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Додано: Вів 22 лис, 2022 22:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дякую Bobua за дуже цікаву доповідь та персональну мужність а Hotab за відвертість. Такі дописи стимулюють інколи повертатися на цю гілку.Під Бахмутом ще та м"ясорубка.Хлопців привозять без ніг або рук.Молимося
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:05
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:28
Дійсно, не смішно.
А с 2014 у нас вроде как война. Вот все деньги - на оборону.
А что такое "додаткові"? Какие считать "додатковими", а какие нет?
Повторю, у государства "лишних" денег нет, нехватка везде.
Согласен, что в результате денег хватает только на содержание армии, а на закупку новых вооружений остаётся крайне мало. Об этом и Форбс пишет -
Но что сделаешь, страна бедная. Можно долго обсуждать почему, но, к сожалению факт от этого не изменится.
Кстати, вполне допускаю, что дороги Зе начал строить не как самоцель (хотя они нужны и сами по себе), но и чтобы дать толчок развитию экономики.
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Радий вас чути, одужуйте
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