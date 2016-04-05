Дякую. Таки сподіваюсь, що зрештою сліди лишаться тільки косметичні. Втім, таки здивувало як різняться версії й точки зору лікарів. З'являється навіть підозра, що медицина -- то не є точна наука! Сподіваюсь, що вони хоча би інколи говорять між собою, і вже не користуються кавовою гущою...
Каждый человек - це кавова гуща. Здоровье зависит от одного доктора: себя самого. С другой стороны, если ткани резали - фантомные боли остануться. Только у этого всегда есть ограничения, людей обмануть можно, природу нет. - последствия неизбежны и уже сейчас нужно учиться самостоятельно стабилизировать состояние. - Сейчас, идёт первый снег на мокрую напитанную влагой землю. - На такую погоду, ломка, шо ...
Простите за мои 5 копеек, но от прошедшего .... - от лекарств лучше спрыгивать. Есть фантастические санатории круглогодичные(да в том же Трускавце). И Военные в том числе, но только не в госпиталь.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 22 лис, 2022 23:56, всього редагувалось 1 раз.
Зеленский отметил, что по итогам 22 ноября подготовлено уже более 4 тыс. пунктов, а запланировано – "еще больше".
"Если снова состоятся массированные российские удары и если будет понимание, что за часы поставки электричества не возобновить, то активируется работа "Пунктов несокрушимости" – там все базовые услуги. Это электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Совершенно бесплатно и круглосуточно", – сказал президент. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/zelen ... 37415.html
- Кто нибудь объяснит, почему не "бомбоубежище с полным фаршем"? Или это для чужой аудитории?
Прошу вибачити за оффтоп. За павербанки та проводи. Тестував багато. Проводи, що перевіряв, мають опір від 0,1 до 1 Ом. Тобто при передачі втрати "по дорозі", тобто просто в проводі можуть відрізнятися до 10 разів. Також за павербанки - не лише ємність важлива, а й втрати в платі перетворювача - є такі, що 34 Вт*г беруть, 31 Вт*г віддають. А є і такі, що беруть 40, а віддають 20. Зараз і на фронті і в тилу (при непевних часових проміжках наявності електрики) це важливо. І приєднуюся до думки Бобуа щодо безпосереднього заряджання тел/смартфона від мережі/сонця при змозі, а вже потім павера "на потім".
juristkostya написав: Прошло 30 лет после воссоединения двух Германий, но восточные земли до сих пор голосуют за левацкие полит силы, хотя, казалось бы, они должны на личном опыте знать, что эта модель проиграла историческую конкуренцию.
adf (адг) относят к правым движухам. партия висьма популярна в восточной германии.