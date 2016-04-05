За сутки число случаев Covid в Китае составило 27 307, что вызвало буквально панику - как среди населения, так и среди властей. 48 городов, в которых сосредоточена почти половина производства Китая, уже ввели ограничения на перемещения. Это еще не локдаун, но почти.



Почему паникует население, понятно: скоро пойдет четвертый год, как в стране ведется беспощадный террор политики «нулевой терпимости» к ковиду. Создана презумпция заболеваемости: каждый китаец подозревается, как носитель, а потому признается здоровым только по предъявлении текущей справки и теста. В нормальной жизни, как известно, всё наоборот - именно заболевший должен предъявлять доказательства заболевания.



Поэтому вспышка, которая произошла, не сулит людям ничего хорошего: новые ужесточения уже вводятся.



Паника властей тоже понятна: сверху идут свирепые требования прекратить и доложить. Но не прекращается. А раз так, то нормальная бюрократия, не имея возможности дать результат, даёт усердие в его достижении.



При этом 27 тысяч заболевших за день для миллиардной страны - это вообще ни о чем. В обычной обстановке это даже не инфекционная вспышка. Но установка - добиться нулевой заболеваемости - переводит ситуацию в режим ЧП.



К чему всё идет? Здоровье людей, безусловно, будет ухудшаться, причем это всегда происходит по одной схеме: какое-то время оно держится на одном уровне, а затем, когда резервы организма исчерпаны беспрерывным стрессом, оно резко сдает, причем окончательно. То есть - Китай при продолжении политики «нулевой терпимости» может ожидать эпидемия внезапной смертности. Это уже происходит, причем как в Китае, так и на Западе.



Термин «внезапная смертность» или СВДС ранее относился к внезапным детским и младенческим смертям, но теперь этот синдром все чаще называют в качестве причины смерти у взрослых. Ряд случаев с известными людьми - спортсменами, артистами - на слуху, но сколько реально умирает людей с таким синдромом - неизвестно. Для Китая в силу закрытости информации и самой страны увидеть картину ещё сложнее.



Причина внезапной смертности, скорее всего, кроется в дисфункциях механизмов поддержания жизнеспособности. Чем вызваны сбои, сказать сложно, так как беспощадная и полностью противоречащая всем прежним нормам и правилам борьба с ковидом приводит к серьезным последствиям по всем направлениям, поэтому где именно может произойти сбой у конкретного человека, прогнозировать почти невозможно.



Китай в вопросах борьбы впереди планеты всей, поэтому жестокость власти неизбежно приведет к массовой смертности - но не от ковида, а от последствий борьбы с ним. Чем дольше будет длиться политика «нулевой терпимости», тем тяжелее станут последствия. Ну, и плюс разрушенный иммунитет, подвергающийся тяжелейшим стрессам на протяжении длительного времени. В итоге китайцы станут беззащитны перед любыми заболеваниями, которые ранее были буквально безобидны.



Но бюрократия так сложно не думает. Она выполняет распоряжения, поступающие сверху. Есть установка - есть реагирования. А с последствиями пусть начальство разбирается - у него голова большая.