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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2783278427852786
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 10:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Отакої. Інформація про зупинку ракетних програм, про які мовилось ще до війни, тепер називається "прорашистскими нарративами и клеветой"?.
А ця інформація - також "прорашистские нарративы и клевета"?

А отут є один нюанс. Підписав Зеленський, а правки подав депутат з ЄС.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 10:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wisznia2021 написав:Напомню, с чего начался єтот разговор: товарищъ шмидт и его сотоварищи по партии постоянно на єтом форуме распространяет прорашистские нарративи и клевету (недоправду) на действующего Президента України, тем самим играет в команде врагов України против України.

На жаль, це не прорашиські нарративи, а обєктивна реальність.
Перші місяці війни намагався утримуватись від оцінки дії влади, але, ІМХО, це не дуже правильно, коли всі досягнення - це Президент, а всі пройоби - "ну праєбали".
Наразі єдина заслуга, яка належить особисто Зеленському, і з якою він впорався краще, ніж будь-хто інший, і це, звісно, важливо - це здобуття високого рівня підтримки серед громадськості західних країн.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 23 лис, 2022 10:43, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 10:28

Скабеева наносит ракетно ядерный по Киеву. Шах и мат

https://t.me/voynareal/43121

Там же
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян рф під час безпекових заходів у приміщеннях УПЦ (МП)

У ході безпекових заходів виявлено:

▪️ проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди «русского мира»;
▪️ готівку на загальну суму понад 2 млн грн, більше ніж 100 тис. доларів США та декілька тисяч російських рублів.

🇺🇦Реальная Война
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 10:29

Hotab, новина для вас:
Великобританія передає 3 транспортних вертольоти Sikorsky S-61/SH-3 Sea King
https://www.bbc.com/news/uk-63725431
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 10:33

  vitaliian написав:https://t.me/voynareal/43121

Там же
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян рф під час безпекових заходів у приміщеннях УПЦ (МП)

У ході безпекових заходів виявлено:

▪️ проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди «русского мира»;
▪️ готівку на загальну суму понад 2 млн грн, більше ніж 100 тис. доларів США та декілька тисяч російських рублів.

🇺🇦Реальная Война

Странно было бы, если бы не нашли.
antey1969
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