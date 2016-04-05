RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2784278527862787>
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 10:29

Hotab, новина для вас:
Великобританія передає 3 транспортних вертольоти Sikorsky S-61/SH-3 Sea King
https://www.bbc.com/news/uk-63725431
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 700
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 10:33

  vitaliian написав:https://t.me/voynareal/43121

Там же
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян рф під час безпекових заходів у приміщеннях УПЦ (МП)

У ході безпекових заходів виявлено:

▪️ проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди «русского мира»;
▪️ готівку на загальну суму понад 2 млн грн, більше ніж 100 тис. доларів США та декілька тисяч російських рублів.

🇺🇦Реальная Война

Странно было бы, если бы не нашли.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11575
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 3472 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 10:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:А от тилові чоловіки часто трапляються якісь сумні... З ними наче й все добре. Здорові, помиті, добре вдягнені -- але бувало відчуття, що щось не так.

є різні хлопці в тилу..: хтось може воювати але не хоче (бо нафіга, бо нехочу, бо грошей багато і ще мільйон причин), а хтось просто ментально не здатний і буде вбитий (або поїде дах чи схопить інфаркт) в перший же день на фронті
Памятаю літом сюжет по всім місцевих ЗМІ з обїздної Ужгороді де швидка відкачувала водія що впав в обморок під час оформлення повістки

Нажаль кращі давно на фронті і рівноцінної заміни їм не видно
Letusrock
 
Повідомлень: 189
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 10:57

2018 рік

Пане міністре, суспільство досить часто лякають широкомасштабним наступом Росії — то на донецькому напрямку, то на чернігівському. Темою часто спекулюють як експерти, так і чиновники. А що насправді? Яка у вас інформація?

— Нам з вами не варто мріяти, що Росія відмовилася від агресивної політики щодо України, — точно рано.



РФ, крім двох терористичних армійських корпусів, сформованих в Донецькій і Луганській областях, розгорнула потужне угруповання на кордоні з Україною. Там приблизно 80 тис. особового складу, 900 танків, понад 1000 артсистем, більше 400 установок залпового вогню. Росія відновила три армії, завданням яких за часів холодної війни було створювати напруженість в Європі.

«У Росії немає угруповання, здатного провести повномасштабну агресію проти України»
https://www.mil.gov.ua/special/news.html?article=40423

І що ж заважало ПАПу, Полтораку і Ко заливати бетоном напрямки, да і хоча б нашити звичайної військової форми, взуття на складах на випадок повної мобілізації в країні; і т.д.?

В цьому плані Зе лише продовжив "політику" попередників.
А от з ракетною програмою дійсно зашквар повний.
Об'єктивним виправданням якому може бути тільки, наприклад, ультиматум від рашки накшалт -- не зупините, завтра вторгнення.
Бо дійсно чого чекати-то оркам було? - поки ми Вільхи, Громи, Нептуни наклепаємо купи?!

Якийсь час Зе виграв, але ефективно чи ні використав - питання дискусійне))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25667
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 11:00

  ЛАД написав:О том, что давали до войны я просто молчу.

Ще раз повторю для особо одарєнних:
Якщо рахувати "допомогу і до війни" то війни би 100% не було. І Майданів напевно не було б, другого так точно. Можливо і незалежної України не було б.

Тому варіант "повної відсутності допомоги Заходу" - це абстрактність. Такий варіант просто позбавлений реальності.

*під допомогою розуміється уся "допомога Заходу", включаючи кредити, позбавлення ЯЗ і багато багато іншого.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4222
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 11:27

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:О том, что давали до войны я просто молчу.

Ще раз повторю для особо одарєнних:
Якщо рахувати "допомогу і до війни" то війни би 100% не було. І Майданів напевно не було б, другого так точно. Можливо і незалежної України не було б.

Тому варіант "повної відсутності допомоги Заходу" - це абстрактність. Такий варіант просто позбавлений реальності.

*під допомогою розуміється уся "допомога Заходу", включаючи кредити, позбавлення ЯЗ і багато багато іншого.

Если уж Вы перешли на "особо одарєнних", то позвольте усомниться в Вашей адекватности.
То, что Вы процитировали, был ответ Мизантропу.
Вам я ответил раньше https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5510837#p5510837. Не поленюсь процитировать:
только за первый месяц войны и только из США было поставлено оружия на 1,7 миллиарда долларов

https://meduza.io/feature/2022/04/18/zapad-pomenyal-strategiyu-voennoy-pomoschi-ukraine-pomozhet-li-ey-eto-pobedit-v-bitve-za-donbass-i-vo-vsey-voyne
Начали давать оружие буквально через неделю после начала войны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23314
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 11:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Hotab, новина для вас

Дякую. Не новина.
  antey1969 написав:Странно было бы, если бы не нашли

Ви ж правда не натякаєте, що їх не було, а підкинули?


Робиться зараз, що мало бути рік тому.

https://www.facebook.com/10006666001622 ... 257751404/



2 Детройт, по вашому посиланню:

— Західні аналітики стверджують, що Росія активно перебудовує армію, для чого потрібно ще два-три роки. Тільки після цього Кремль може зважитися на широкомасштабне вторгнення в якусь із сусідніх країн ...

— РФ почала вкладати величезні кошти в розвиток своїх збройних сил не сьогодні, і тому має певні переваги, особливо в частині ядерного, ракетного потенціалу, авіації. У той же час «провисають» сухопутні війська.



Ми спостерігаємо за цим процесом, відстежуємо, яким шляхом рухається Росія, які загрози можуть виникнути і, звичайно, приймаємо адекватні рішення для максимального нівелювання загроз.



Тобто якийсь час ще можна було поспостерігати і будувати дороги. Але точно не в 21 році. І цього року для інженерного обладнання позицій будо б достатньо.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 23 лис, 2022 11:42, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8338
З нами з: 15.02.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1910 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 11:35

  antey1969 написав:
  vitaliian написав:https://t.me/voynareal/43121

Там же
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян рф під час безпекових заходів у приміщеннях УПЦ (МП)

У ході безпекових заходів виявлено:

▪️ проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди «русского мира»;
▪️ готівку на загальну суму понад 2 млн грн, більше ніж 100 тис. доларів США та декілька тисяч російських рублів.

🇺🇦Реальная Война

Странно было бы, если бы не нашли.


російська церква була шпигуньским центром в Києві що з часів Петра Могили и КО (так звані святі отці доповідали в Москву ще 300 років тому (шпигували за Польшею і іншими країнами Европи, про Україну немає мови-доповідали все
взято з книги "500 років Спец.Службам" (Ватікан найпотужніша розвідка 10-20 ст.)
prodigy
 
Повідомлень: 8823
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3076 раз.
Подякували: 3125 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 11:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

О Боги, какое открытие (я к власти). Представляете? Оказывается МП шпигуны. Кто бы мог подумать. И главное какая потрясающая работа спецслужб
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1119
З нами з: 26.11.19
Подякував: 92 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 11:40

  beee написав:О Боги, какое открытие (я к власти). Представляете? Оказывается МП шпигуны. Кто бы мог подумать. И главное какая потрясающая работа спецслужб

на третій день Соколине Око побачив, що в кам"яниці нема стіни
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30058
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2589 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2784278527862787>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Spring і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 107552
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 473032
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4233
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (434)
23.11.2022 12:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.