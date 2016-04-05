Холява давно не писал
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Додано: Сер 23 лис, 2022 00:53
Додано: Сер 23 лис, 2022 01:53
И
Додано: Сер 23 лис, 2022 03:23
Извините за нецензурные слова, речь про Бахмут
Додано: Сер 23 лис, 2022 06:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
20 листопада.
Все-таки була зупинка фінансування ракетної програми?
Кажуть перед війною у нас все одно було більше сотні ракет до Вільхи. А якби була 1000?
А якби було б хоча десяток Гром-2, щоб бити ворожі аеродроми, з яких в перші дні хвилями котились на нас літаки і вертольоти??
Або обіцяна повноцінна батарея-друга Нептунів? Може і "Москва" був би ще 24-го на дні біля Зміїного..
А коли 100+тисячне угрупування орків фактично прописалось біля наших південних та північних кордонів (як би ще не 2020 рік) , то потрібно було будувати інженерні споруди , накшалт як за 8 років побудували на сході?? І вони досі витримують вал атак орків, вже майже 9 місяців.
Ясно, що певною мірою це зараз здається кожному обивателю очевидним, що ота орава в Криму, Білорусі та під Харковом з Сумами стоїть не просто так, і рано чи пізно вони попруть. Тоді це обивателю очевидним не здавалось. Але ж і влада - це не обиватель. З їх можливостями розвідки, з даними від партнерів.
Потрібно розуміти, що при прийнятті рішення про широкомасштабну агресію путлєр бачив сценарій бліцкригу. На це вказує безліч моментів. Швидко, поки ніхто в Європі нічого не зрозумів, поставити перед фактом, як з Кримом.
А якби отакий "східний вал", як на Донбасі, був і на півночі з півднем, то ще не відомо, чи сунувся б він. Причому я не кажу про вал обов'язково з десятками бригад (їх в тилу було до десятка всього) . Я про інженерне обладнання. І коли за 2 дні керівництво вже було впевнене, що invasion inevitable , то тоді розміщати там війська, які як мінімум виграли б час для повної мобілізації.
А так, країна просто якимось чудом випетляла між @баними на півночі, і отримала трагедію Маріуполя на півдні.
От тільки тому, що війна ще триває, я майже не згадую помилки зеленої команди. До відповіді їх пізніше. Скоріше за все мова йде про політичну оцінку.
Додано: Сер 23 лис, 2022 08:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Что не скажут про актёра кино, пусть и бездарного, все фашисты.
Это вы его выбрали, вы во всём и виноваты.
Есть теория, что при другом любом вменяемом человеке у власти, который не прогуливал пары и умел слушать, а не только всю жизнь орать прибаутки- парадные марши рашистов не ездили по трети территории Украины. Это как минимум
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