Додано: Сер 23 лис, 2022 13:04

Hotab написав: ........

Wisznia2021 написав: распространяет прорашистские нарративи и клевету (недоправду) на действующего Президента України распространяет прорашистские нарративи и клевету (недоправду) на действующего Президента України

Все-таки була зупинка фінансування ракетної програми?

Кажуть перед війною у нас все одно було більше сотні ракет до Вільхи. А якби була 1000?



А якби було б хоча десяток Гром-2, щоб бити ворожі аеродроми, з яких в перші дні хвилями котились на нас літаки і вертольоти??

Або обіцяна повноцінна батарея-друга Нептунів? Може і "Москва" був би ще 24-го на дні біля Зміїного ........Все-таки була зупинка фінансування ракетної програми?Кажуть перед війною у нас все одно було більше сотні ракет до Вільхи. А якби була 1000?А якби було б хоча десяток Гром-2, щоб бити ворожі аеродроми, з яких в перші дні хвилями котились на нас літаки і вертольоти??Або обіцяна повноцінна батарея-друга Нептунів? Може і "Москва" був би ще 24-го на дні біля Зміїного

А коли 100+тисячне угрупування орків фактично прописалось біля наших південних та північних кордонів (як би ще не 2020 рік) , то потрібно було будувати інженерні споруди , накшалт як за 8 років побудували на сході?? І вони досі витримують вал атак орків, вже майже 9 місяців.

Ясно, що певною мірою це зараз здається кожному обивателю очевидним, що ота орава в Криму, Білорусі та під Харковом з Сумами стоїть не просто так, і рано чи пізно вони попруть. Тоді це обивателю очевидним не здавалось. Але ж і влада - це не обиватель. З їх можливостями розвідки, з даними від партнерів.

Потрібно розуміти, що при прийнятті рішення про широкомасштабну агресію путлєр бачив сценарій бліцкригу. На це вказує безліч моментів. Швидко, поки ніхто в Європі нічого не зрозумів, поставити перед фактом, як з Кримом.

А якби отакий "східний вал", як на Донбасі, був і на півночі з півднем, то ще не відомо, чи сунувся б він. Причому я не кажу про вал обов'язково з десятками бригад (їх в тилу було до десятка всього) . Я про інженерне обладнання. І коли за 2 дні керівництво вже було впевнене, що invasion inevitable , то тоді розміщати там війська, які як мінімум виграли б час для повної мобілізації.

Wisznia2021 написав: на действующего Президента України, тем самим играет в команде врагов України против України на действующего Президента України, тем самим играет в команде врагов України против України

От тільки тому, що війна ще триває, я майже не згадую помилки зеленої команди. До відповіді їх пізніше. Скоріше за все мова йде про політичну оцінку. От тільки тому, що війна ще триває, я майже не згадую помилки зеленої команди. До відповіді їх пізніше. Скоріше за все мова йде про політичну оцінку.

примитивным порохоботам

Вы сами писали о задержке на полгода.Но если за 2,5 года сделали "більше сотні ракет до Вільхи", то ещё за полгода не смогли бы сделать ещё 800-900 ракет. Т.е. это голубые мечтания.Вы так сильно уверены в том, что "Москву" отправили на дно именно "Нептуном"?Я тут когда-то подробно разбирал ход ракетной программы. И там проблемы были не только (не столько?) в финансировании. Совсем недавно встречал достаточно скептический отзыв о Громе.Война идёт с 2014. Не такая, как сейчас, но всё же. Недаром перешеек и мосты на юге и что там ещё были заминированы. Порошенко, в отличие от Зеленского, не "искал мир в глазах Путина" и всё время говорил об армии и войне. Тем не менее "інженерні споруди" не строил. Почему?Так, может, на Донбассе орки не прорвались не только потому , что там были "інженерні споруди", а потому, что там было достаточно войск, при том войск уже обстрелянных, воевавших годами?Вы сами пишете о том, что в тылу было всегодесятка бригад. Кого бы посадили в эти "інженерні споруди" на юге, и севере, и востоке при более чем 1000-км границе?Могли бы эти "десятка бригад" закрыть всю границу?Тут ещё весной были споры о Херсоне и Вы вместе с Будивельником оправдывали отступление на юге и писали о том, что оборона в голой степи привела бы к потере армии и почему-то ни слова не было об "інженерних спорудах".Тут всё время пишут о касках, бронежилетах, разгрузках. Это самое простое, что нужно армии. Это не танки и самолёты, которые нам не давали (и до сих пор не дают), вполне можно было закупить за 5 лет при Порошенко. Не было сделано. Почему?Согласен.Ладно, тут некоторые всё время вспоминают о том, что у Зеленского не было подготовки. Но уж Порошенко был подготовлен лучше некуда. Он очень давно в политике и не на последних ролях и прекрасно в т.ч. знал положение в армии. Почему-то многого не сделал.Всё это я написал не для того, чтобы оправдать Зеленского и обвинить/очернить Порошенко.А только к тому, что надо аккуратно разбираться. Наверняка были и наверняка есть и будут ещё какие-то ошибки, без этого не бывает. Но есть и объективные обстоятельства. Нельзя обвинять Зеленского в том, что Украина сегодня (перед войной) одна из беднейших стран Европы. На многие вещи просто элементарно нет денег.Я хорошо понимаю военного, офицера, плачущего от бессилия, когда у него нет оружия и подходящих условий для того, чтобы сражаться с врагом. Понимаю солдат, которых обстреливают тысячами мин и снарядов, а ему нечем ответить и остаётся только зарываться глубже в землю. Понимаю лётчика, который знает о подавляющем преимуществе противника и вынужден порой прятаться вместо того, чтобы принять бой.Но нельзя во всём этом обвинить президента, хотя очень хочется найти козла отпущения и вылить не него весь гнев.Я уважаю Вас и очень прошу не уподобляться(и это не сторонникам Порошенко! - это нормально) и не начинать обвинять Зеленского во всех грехах.Сегодняшнее его поведение во время войны внушает уважение. Сегодня он делает, по-моему, всё, что от него зависит. И не думаю, как некоторые тут, что он всё свалил на Залужного и Ермака и спит по 12 часов в сутки. Более того, мне кажется что в военных условиях он проявил себя лучше и сделал больше, чем смог бы Порошенко. Порошенко, безусловно, квалифицированнее и респектабельнее Зеленского. Но... "Есть кони для войны и для парада".P.s. Простите за многословие. И так старался поменьше написать.