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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 23 лис, 2022 00:53
heineken написав:
Дякую Bobua за дуже цікаву доповідь та персональну мужність а Hotab за відвертість. Такі дописи стимулюють інколи повертатися на цю гілку.Під Бахмутом ще та м"ясорубка.Хлопців привозять без ніг або рук.Молимося
Холява давно не писал
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Wisznia2021
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