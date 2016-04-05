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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2780278127822783
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дякую Bobua за дуже цікаву доповідь та персональну мужність а Hotab за відвертість. Такі дописи стимулюють інколи повертатися на цю гілку.Під Бахмутом ще та м"ясорубка.Хлопців привозять без ніг або рук.Молимося
heineken
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:05

  fler написав:Bobua
Добре, що живий. Цікавий допис, хоч і лонгрід))

Дякую.
Матріархат зацікавив? :)
Книга в тему: "Чоловіки під охороною" Мерля.
Є і серіал такий, але мені здався надто кривавим і ще й плаксивим...!
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:28

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Во житуха была бы!

Не смішно. Самі тут сказали, що з весни 2021 біля кордонів 100+ тисяч орків. Які дороги? Всі додаткові (надлишкові) гроші мали йти на зброю та екіпіровку. А також бетон. Щоб північ і південь був в бетоні.
Зрозуміло, що одна 59-та бригада на півдні ораву довго б не втримала, але не стояла б в голому степу (а взагалі то в Олешківських пісках, в пустелі) під ударами авіації та арти.

Дійсно, не смішно.
А с 2014 у нас вроде как война. Вот все деньги - на оборону.
А что такое "додаткові"? Какие считать "додатковими", а какие нет?
Повторю, у государства "лишних" денег нет, нехватка везде.
Согласен, что в результате денег хватает только на содержание армии, а на закупку новых вооружений остаётся крайне мало. Об этом и Форбс пишет - https://forbes.ua/ru/news/zamknutyy-krug-pochemu-ukrainskoy-armii-ne-khvataet-sredstv-na-perevooruzhenie-13102021-2595.
Но что сделаешь, страна бедная. Можно долго обсуждать почему, но, к сожалению факт от этого не изменится.
Кстати, вполне допускаю, что дороги Зе начал строить не как самоцель (хотя они нужны и сами по себе), но и чтобы дать толчок развитию экономики.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Bobua написав: поранення

:(


Радий вас чути, одужуйте
Faceless
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