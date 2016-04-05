Schmit написав:Отакої. Інформація про зупинку ракетних програм, про які мовилось ще до війни, тепер називається "прорашистскими нарративами и клеветой"?. А ця інформація - також "прорашистские нарративы и клевета"?
А отут є один нюанс. Підписав Зеленський, а правки подав депутат з ЄС.
Wisznia2021 написав:Напомню, с чего начался єтот разговор: товарищъ шмидт и его сотоварищи по партии постоянно на єтом форуме распространяет прорашистские нарративи и клевету (недоправду) на действующего Президента України, тем самим играет в команде врагов України против України.
На жаль, це не прорашиські нарративи, а обєктивна реальність. Перші місяці війни намагався утримуватись від оцінки дії влади, але, ІМХО, це не дуже правильно, коли всі досягнення - це Президент, а всі пройоби - "ну праєбали". Наразі єдина заслуга, яка належить особисто Зеленському, і з якою він впорався краще, ніж будь-хто інший, і це, звісно, важливо - це здобуття високого рівня підтримки серед громадськості західних країн.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 23 лис, 2022 10:43, всього редагувалось 1 раз.
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян рф під час безпекових заходів у приміщеннях УПЦ (МП)
У ході безпекових заходів виявлено:
▪️ проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди «русского мира»; ▪️ готівку на загальну суму понад 2 млн грн, більше ніж 100 тис. доларів США та декілька тисяч російських рублів.
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян рф під час безпекових заходів у приміщеннях УПЦ (МП)
У ході безпекових заходів виявлено:
▪️ проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди «русского мира»; ▪️ готівку на загальну суму понад 2 млн грн, більше ніж 100 тис. доларів США та декілька тисяч російських рублів.