Hotab написав:Тобто якийсь час ще можна було поспостерігати і будувати дороги. Але точно не в 21 році. І цього року для інженерного обладнання позицій будо б достатньо.
З "витоків" ЦРУ для/через своїх "кореспондентів" (в Україні статті нерідко перекладають частково, аби не заплямувати тутешню Иліту) відомо, що загальне рішення про широкомасштабне вторгнення прийнято 2019 року, після приходу до влади асфальтоукладчиків на самокатах.
За сутки число случаев Covid в Китае составило 27 307, что вызвало буквально панику - как среди населения, так и среди властей. 48 городов, в которых сосредоточена почти половина производства Китая, уже ввели ограничения на перемещения. Это еще не локдаун, но почти.
Почему паникует население, понятно: скоро пойдет четвертый год, как в стране ведется беспощадный террор политики «нулевой терпимости» к ковиду. Создана презумпция заболеваемости: каждый китаец подозревается, как носитель, а потому признается здоровым только по предъявлении текущей справки и теста. В нормальной жизни, как известно, всё наоборот - именно заболевший должен предъявлять доказательства заболевания.
Поэтому вспышка, которая произошла, не сулит людям ничего хорошего: новые ужесточения уже вводятся.
Паника властей тоже понятна: сверху идут свирепые требования прекратить и доложить. Но не прекращается. А раз так, то нормальная бюрократия, не имея возможности дать результат, даёт усердие в его достижении.
При этом 27 тысяч заболевших за день для миллиардной страны - это вообще ни о чем. В обычной обстановке это даже не инфекционная вспышка. Но установка - добиться нулевой заболеваемости - переводит ситуацию в режим ЧП.
К чему всё идет? Здоровье людей, безусловно, будет ухудшаться, причем это всегда происходит по одной схеме: какое-то время оно держится на одном уровне, а затем, когда резервы организма исчерпаны беспрерывным стрессом, оно резко сдает, причем окончательно. То есть - Китай при продолжении политики «нулевой терпимости» может ожидать эпидемия внезапной смертности. Это уже происходит, причем как в Китае, так и на Западе.
Термин «внезапная смертность» или СВДС ранее относился к внезапным детским и младенческим смертям, но теперь этот синдром все чаще называют в качестве причины смерти у взрослых. Ряд случаев с известными людьми - спортсменами, артистами - на слуху, но сколько реально умирает людей с таким синдромом - неизвестно. Для Китая в силу закрытости информации и самой страны увидеть картину ещё сложнее.
Причина внезапной смертности, скорее всего, кроется в дисфункциях механизмов поддержания жизнеспособности. Чем вызваны сбои, сказать сложно, так как беспощадная и полностью противоречащая всем прежним нормам и правилам борьба с ковидом приводит к серьезным последствиям по всем направлениям, поэтому где именно может произойти сбой у конкретного человека, прогнозировать почти невозможно.
Китай в вопросах борьбы впереди планеты всей, поэтому жестокость власти неизбежно приведет к массовой смертности - но не от ковида, а от последствий борьбы с ним. Чем дольше будет длиться политика «нулевой терпимости», тем тяжелее станут последствия. Ну, и плюс разрушенный иммунитет, подвергающийся тяжелейшим стрессам на протяжении длительного времени. В итоге китайцы станут беззащитны перед любыми заболеваниями, которые ранее были буквально безобидны.
Но бюрократия так сложно не думает. Она выполняет распоряжения, поступающие сверху. Есть установка - есть реагирования. А с последствиями пусть начальство разбирается - у него голова большая.
На фоне новой ковид волны может пойти вниз цена на нефть, как это было в 2019 что ускорит конец РФ,
Збитки української енергосистеми через російські обстріли перевищили 70 млрд грн, — повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами прем'єра, над відновленням мереж Укренерго зараз працюють 70 ремонтних бригад — понад тисячу фахівців. Також він зазначив, що у рамках робіт по всій країні продовжуються віялові відключення електрики. https://t.me/voynareal/43127 🇺🇦Реальная Война
В тот день в ТГ каналах радовались что РФ потратила на аттаку энергосистемы 700-900 млн долларов. https://t.me/The3rdForceUA/12751 Как видим убытков почти на 2 ярда.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 23 лис, 2022 12:27, всього редагувалось 2 разів.
Збитки української енергосистеми через російські обстріли перевищили 70 млрд грн, — повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами прем'єра, над відновленням мереж Укренерго зараз працюють 70 ремонтних бригад — понад тисячу фахівців. Також він зазначив, що у рамках робіт по всій країні продовжуються віялові відключення електрики. https://t.me/voynareal/43127 🇺🇦Реальная Война
В тот день в ТГ каналах радовались что РФ потратила на аттаку энергосистемы 700-900 млн долларов. https://t.me/The3rdForceUA/12751 Как видим убытков почти на 2 ярда.
Так это он за все время подсуммировал, а не за "тот день"
vitaliian написав:К чему всё идет? Здоровье людей, безусловно, будет ухудшаться, причем это всегда происходит по одной схеме: какое-то время оно держится на одном уровне, а затем, когда резервы организма исчерпаны беспрерывным стрессом, оно резко сдает, причем окончательно. То есть - Китай при продолжении политики «нулевой терпимости» может ожидать эпидемия внезапной смертности. Это уже происходит, причем как в Китае, так и на Западе.
Термин «внезапная смертность» или СВДС ранее относился к внезапным детским и младенческим смертям, но теперь этот синдром все чаще называют в качестве причины смерти у взрослых. Ряд случаев с известными людьми - спортсменами, артистами - на слуху, но сколько реально умирает людей с таким синдромом - неизвестно. Для Китая в силу закрытости информации и самой страны увидеть картину ещё сложнее.
Причина внезапной смертности, скорее всего, кроется в дисфункциях механизмов поддержания жизнеспособности. Чем вызваны сбои, сказать сложно, так как беспощадная и полностью противоречащая всем прежним нормам и правилам борьба с ковидом приводит к серьезным последствиям по всем направлениям, поэтому где именно может произойти сбой у конкретного человека, прогнозировать почти невозможно.
Нагадує розряд NiCd акумулятора, тримає довго 1.2В, а потім бац, і пропало. Може то все біороботи?