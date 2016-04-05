Додано: Сер 23 лис, 2022 06:15

Wisznia2021 написав: Холява давно не писал Холява давно не писал

холява написав: freeze



ПРУВЕТ ....)))



Позавчера, под вечер ,получил остаток до сотки боевых.

Кости носят , зад чувствует , морда худеет ....чего и ВАМ желаю .



БЫТЬ ДОБРУ !

С Уважением , семинарист Холява . ПРУВЕТ ....)))Позавчера, под вечер ,получил остаток до сотки боевых.Кости носят , зад чувствует , морда худеет ....чего и ВАМ желаю .БЫТЬ ДОБРУ !С Уважением , семинарист Холява .

Wisznia2021 написав: распространяет прорашистские нарративи и клевету (недоправду) на действующего Президента України распространяет прорашистские нарративи и клевету (недоправду) на действующего Президента України

Wisznia2021 написав: на действующего Президента України, тем самим играет в команде врагов України против України на действующего Президента України, тем самим играет в команде врагов України против України

20 листопада.Все-таки була зупинка фінансування ракетної програми?Кажуть перед війною у нас все одно було більше сотні ракет до Вільхи. А якби була 1000?А якби було б хоча десяток Гром-2, щоб бити ворожі аеродроми, з яких в перші дні хвилями котились на нас літаки і вертольоти??Або обіцяна повноцінна батарея-друга Нептунів? Може і "Москва" був би ще 24-го на дні біля Зміїного..А коли 100+тисячне угрупування орків фактично прописалось біля наших південних та північних кордонів (як би ще не 2020 рік) , то потрібно було будувати інженерні споруди , накшалт як за 8 років побудували на сході?? І вони досі витримують вал атак орків, вже майже 9 місяців.Ясно, що певною мірою це зараз здається кожному обивателю очевидним, що ота орава в Криму, Білорусі та під Харковом з Сумами стоїть не просто так, і рано чи пізно вони попруть. Тоді це обивателю очевидним не здавалось. Але ж і влада - це не обиватель. З їх можливостями розвідки, з даними від партнерів.Потрібно розуміти, що при прийнятті рішення про широкомасштабну агресію путлєр бачив сценарій бліцкригу. На це вказує безліч моментів. Швидко, поки ніхто в Європі нічого не зрозумів, поставити перед фактом, як з Кримом.А якби отакий "східний вал", як на Донбасі, був і на півночі з півднем, то ще не відомо, чи сунувся б він. Причому я не кажу про вал обов'язково з десятками бригад (їх в тилу було до десятка всього) . Я про інженерне обладнання. І коли за 2 дні керівництво вже було впевнене, що invasion inevitable , то тоді розміщати там війська, які як мінімум виграли б час для повної мобілізації.А так, країна просто якимось чудом випетляла між @баними на півночі, і отримала трагедію Маріуполя на півдні.От тільки тому, що війна ще триває, я майже не згадую помилки зеленої команди. До відповіді їх пізніше. Скоріше за все мова йде про політичну оцінку.