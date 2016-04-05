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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2782278327842785
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 00:53

  heineken написав:Дякую Bobua за дуже цікаву доповідь та персональну мужність а Hotab за відвертість. Такі дописи стимулюють інколи повертатися на цю гілку.Під Бахмутом ще та м"ясорубка.Хлопців привозять без ніг або рук.Молимося

Холява давно не писал
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 01:53

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал в интервью CNN Portugal о том, как союзники Украины смотрели на перспективы войны в феврале, сразу после начала российской агрессии.

“Это было огромным шоком… Мы наблюдали, как группируются российские батальонно-тактические группы, но разные страны реагировали по-разному”, - сказал Джонсон.

“Германия в какой-то момент считала, что если это произойдет, что будет катастрофой, то лучше побыстрее со всем закончить, а Украине – сдаться”, - сказал Джонсон.

“Не сомневайтесь, что французы отказывались в это верить до самого последнего момента”, - добавил он.

Джонсон раскритиковал правительство Италии, премьером которой в то время был Марио Драги.

В какой-то момент они заявили, что просто не могут поддержать позицию других стран, из-за зависимости от российских углеводородов, рассказал бывший британский премьер.

http://surl.li/duiko
И
Британия отправила Украине усовершенствованную модель высокотехнологичной ракеты с системой лазерного самонаведения Brimstone 2, пишут СМИ

Глава Минфина США Джанет Йеллен объявила о предоставлении Украине очередного гранта в 4,5 млрд долларов. Средства начнут выделять в ближайшие недели.

Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил население страны, что необходимо готовиться к эскалации войны в Украине.
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