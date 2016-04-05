heineken написав:Дякую Bobua за дуже цікаву доповідь та персональну мужність а Hotab за відвертість. Такі дописи стимулюють інколи повертатися на цю гілку.Під Бахмутом ще та м"ясорубка.Хлопців привозять без ніг або рук.Молимося
Позавчера, под вечер ,получил остаток до сотки боевых. Кости носят , зад чувствует , морда худеет ....чего и ВАМ желаю .
БЫТЬ ДОБРУ ! С Уважением , семинарист Холява .
20 листопада.
Wisznia2021 написав:распространяет прорашистские нарративи и клевету (недоправду) на действующего Президента України
Все-таки була зупинка фінансування ракетної програми? Кажуть перед війною у нас все одно було більше сотні ракет до Вільхи. А якби була 1000?
А якби було б хоча десяток Гром-2, щоб бити ворожі аеродроми, з яких в перші дні хвилями котились на нас літаки і вертольоти?? Або обіцяна повноцінна батарея-друга Нептунів? Може і "Москва" був би ще 24-го на дні біля Зміїного.. А коли 100+тисячне угрупування орків фактично прописалось біля наших південних та північних кордонів (як би ще не 2020 рік) , то потрібно було будувати інженерні споруди , накшалт як за 8 років побудували на сході?? І вони досі витримують вал атак орків, вже майже 9 місяців. Ясно, що певною мірою це зараз здається кожному обивателю очевидним, що ота орава в Криму, Білорусі та під Харковом з Сумами стоїть не просто так, і рано чи пізно вони попруть. Тоді це обивателю очевидним не здавалось. Але ж і влада - це не обиватель. З їх можливостями розвідки, з даними від партнерів.
Потрібно розуміти, що при прийнятті рішення про широкомасштабну агресію путлєр бачив сценарій бліцкригу. На це вказує безліч моментів. Швидко, поки ніхто в Європі нічого не зрозумів, поставити перед фактом, як з Кримом. А якби отакий "східний вал", як на Донбасі, був і на півночі з півднем, то ще не відомо, чи сунувся б він. Причому я не кажу про вал обов'язково з десятками бригад (їх в тилу було до десятка всього) . Я про інженерне обладнання. І коли за 2 дні керівництво вже було впевнене, що invasion inevitable , то тоді розміщати там війська, які як мінімум виграли б час для повної мобілізації.
А так, країна просто якимось чудом випетляла між @баними на півночі, і отримала трагедію Маріуполя на півдні.
Wisznia2021 написав:на действующего Президента України, тем самим играет в команде врагов України против України
От тільки тому, що війна ще триває, я майже не згадую помилки зеленої команди. До відповіді їх пізніше. Скоріше за все мова йде про політичну оцінку.
Что не скажут про актёра кино, пусть и бездарного, все фашисты. Это вы его выбрали, вы во всём и виноваты. Есть теория, что при другом любом вменяемом человеке у власти, который не прогуливал пары и умел слушать, а не только всю жизнь орать прибаутки- парадные марши рашистов не ездили по трети территории Украины. Это как минимум
sashaqbl написав:ІМХО, не варто порівнювати армію мирного часу зразка 2014 року і армію мирного часу зразка 2022 року. Звісно, далеко не все заслуга Порошенка, але тим не менше, за 7 років відновлено та докуплено багато техніки, створено кадрову основу, кістяк сучасних ЗСУ. Мобілізація і підтримка зброєю не дали б жодного ефекту, якби ЗСУ були такими, якими вони були в 14.
Вы пишите абсолютно очевидные вещи. И если собеседник не понял их сам - вы вряд ли ему поможете....
Напомню, с чего начался єтот разговор: товарищъ шмидт и его сотоварищи по партии постоянно на єтом форуме распространяет прорашистские нарративи и клевету (недоправду) на действующего Президента України, тем самим играет в команде врагов України против України. А то ви далеко ушли от сути поднятого вопросам.