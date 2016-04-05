Дякую. Таки сподіваюсь, що зрештою сліди лишаться тільки косметичні. Втім, таки здивувало як різняться версії й точки зору лікарів. З'являється навіть підозра, що медицина -- то не є точна наука! Сподіваюсь, що вони хоча би інколи говорять між собою, і вже не користуються кавовою гущою...
Каждый человек - це кавова гуща. Здоровье зависит от одного доктора: себя самого. С другой стороны, если ткани резали - фантомные боли остануться. Только у этого всегда есть ограничения, людей обмануть можно, природу нет. - последствия неизбежны и уже сейчас нужно учиться самостоятельно стабилизировать состояние. - Сейчас, идёт первый снег на мокрую напитанную влагой землю. - На такую погоду, ломка, шо ...
Простите за мои 5 копеек, но от прошедшего .... - от лекарств лучше спрыгивать. Есть фантастические санатории круглогодичные(да в том же Трускавце). И Военные в том числе, но только не в госпиталь.
Зеленский отметил, что по итогам 22 ноября подготовлено уже более 4 тыс. пунктов, а запланировано – "еще больше".
"Если снова состоятся массированные российские удары и если будет понимание, что за часы поставки электричества не возобновить, то активируется работа "Пунктов несокрушимости" – там все базовые услуги. Это электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Совершенно бесплатно и круглосуточно", – сказал президент. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/zelen ... 37415.html
- Кто нибудь объяснит, почему не "бомбоубежище с полным фаршем"? Или это для чужой аудитории?
Прошу вибачити за оффтоп. За павербанки та проводи. Тестував багато. Проводи, що перевіряв, мають опір від 0,1 до 1 Ом. Тобто при передачі втрати "по дорозі", тобто просто в проводі можуть відрізнятися до 10 разів. Також за павербанки - не лише ємність важлива, а й втрати в платі перетворювача - є такі, що 34 Вт*г беруть, 31 Вт*г віддають. А є і такі, що беруть 40, а віддають 20. Зараз і на фронті і в тилу (при непевних часових проміжках наявності електрики) це важливо. І приєднуюся до думки Бобуа щодо безпосереднього заряджання тел/смартфона від мережі/сонця при змозі, а вже потім павера "на потім".
juristkostya написав: Прошло 30 лет после воссоединения двух Германий, но восточные земли до сих пор голосуют за левацкие полит силы, хотя, казалось бы, они должны на личном опыте знать, что эта модель проиграла историческую конкуренцию.
adf (адг) относят к правым движухам. партия висьма популярна в восточной германии.
Покупатели сырой нефти в Китае приостановили закупки некоторой части российской нефти, ожидая подробностей о лимите, введенном США, чтобы увидеть, будет ли она предлагать более выгодную цену.
По словам трейдеров, осведомленных в этом вопросе, несколько партий российской нефти ВСТО с декабрьской погрузкой остаются непроданными, и продавцы и китайские покупатели не решаются закрывать сделки до того, как станет известно больше ясности в отношении точного уровня ценового предела. Более подробная информация о мере ожидается в ближайшее время. ......... Однако Россия вновь заявила, что не будет продавать газ странам, которые введут ограничения. Вместо этого, по словам вице-премьера Александра Новака, Москва перенаправит поставки «рыночно-ориентированным партнерам» или сократит производство.
sashaqbl написав:ІМХО, не варто порівнювати армію мирного часу зразка 2014 року і армію мирного часу зразка 2022 року. Звісно, далеко не все заслуга Порошенка, але тим не менше, за 7 років відновлено та докуплено багато техніки, створено кадрову основу, кістяк сучасних ЗСУ. Мобілізація і підтримка зброєю не дали б жодного ефекту, якби ЗСУ були такими, якими вони були в 14.
Вы пишите абсолютно очевидные вещи. И если собеседник не понял их сам - вы вряд ли ему поможете....
Напомню, с чего начался єтот разговор: товарищъ шмидт и его сотоварищи по партии постоянно на єтом форуме распространяет прорашистские нарративи и клевету (недоправду) на действующего Президента України, тем самим играет в команде врагов України против України. А то ви далеко ушли от сути поднятого вопросам.
Дякую. Таки сподіваюсь, що зрештою сліди лишаться тільки косметичні. Втім, таки здивувало як різняться версії й точки зору лікарів. З'являється навіть підозра, що медицина -- то не є точна наука! Сподіваюсь, що вони хоча би інколи говорять між собою, і вже не користуються кавовою гущою...
Желаю быстрее выздороветь" А то, что не точная наука, это точно. Скорее пока что вообще не наука, а только стремится к этому.
Зеленский отметил, что по итогам 22 ноября подготовлено уже более 4 тыс. пунктов, а запланировано – "еще больше".
"Если снова состоятся массированные российские удары и если будет понимание, что за часы поставки электричества не возобновить, то активируется работа "Пунктов несокрушимости" – там все базовые услуги. Это электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Совершенно бесплатно и круглосуточно", – сказал президент. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/zelen ... 37415.html
- Кто нибудь объяснит, почему не "бомбоубежище с полным фаршем"? Или это для чужой аудитории?