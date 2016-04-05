flyman написав:А в Олешківських пісках в яких не можна окопатися орки окопуються і сидять, як так
В бетоні.
Флуман, а ти хоч в чомусь спеціаліст? Або не так: у тебе світогляд виходить за підвал кавалірки??
Бо в електротехніці ти сьогодні "блєснув", потім в теплотехніці. Зараз пробуєш щось по військовій справі. Якщо до тебе досі не дійшло, я ще разок поясню. Зараз на південному напрямку кілька десятків орківстких БТГр. Це з десяток бригад. Всі вони кілька місяців заривались і заливались бетоном, укріплялись деревом і т.д. І це робиться в кілька смуг від Дніпра до Чонгару. А тепер порівняй : одна 59-та бригада, яка навіть без бетону стояла. Ти б свій поганий рот закрив в честь подяки і пам'яті сотен військових 59-ї, які лягли в перший день на півдні.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 22 лис, 2022 20:45, всього редагувалось 2 разів.
Росія має ресурс для 3-4 масованих ударів, рівноцінних атаці, яка сталася 15 листопада, - Данілов.
«Той напад, який був 15 листопада, був одним із найпотужніших. Якщо мова йде про такий обстріл, який був 15 числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли», – додав секретар РНБО. https://t.me/voynareal/43080
Росія має ресурс для 3-4 масованих ударів, рівноцінних атаці, яка сталася 15 листопада, - Данілов.
«Той напад, який був 15 листопада, був одним із найпотужніших. Якщо мова йде про такий обстріл, який був 15 числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли», – додав секретар РНБО. https://t.me/voynareal/43080
Вже по русія тв йде мова, що одними ракетними ударами війну не виграти. Народ у нас витривалий , чого боятися? ППО не спить, розвідка не дрімає, американські літачки-розвідники літають.
Bobua написав:А от тилові чоловіки часто трапляються якісь сумні
можно я прокомментирую? Во первых круто что рана не тяжёлая, желаю чтобы поскорее зажила и вы про нее забыли!
По моим наблюдениям, усилилось то что у людей внутри. Кто был сволочью и подонком стал ещё большей сволочью.
Но в целом люди стали вежливее, культурнее, терпимее. Нет того срача везде, в транспорте, в магазине, споров на политические темы,
стало меньше высокомерных дам (наверное выехали).
Моим друзьям отключают свет по 16 часов, но никто не жалуется, наоборот спрашивают какой ноут держит заряд 10+ какой павербанк лучше, как пользоваться интернетом, когда нет света.
Таким мой народ мне нравится больше. Война сплотила людей. В домовых чатах Ирпеня вообще нет срача. Раньше срач затевался по любому поводу, не так припарковался, не туда кинул окурок, не закрыл калитку на ночь.
Владимир Зеленский подписал закон об отмене пожизненного финансового мониторинга политиков и чиновников [11:00 22 ноября 2022 года ] https://ukrrudprom.com/news/Vladimir_Ze ... nikov.html Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене пожизненного финансового мониторинга в отношении политиков и чиновников. Теперь срок мониторинга сокращается до трёх лет с момента ухода с поста.
Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в Твиттере.
“Ради возможности отмывать бабло часть власти сломала одно из семи требований относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС. Несмотря на призывы наложить вето, президент Зеленский все же подписал закон, фактически убивающий систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками. Удобно, например, для депутатов, которым нужно легализовать кэш, который они получали в конвертах. Подождал три года, выпал из-под тщательного мониторинга, легализовал кэш и никто уже в банках не спросит: где взял, как заработал и так далее”, — сказано в записи ЦПК.
В центре резюмировали, что “этим законом политики уничтожили систему финансового мониторинга себя, любимых, а также фактически заблокировали переговоры о вступлении Украины в ЕС”.
edvardd написав:можете, подробнее, что летело, и как сбили и чем?
Что именно летело и чем сбили не знаю, я не специалист в этом, идти же на место прилета и рассматривать остатки снарядов/ракет, значит напрашиваться на неприятности (мягко говоря). Было уже темно, слышал звуки взрывов, такие, что стекло даже в открытом окне дребезжало, видны были вспышки, это все, что видел и слышал. О сбитых слышал из разговора офицеров орков между собой (не на месте прилета), случайно оказался недалеко от них. Что может прилететь на такое расстояние с такой точностью, могу только предполагать, но это явно не "грады".
Це означає лише одне. Орки змогли виготовити 600 малогабаритних газотурбінних двигунів. Це неможливо без шкоди виробництва таких же газотурбінних двигунів для нафтогазової промисловості. З іншого боку це означає можливість наносити збитки енергосистемі України аж до березня. Але використання ракет крилатих ракет лише по цивільній інфраструктурі приведе до нових "жестів доброї волі" бо ЗСУ за цей час вибиватимуть Хаймарсами/Вільхою/Точками самих орків, а не об'єкти їх енергетики.