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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2783278427852786>
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 00:53

  heineken написав:Дякую Bobua за дуже цікаву доповідь та персональну мужність а Hotab за відвертість. Такі дописи стимулюють інколи повертатися на цю гілку.Під Бахмутом ще та м"ясорубка.Хлопців привозять без ніг або рук.Молимося

Холява давно не писал
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 01:53

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал в интервью CNN Portugal о том, как союзники Украины смотрели на перспективы войны в феврале, сразу после начала российской агрессии.

“Это было огромным шоком… Мы наблюдали, как группируются российские батальонно-тактические группы, но разные страны реагировали по-разному”, - сказал Джонсон.

“Германия в какой-то момент считала, что если это произойдет, что будет катастрофой, то лучше побыстрее со всем закончить, а Украине – сдаться”, - сказал Джонсон.

“Не сомневайтесь, что французы отказывались в это верить до самого последнего момента”, - добавил он.

Джонсон раскритиковал правительство Италии, премьером которой в то время был Марио Драги.

В какой-то момент они заявили, что просто не могут поддержать позицию других стран, из-за зависимости от российских углеводородов, рассказал бывший британский премьер.

http://surl.li/duiko
И
Британия отправила Украине усовершенствованную модель высокотехнологичной ракеты с системой лазерного самонаведения Brimstone 2, пишут СМИ

Глава Минфина США Джанет Йеллен объявила о предоставлении Украине очередного гранта в 4,5 млрд долларов. Средства начнут выделять в ближайшие недели.

Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил население страны, что необходимо готовиться к эскалации войны в Украине.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 03:23

Извините за нецензурные слова, речь про Бахмут

  ЛАД написав:
Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил население страны, что необходимо готовиться к эскалации войны в Украине.
типа будут ещё беженцы? Он что то знает?
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 06:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wisznia2021 написав:Холява давно не писал



  холява написав:freeze

ПРУВЕТ ....)))

Позавчера, под вечер ,получил остаток до сотки боевых.
Кости носят , зад чувствует , морда худеет ....чего и ВАМ желаю .

БЫТЬ ДОБРУ !
С Уважением , семинарист Холява .

20 листопада.





  Wisznia2021 написав:распространяет прорашистские нарративи и клевету (недоправду) на действующего Президента України

Все-таки була зупинка фінансування ракетної програми?
Кажуть перед війною у нас все одно було більше сотні ракет до Вільхи. А якби була 1000?

А якби було б хоча десяток Гром-2, щоб бити ворожі аеродроми, з яких в перші дні хвилями котились на нас літаки і вертольоти??
Або обіцяна повноцінна батарея-друга Нептунів? Може і "Москва" був би ще 24-го на дні біля Зміїного..
А коли 100+тисячне угрупування орків фактично прописалось біля наших південних та північних кордонів (як би ще не 2020 рік) , то потрібно було будувати інженерні споруди , накшалт як за 8 років побудували на сході?? І вони досі витримують вал атак орків, вже майже 9 місяців.
Ясно, що певною мірою це зараз здається кожному обивателю очевидним, що ота орава в Криму, Білорусі та під Харковом з Сумами стоїть не просто так, і рано чи пізно вони попруть. Тоді це обивателю очевидним не здавалось. Але ж і влада - це не обиватель. З їх можливостями розвідки, з даними від партнерів.


Потрібно розуміти, що при прийнятті рішення про широкомасштабну агресію путлєр бачив сценарій бліцкригу. На це вказує безліч моментів. Швидко, поки ніхто в Європі нічого не зрозумів, поставити перед фактом, як з Кримом.
А якби отакий "східний вал", як на Донбасі, був і на півночі з півднем, то ще не відомо, чи сунувся б він. Причому я не кажу про вал обов'язково з десятками бригад (їх в тилу було до десятка всього) . Я про інженерне обладнання. І коли за 2 дні керівництво вже було впевнене, що invasion inevitable , то тоді розміщати там війська, які як мінімум виграли б час для повної мобілізації.

А так, країна просто якимось чудом випетляла між @баними на півночі, і отримала трагедію Маріуполя на півдні.


  Wisznia2021 написав:на действующего Президента України, тем самим играет в команде врагов України против України

От тільки тому, що війна ще триває, я майже не згадую помилки зеленої команди. До відповіді їх пізніше. Скоріше за все мова йде про політичну оцінку.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 08:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Что не скажут про актёра кино, пусть и бездарного, все фашисты.
Это вы его выбрали, вы во всём и виноваты.
Есть теория, что при другом любом вменяемом человеке у власти, который не прогуливал пары и умел слушать, а не только всю жизнь орать прибаутки- парадные марши рашистов не ездили по трети территории Украины. Это как минимум
beee
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 09:17

Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував дані щодо залишків ракетного арсеналу Росії станом на 18 листопада.

За даними Резнікова, які він опублікував у Twitter у вівторок, 22 листопада, у Росії залишилося:

119 ракет Іскандер;
347 ракет 3М55 Онікс;
8000 ракет С300;
229 ракет морського базування Калібр;
132 ракети повітряного базування Х-101;
150 ракет повітряного базування Х-555;
120 ракет повітряного базування Х-22/32;
356 ракет повітряного базування Х-35;
43 ракети повітряного базування Х-47М2 Кинжал.
https://novynarnia.com/2022/11/22/reznikov-pererahuvav/

там є гарна картинка по ракетам , якщо хто ще не бачив
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 09:35

  Wisznia2021 написав:
  juristkostya написав:
  sashaqbl написав:ІМХО, не варто порівнювати армію мирного часу зразка 2014 року і армію мирного часу зразка 2022 року.
Звісно, далеко не все заслуга Порошенка, але тим не менше, за 7 років відновлено та докуплено багато техніки, створено кадрову основу, кістяк сучасних ЗСУ.
Мобілізація і підтримка зброєю не дали б жодного ефекту, якби ЗСУ були такими, якими вони були в 14.

Вы пишите абсолютно очевидные вещи. И если собеседник не понял их сам - вы вряд ли ему поможете....

Напомню, с чего начался єтот разговор: товарищъ шмидт и его сотоварищи по партии постоянно на єтом форуме распространяет прорашистские нарративи и клевету (недоправду) на действующего Президента України, тем самим играет в команде врагов України против України. А то ви далеко ушли от сути поднятого вопросам.


Отакої. Інформація про зупинку ракетних програм, про які мовилось ще до війни, тепер називається "прорашистскими нарративами и клеветой"?.
А ця інформація - також "прорашистские нарративы и клевета"?
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 09:52

Коротке відео про схожіть причин і аналогоії війти Іраку проти Кувейту (пуйло прочитав хусейна??)



ідеально щоб то чмо завершило життєвий цикл як хусейн
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 09:56

  Faceless написав:
Bobua написав: поранення

:(


Радий вас чути, одужуйте


приєднуюсь

бажаю здоров'я (публікуєте цікаві думки )
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 10:18

Bobua

Дякую за ваш допис, одужуйте і тримайтесь!

PS як в війську щодо ковіду ситуація?
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