 727 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 20:42

  Goodman написав:Кампания 22-года терпит фиаско

Росія має ресурс для 3-4 масованих ударів, рівноцінних атаці, яка сталася 15 листопада, - Данілов.

«Той напад, який був 15 листопада, був одним із найпотужніших. Якщо мова йде про такий обстріл, який був 15 числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли», – додав секретар РНБО.
https://t.me/voynareal/43080
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15101
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 20:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:к логике действий есть.

До твоєї логіки питання як раз.
1. Якщо це розраховано на тих, хто не бачив, бо не підписаний, то вони і не побачать.
2. Якщо на тих, хто підписаний, вони це вже бачили.

Л.Логіка Вітальяна.

Загалом твої джерела цікаві і корисні. Але що за метод давати посилання на закриті канали?? Вже хоть цитуй текст для інших.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8334
З нами з: 15.02.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1909 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 21:02

Bobua
Добре, що живий. Цікавий допис, хоч і лонгрід))
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3400
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 21:03

  vitaliian написав:
  Goodman написав:Кампания 22-года терпит фиаско

Росія має ресурс для 3-4 масованих ударів, рівноцінних атаці, яка сталася 15 листопада, - Данілов.

«Той напад, який був 15 листопада, був одним із найпотужніших. Якщо мова йде про такий обстріл, який був 15 числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли», – додав секретар РНБО.
https://t.me/voynareal/43080


Вже по русія тв йде мова, що одними ракетними ударами війну не виграти.
Народ у нас витривалий , чого боятися?
ППО не спить, розвідка не дрімає, американські літачки-розвідники літають.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5506
З нами з: 23.11.14
Подякував: 727 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 21:09

  Bobua написав:А от тилові чоловіки часто трапляються якісь сумні
можно я прокомментирую? Во первых круто что рана не тяжёлая, желаю чтобы поскорее зажила и вы про нее забыли!

По моим наблюдениям, усилилось то что у людей внутри. Кто был сволочью и подонком стал ещё большей сволочью.

Но в целом люди стали вежливее, культурнее, терпимее. Нет того срача везде, в транспорте, в магазине, споров на политические темы,

стало меньше высокомерных дам (наверное выехали).

Моим друзьям отключают свет по 16 часов, но никто не жалуется, наоборот спрашивают какой ноут держит заряд 10+ какой павербанк лучше, как пользоваться интернетом, когда нет света.

Таким мой народ мне нравится больше. Война сплотила людей. В домовых чатах Ирпеня вообще нет срача. Раньше срач затевался по любому поводу, не так припарковался, не туда кинул окурок, не закрыл калитку на ночь.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15101
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 21:18

Ничего личного, только факты:

Владимир Зеленский подписал закон об отмене пожизненного финансового мониторинга политиков и чиновников
[11:00 22 ноября 2022 года ]
https://ukrrudprom.com/news/Vladimir_Ze ... nikov.html
Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене пожизненного финансового мониторинга в отношении политиков и чиновников. Теперь срок мониторинга сокращается до трёх лет с момента ухода с поста.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в Твиттере.

“Ради возможности отмывать бабло часть власти сломала одно из семи требований относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС. Несмотря на призывы наложить вето, президент Зеленский все же подписал закон, фактически убивающий систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками. Удобно, например, для депутатов, которым нужно легализовать кэш, который они получали в конвертах. Подождал три года, выпал из-под тщательного мониторинга, легализовал кэш и никто уже в банках не спросит: где взял, как заработал и так далее”, — сказано в записи ЦПК.

В центре резюмировали, что “этим законом политики уничтожили систему финансового мониторинга себя, любимых, а также фактически заблокировали переговоры о вступлении Украины в ЕС”.

А тут ещё круче:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/11/22/7377492/
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10297
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 21:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:можете, подробнее, что летело, и как сбили и чем?

Что именно летело и чем сбили не знаю, я не специалист в этом, идти же на место прилета и рассматривать остатки снарядов/ракет, значит напрашиваться на неприятности (мягко говоря). Было уже темно, слышал звуки взрывов, такие, что стекло даже в открытом окне дребезжало, видны были вспышки, это все, что видел и слышал. О сбитых слышал из разговора офицеров орков между собой (не на месте прилета), случайно оказался недалеко от них. Что может прилететь на такое расстояние с такой точностью, могу только предполагать, но это явно не "грады".
yanyura
 
Повідомлень: 6746
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2030 раз.
Подякували: 1561 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 21:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Міністерство оборони оприлюднило свої дані по наявним запасам ракет у росіян:
https://media.slovoidilo.ua/media/infog ... normal.jpg
Судячи з цих цифр, русня досить непогано відновлює свої запаси по більшості типів ракет

Це означає лише одне. Орки змогли виготовити 600 малогабаритних газотурбінних двигунів. Це неможливо без шкоди виробництва таких же газотурбінних двигунів для нафтогазової промисловості.
З іншого боку це означає можливість наносити збитки енергосистемі України аж до березня. Але використання ракет крилатих ракет лише по цивільній інфраструктурі приведе до нових "жестів доброї волі" бо ЗСУ за цей час вибиватимуть Хаймарсами/Вільхою/Точками самих орків, а не об'єкти їх енергетики.
Denik
 
Повідомлень: 1743
З нами з: 23.02.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 2780278127822783>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: heineken, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 107518
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 472999
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4229
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3269)
22.11.2022 22:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.