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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 27862787278827892790>
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 12:49

  flyman написав:
  vitaliian написав:
Збитки української енергосистеми через російські обстріли перевищили 70 млрд грн, — повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, над відновленням мереж Укренерго зараз працюють 70 ремонтних бригад — понад тисячу фахівців. Також він зазначив, що у рамках робіт по всій країні продовжуються віялові відключення електрики.
https://t.me/voynareal/43127
🇺🇦Реальная Война


В тот день в ТГ каналах радовались что РФ потратила на аттаку энергосистемы 700-900 млн долларов.
https://t.me/The3rdForceUA/12751
Как видим убытков почти на 2 ярда.

Цікаво, якщо я не зможу виконувати зобов"язання перед клієнтом, і мене не випускають з країни, щоб я міг далі працювати і платити податки в казну, то хто компенсує мені? КМУ, Мінфін, патреоти (які волають що треба тут всіх тримати), чи хто?

Сначала Фронт, потом -- все остальное. У Гражданина Украины есть только одна первоочередная обязанность -- клиент может и подождать.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 12:49

  flyman написав:Цікаво, якщо я не зможу виконувати зобов"язання перед клієнтом, і мене не випускають з країни, щоб я міг далі працювати і платити податки в казну, то хто компенсує мені?

- Алло, это кремль? - Да. - Поздравьте Хуйло с его праздником! - С каким праздником?! - Значит, кого поздравлять - вы в курсе...
позвони в Кремль, они в курсе кто тебе все компенсирует.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 23 лис, 2022 12:54, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 12:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Сначала Фронт, потом -- все остальное.

Чому це вас дивує?
Давайте ми до вас у квартиру підселимо загін кадировців. Вони будуть не заважати вам працювати в залі (з е/е) , а самі з вашою дружиною вийдуть в спальню.
А хто має зробити , щоб такого сценарію не було?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:04

  Hotab написав:........
  Wisznia2021 написав:распространяет прорашистские нарративи и клевету (недоправду) на действующего Президента України

Все-таки була зупинка фінансування ракетної програми?
Кажуть перед війною у нас все одно було більше сотні ракет до Вільхи. А якби була 1000?

А якби було б хоча десяток Гром-2, щоб бити ворожі аеродроми, з яких в перші дні хвилями котились на нас літаки і вертольоти??
Або обіцяна повноцінна батарея-друга Нептунів? Може і "Москва" був би ще 24-го на дні біля Зміїного

Вы сами писали о задержке на полгода.
Но если за 2,5 года сделали "більше сотні ракет до Вільхи", то ещё за полгода не смогли бы сделать ещё 800-900 ракет. Т.е. это голубые мечтания.
Вы так сильно уверены в том, что "Москву" отправили на дно именно "Нептуном"?
Я тут когда-то подробно разбирал ход ракетной программы. И там проблемы были не только (не столько?) в финансировании. Совсем недавно встречал достаточно скептический отзыв о Громе.

А коли 100+тисячне угрупування орків фактично прописалось біля наших південних та північних кордонів (як би ще не 2020 рік) , то потрібно було будувати інженерні споруди , накшалт як за 8 років побудували на сході?? І вони досі витримують вал атак орків, вже майже 9 місяців.
Ясно, що певною мірою це зараз здається кожному обивателю очевидним, що ота орава в Криму, Білорусі та під Харковом з Сумами стоїть не просто так, і рано чи пізно вони попруть. Тоді це обивателю очевидним не здавалось. Але ж і влада - це не обиватель. З їх можливостями розвідки, з даними від партнерів.

Война идёт с 2014. Не такая, как сейчас, но всё же. Недаром перешеек и мосты на юге и что там ещё были заминированы. Порошенко, в отличие от Зеленского, не "искал мир в глазах Путина" и всё время говорил об армии и войне. Тем не менее "інженерні споруди" не строил. Почему?

Потрібно розуміти, що при прийнятті рішення про широкомасштабну агресію путлєр бачив сценарій бліцкригу. На це вказує безліч моментів. Швидко, поки ніхто в Європі нічого не зрозумів, поставити перед фактом, як з Кримом.
А якби отакий "східний вал", як на Донбасі, був і на півночі з півднем, то ще не відомо, чи сунувся б він. Причому я не кажу про вал обов'язково з десятками бригад (їх в тилу було до десятка всього) . Я про інженерне обладнання. І коли за 2 дні керівництво вже було впевнене, що invasion inevitable , то тоді розміщати там війська, які як мінімум виграли б час для повної мобілізації.

Так, может, на Донбассе орки не прорвались не только потому , что там были "інженерні споруди", а потому, что там было достаточно войск, при том войск уже обстрелянных, воевавших годами?
Вы сами пишете о том, что в тылу было всего до десятка бригад. Кого бы посадили в эти "інженерні споруди" на юге, и севере, и востоке при более чем 1000-км границе?
Могли бы эти "до десятка бригад" закрыть всю границу?
Тут ещё весной были споры о Херсоне и Вы вместе с Будивельником оправдывали отступление на юге и писали о том, что оборона в голой степи привела бы к потере армии и почему-то ни слова не было об "інженерних спорудах".

Тут всё время пишут о касках, бронежилетах, разгрузках. Это самое простое, что нужно армии. Это не танки и самолёты, которые нам не давали (и до сих пор не дают), вполне можно было закупить за 5 лет при Порошенко. Не было сделано. Почему?

  Wisznia2021 написав:на действующего Президента України, тем самим играет в команде врагов України против України

От тільки тому, що війна ще триває, я майже не згадую помилки зеленої команди. До відповіді їх пізніше. Скоріше за все мова йде про політичну оцінку.

Согласен.
Ладно, тут некоторые всё время вспоминают о том, что у Зеленского не было подготовки. Но уж Порошенко был подготовлен лучше некуда. Он очень давно в политике и не на последних ролях и прекрасно в т.ч. знал положение в армии. Почему-то многого не сделал.
Всё это я написал не для того, чтобы оправдать Зеленского и обвинить/очернить Порошенко.
А только к тому, что надо аккуратно разбираться. Наверняка были и наверняка есть и будут ещё какие-то ошибки, без этого не бывает. Но есть и объективные обстоятельства. Нельзя обвинять Зеленского в том, что Украина сегодня (перед войной) одна из беднейших стран Европы. На многие вещи просто элементарно нет денег.
Я хорошо понимаю военного, офицера, плачущего от бессилия, когда у него нет оружия и подходящих условий для того, чтобы сражаться с врагом. Понимаю солдат, которых обстреливают тысячами мин и снарядов, а ему нечем ответить и остаётся только зарываться глубже в землю. Понимаю лётчика, который знает о подавляющем преимуществе противника и вынужден порой прятаться вместо того, чтобы принять бой.
Но нельзя во всём этом обвинить президента, хотя очень хочется найти козла отпущения и вылить не него весь гнев.
Я уважаю Вас и очень прошу не уподобляться примитивным порохоботам (и это не сторонникам Порошенко! - это нормально) и не начинать обвинять Зеленского во всех грехах.
Сегодняшнее его поведение во время войны внушает уважение. Сегодня он делает, по-моему, всё, что от него зависит. И не думаю, как некоторые тут, что он всё свалил на Залужного и Ермака и спит по 12 часов в сутки. Более того, мне кажется что в военных условиях он проявил себя лучше и сделал больше, чем смог бы Порошенко. Порошенко, безусловно, квалифицированнее и респектабельнее Зеленского. Но... "Есть кони для войны и для парада".

P.s. Простите за многословие. И так старался поменьше написать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 23 лис, 2022 13:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Думав, що в новій парадигмі людина є найвища цінність.
А тут он воно як.

Саме людина. Тобто наші дружини, діти.

А для тебе хіба людина найцінніша? Для тебе зобов'язання перед клієнтом і гіпотетичні збитки.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:06

Дніпропетровщина та Миколаївщина — вибухи.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:07

  flyman написав:Думав, що в новій парадигмі людина є найвища цінність
ты хоть одного человека в свои кавалерки поселил? Начни с себя.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:08

  flyman написав:
  Hotab написав:
  _hunter написав:Сначала Фронт, потом -- все остальное.

Чому це вас дивує?
Давайте ми до вас у квартиру підселимо загін кадировців. Вони будуть не заважати вам працювати в залі (з е/е) , а самі з вашою дружиною вийдуть в спальню.
А хто має зробити , щоб такого сценарію не було?


Асгард — не точка в пространстве, не место. Чем здесь не Асгард? Асгард там, где асгардцы (с)

Думав, що в новій парадигмі людина є найвища цінність.
А тут он воно як.

"За родіну!" - це не та епоха. Вам, таваріщ палітрук, у СРСР би.

Первым делом -- инстинкт самосохранения -- и у государства тут все абсолютно так же, как и у обычного человека.

Ну и как мне тут пару месяцев назад подсказали: обязательный призыв граждан есть в законодательстве чуть ли не любой страны (Штаты -- есть, Британия -- есть, ЕС -- не помню :) )
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:10

  vitaliian написав:...........
На фоне новой ковид волны может пойти вниз цена на нефть, как это было в 2019 что ускорит конец РФ,

Скорее подействует потолок цен на росс. нефть, кот. введут буквально на днях.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:16

  flyman написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:Думав, що в новій парадигмі людина є найвища цінність.
А тут он воно як.

Саме людина. Тобто наші дружини, діти.

А для тебе хіба людина найцінніша? Для тебе зобов'язання перед клієнтом і гіпотетичні збитки.

Так, хто не може воювати, має бути в безпеці, а не закривати собою Київ, як то було в Бучі.

Так таких на фронт и не призывают -- и до ноября и на границе не задерживали, вроде. Или о чем речь? :shock:
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