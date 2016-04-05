Не смішно. Самі тут сказали, що з весни 2021 біля кордонів 100+ тисяч орків. Які дороги? Всі додаткові (надлишкові) гроші мали йти на зброю та екіпіровку. А також бетон. Щоб північ і південь був в бетоні. Зрозуміло, що одна 59-та бригада на півдні ораву довго б не втримала, але не стояла б в голому степу (а взагалі то в Олешківських пісках, в пустелі) під ударами авіації та арти.
Дійсно, не смішно. А с 2014 у нас вроде как война. Вот все деньги - на оборону. А что такое "додаткові"? Какие считать "додатковими", а какие нет? Повторю, у государства "лишних" денег нет, нехватка везде. Согласен, что в результате денег хватает только на содержание армии, а на закупку новых вооружений остаётся крайне мало. Об этом и Форбс пишет - https://forbes.ua/ru/news/zamknutyy-krug-pochemu-ukrainskoy-armii-ne-khvataet-sredstv-na-perevooruzhenie-13102021-2595. Но что сделаешь, страна бедная. Можно долго обсуждать почему, но, к сожалению факт от этого не изменится. Кстати, вполне допускаю, что дороги Зе начал строить не как самоцель (хотя они нужны и сами по себе), но и чтобы дать толчок развитию экономики.
Bobua написав:А от тилові чоловіки часто трапляються якісь сумні
можно я прокомментирую? Во первых круто что рана не тяжёлая, желаю чтобы поскорее зажила и вы про нее забыли!
По моим наблюдениям, усилилось то что у людей внутри. Кто был сволочью и подонком стал ещё большей сволочью.
Но в целом люди стали вежливее, культурнее, терпимее. Нет того срача везде, в транспорте, в магазине, споров на политические темы,
стало меньше высокомерных дам (наверное выехали).
Моим друзьям отключают свет по 16 часов, но никто не жалуется, наоборот спрашивают какой ноут держит заряд 10+ какой павербанк лучше, как пользоваться интернетом, когда нет света.
Таким мой народ мне нравится больше. Война сплотила людей. В домовых чатах Ирпеня вообще нет срача. Раньше срач затевался по любому поводу, не так припарковался, не туда кинул окурок, не закрыл калитку на ночь.
Дякую.
Цікаві спостереження. Невже саме смерть (довкола) спрямовує життя в цікавіше русло? Хоча я й до того (як це стало трендом ) свідомо будував собі гарну інфобульбашку й обмежував явно зайве.
Втім, все ж хотів би побачити, як все було би, якби людям дали право на короткі 1-2місячні військ.контракти. Бо так як є -- право на помсту не досить реалізоване. Забагато всієї цієї "фрустрації". Навіть на фронті це відчувалось -- бо зазвичай сиділи як миші. І всі, здається, дуже раділи, коли бувала команда постріляти навіть всліпу. Хтось може за наш час мстив. Хтось ще за ГолодоМори. Мені ще й з екологічних міркувань було приємно. Дерев перед кулями жаль, звісно ж, але перенаселення, надспоживацтво, "день екологічного боргу" -- і думка, що може когось двоногого приб'ю і виправдаю своє існування перед замученою Землею -- надихала...
До речі, щодо павербанок інфо. У них віддача не дуже. Може були лише 55% через кабель, і 45% через Qi. Вигідно заряджати пристрої передусім напряму. Особливо якщо від соняч.батареї. І ще добре мати економний смартфон (і з малою батареєю) -- простіше буде її зарядити. Якщо два гаджети -- це ідеально: один на зяряджанні, другий в роботі...
heineken написав:Дякую Bobua за дуже цікаву доповідь та персональну мужність а Hotab за відвертість. Такі дописи стимулюють інколи повертатися на цю гілку.Під Бахмутом ще та м"ясорубка.Хлопців привозять без ніг або рук.Молимося
Дякую.
Дійсно сумно було бачити цей місяць людей без руки чи ноги. Молоді -- і отаке... Сподіваюсь будуть протези, хороші протези, колись бачив і цікаві, з якими хлопець перестибував машини. Але навіть і такому не позаздриш... Бо більше віри, що то біль, біль, і ще раз біль -- як показали у серіалі "Страйк" (Роулінг дуже реалістично пише/показує, коли то не фентезі).
Але особливо прикро, якщо люди постраждали в непродуманому, невиправданому наступі. Коли вже не від них залежала якість розвідданих чи артпридушення. Коли їм брехали по рації, чи просто вимагали зайвого. Яма, її глибина, розмір, накриття, перифирія -- це вибір солдатів. Це їхній ризик. А от все інше -- то вже багато питань...
ЛАД написав:А что такое "додаткові"? Какие считать "додатковими", а какие нет?
насколько я понимаю, были сверхплановые поступления в бюджет. Вполне себе "дополнительные".
ЛАД написав:Кстати, вполне допускаю, что дороги Зе начал строить не как самоцель (хотя они нужны и сами по себе), но и чтобы дать толчок развитию экономики.
скорее всего, это направление инвестиций было выбрано, как самое "наглядное". То, что проще всего предъявить электорату.
Толчок экономики...ну, так себе аргумент. Да, мы помним политику Рузвельта времён Депрессии, но сейчас технологии другие, говорить о создании существенного количества рабочих мест в сфере дорожного строительства - в сегодняшних реалиях не приходится. Более того, привлекается огромное количество импортной техники - то есть, мы стимулировали скорее европейское машиностроение, чем свою экономику...
Дякую. Таки сподіваюсь, що зрештою сліди лишаться тільки косметичні. Втім, таки здивувало як різняться версії й точки зору лікарів. З'являється навіть підозра, що медицина -- то не є точна наука! Сподіваюсь, що вони хоча би інколи говорять між собою, і вже не користуються кавовою гущою...
Херсон під щоденними обстрілами. На виїзд на БП Чорнобаївка мінімум по 2 години черга на виїзд. А в саму блекбаївку іще і прилітає. Буде місто пусте, відчуваю. І хоч туди повернулась НП, АТБ , Сільпо, але це все таке...
Bobua написав:До речі, щодо павербанок інфо. У них віддача не дуже. Може були лише 55%
90% павербанок лютый контрафакт, простейший тестер для измерения ёмкости ( https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/test ... Qh3bD.html) покажет вместо 8-10Ач 3-4 или меньше. Раньше я покупал себе drobak но они куда то исчезли. Теперь есть смысл покупать банки 18650 и пустой пенал с платой под них. Есть например пеналы на 8 банок. Найти банки по 2Ач не проблема. Суммарно будет 16Ач (по факту меньше из за платы преобразования из 3,6 в 5 вольт)
Если банки не новые, тем же тестером определить их ёмкость, чтобы была одинаковая, иначе слабые банки начнут тянуть заряд на себя.
шнуры с виду все одинаковые, на самом деле нет, одни заряжают быстро, но так что плата (павербанка) от нагрева плавится, другие медленно - 8 часов.
Нужно подобрать среднее, я перепробовал много шнуров прежде чем выбрал правильный.
Может будет полезно ноутбук Леново 100s-11iby от одной зарядки работает 9 часов, напряжение адаптера 5в (после того как встроенный аккум сядет, ноут можно подключить к обычному павербанку). По характеристикам не самолёт, но онлайн видео в качестве 720р не тормозит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 лис, 2022 23:23, всього редагувалось 2 разів.
Зеленский отметил, что по итогам 22 ноября подготовлено уже более 4 тыс. пунктов, а запланировано – "еще больше".
"Если снова состоятся массированные российские удары и если будет понимание, что за часы поставки электричества не возобновить, то активируется работа "Пунктов несокрушимости" – там все базовые услуги. Это электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Совершенно бесплатно и круглосуточно", – сказал президент. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/zelen ... 37415.html
- Кто нибудь объяснит, почему не "бомбоубежище с полным фаршем"? Или это для чужой аудитории?