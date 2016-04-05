Додано: Вів 22 лис, 2022 21:09

Bobua написав: А от тилові чоловіки часто трапляються якісь сумні А от тилові чоловіки часто трапляються якісь сумні

можно я прокомментирую? Во первых круто что рана не тяжёлая, желаю чтобы поскорее зажила и вы про нее забыли!По моим наблюдениям, усилилось то что у людей внутри. Кто был сволочью и подонком стал ещё большей сволочью.Но в целом люди стали вежливее, культурнее, терпимее. Нет того срача везде, в транспорте, в магазине, споров на политические темы,стало меньше высокомерных дам (наверное выехали).Моим друзьям отключают свет по 16 часов, но никто не жалуется, наоборот спрашивают какой ноут держит заряд 10+ какой павербанк лучше, как пользоваться интернетом, когда нет света.Таким мой народ мне нравится больше. Война сплотила людей. В домовых чатах Ирпеня вообще нет срача. Раньше срач затевался по любому поводу, не так припарковался, не туда кинул окурок, не закрыл калитку на ночь.