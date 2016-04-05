Додано: Вів 22 лис, 2022 22:39

vitaliian написав: Bobua написав: А от тилові чоловіки часто трапляються якісь сумні А от тилові чоловіки часто трапляються якісь сумні можно я прокомментирую? Во первых круто что рана не тяжёлая, желаю чтобы поскорее зажила и вы про нее забыли!



По моим наблюдениям, усилилось то что у людей внутри. Кто был сволочью и подонком стал ещё большей сволочью.



Но в целом люди стали вежливее, культурнее, терпимее. Нет того срача везде, в транспорте, в магазине, споров на политические темы,



стало меньше высокомерных дам (наверное выехали).



Моим друзьям отключают свет по 16 часов, но никто не жалуется, наоборот спрашивают какой ноут держит заряд 10+ какой павербанк лучше, как пользоваться интернетом, когда нет света.



Таким мой народ мне нравится больше. Война сплотила людей. В домовых чатах Ирпеня вообще нет срача. Раньше срач затевался по любому поводу, не так припарковался, не туда кинул окурок, не закрыл калитку на ночь. можно я прокомментирую? Во первых круто что рана не тяжёлая, желаю чтобы поскорее зажила и вы про нее забыли!По моим наблюдениям, усилилось то что у людей внутри. Кто был сволочью и подонком стал ещё большей сволочью.Но в целом люди стали вежливее, культурнее, терпимее. Нет того срача везде, в транспорте, в магазине, споров на политические темы,стало меньше высокомерных дам (наверное выехали).Моим друзьям отключают свет по 16 часов, но никто не жалуется, наоборот спрашивают какой ноут держит заряд 10+ какой павербанк лучше, как пользоваться интернетом, когда нет света.Таким мой народ мне нравится больше. Война сплотила людей. В домовых чатах Ирпеня вообще нет срача. Раньше срач затевался по любому поводу, не так припарковался, не туда кинул окурок, не закрыл калитку на ночь.

Дякую.Цікаві спостереження. Невже саме смерть (довкола) спрямовує життя в цікавіше русло? Хоча я й до того (як це стало трендом) свідомо будував собі гарну інфобульбашку й обмежував явно зайве.Втім, все ж хотів би побачити, як все було би, якби людям дали право на короткі 1-2місячні військ.контракти. Бо так як є -- право на помсту не досить реалізоване. Забагато всієї цієї "фрустрації". Навіть на фронті це відчувалось -- бо зазвичай сиділи як миші. І всі, здається, дуже раділи, коли бувала команда постріляти навіть всліпу.Хтось може за наш час мстив. Хтось ще за ГолодоМори. Мені ще й з екологічних міркувань було приємно. Дерев перед кулями жаль, звісно ж, але перенаселення, надспоживацтво, "день екологічного боргу" -- і думка, що може когось двоногого приб'ю і виправдаю своє існування перед замученою Землею -- надихала...До речі, щодо павербанок інфо.У них віддача не дуже. Може були лише 55% через кабель, і 45% через Qi.Вигідно заряджати пристрої передусім напряму. Особливо якщо від соняч.батареї. І ще добре мати економний смартфон (і з малою батареєю) -- простіше буде її зарядити. Якщо два гаджети -- це ідеально: один на зяряджанні, другий в роботі...