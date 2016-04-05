СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян рф під час безпекових заходів у приміщеннях УПЦ (МП)
У ході безпекових заходів виявлено:
▪️ проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди «русского мира»; ▪️ готівку на загальну суму понад 2 млн грн, більше ніж 100 тис. доларів США та декілька тисяч російських рублів.
Bobua написав:А от тилові чоловіки часто трапляються якісь сумні... З ними наче й все добре. Здорові, помиті, добре вдягнені -- але бувало відчуття, що щось не так.
є різні хлопці в тилу..: хтось може воювати але не хоче (бо нафіга, бо нехочу, бо грошей багато і ще мільйон причин), а хтось просто ментально не здатний і буде вбитий (або поїде дах чи схопить інфаркт) в перший же день на фронті Памятаю літом сюжет по всім місцевих ЗМІ з обїздної Ужгороді де швидка відкачувала водія що впав в обморок під час оформлення повістки
Нажаль кращі давно на фронті і рівноцінної заміни їм не видно
Пане міністре, суспільство досить часто лякають широкомасштабним наступом Росії — то на донецькому напрямку, то на чернігівському. Темою часто спекулюють як експерти, так і чиновники. А що насправді? Яка у вас інформація?
— Нам з вами не варто мріяти, що Росія відмовилася від агресивної політики щодо України, — точно рано.
РФ, крім двох терористичних армійських корпусів, сформованих в Донецькій і Луганській областях, розгорнула потужне угруповання на кордоні з Україною. Там приблизно 80 тис. особового складу, 900 танків, понад 1000 артсистем, більше 400 установок залпового вогню. Росія відновила три армії, завданням яких за часів холодної війни було створювати напруженість в Європі.
І що ж заважало ПАПу, Полтораку і Ко заливати бетоном напрямки, да і хоча б нашити звичайної військової форми, взуття на складах на випадок повної мобілізації в країні; і т.д.?
В цьому плані Зе лише продовжив "політику" попередників. А от з ракетною програмою дійсно зашквар повний. Об'єктивним виправданням якому може бути тільки, наприклад, ультиматум від рашки накшалт -- не зупините, завтра вторгнення. Бо дійсно чого чекати-то оркам було? - поки ми Вільхи, Громи, Нептуни наклепаємо купи?!
Якийсь час Зе виграв, але ефективно чи ні використав - питання дискусійне))
— Західні аналітики стверджують, що Росія активно перебудовує армію, для чого потрібно ще два-три роки. Тільки після цього Кремль може зважитися на широкомасштабне вторгнення в якусь із сусідніх країн ...
— РФ почала вкладати величезні кошти в розвиток своїх збройних сил не сьогодні, і тому має певні переваги, особливо в частині ядерного, ракетного потенціалу, авіації. У той же час «провисають» сухопутні війська.
Ми спостерігаємо за цим процесом, відстежуємо, яким шляхом рухається Росія, які загрози можуть виникнути і, звичайно, приймаємо адекватні рішення для максимального нівелювання загроз.
Тобто якийсь час ще можна було поспостерігати і будувати дороги. Але точно не в 21 році. І цього року для інженерного обладнання позицій будо б достатньо.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 23 лис, 2022 11:42, всього редагувалось 2 разів.
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян рф під час безпекових заходів у приміщеннях УПЦ (МП)
У ході безпекових заходів виявлено:
▪️ проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди «русского мира»; ▪️ готівку на загальну суму понад 2 млн грн, більше ніж 100 тис. доларів США та декілька тисяч російських рублів.
🇺🇦Реальная Война
Странно было бы, если бы не нашли.
російська церква була шпигуньским центром в Києві що з часів Петра Могили и КО (так звані святі отці доповідали в Москву ще 300 років тому (шпигували за Польшею і іншими країнами Европи, про Україну немає мови-доповідали все взято з книги "500 років Спец.Службам" (Ватікан найпотужніша розвідка 10-20 ст.)