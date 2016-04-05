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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2787278827892790>
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:20

❗️Європейський Парламент щойно визнав росію — державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує тероризм як засіб.

Ініціатива містить довгий перелік терористичних актів, скоєних росією.
https://t.me/lachentyt/23035
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Так, хто не може воювати,

А що заважає тобі? Наявність каввлірок, які з собою не забереш на той світ?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:24

  flyman написав:
  _hunter написав:Первым делом -- инстинкт самосохранения -- и у государства тут все абсолютно так же, как и у обычного человека.

Ну и как мне тут пару месяцев назад подсказали: обязательный призыв граждан есть в законодательстве чуть ли не любой страны (Штаты -- есть, Британия -- есть, ЕС -- не помню :) )

що важливіше, держава, чи людина?

Для государства? :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:що важливіше, держава, чи людина?

Здається, що людина. Держава - це просто менеджер, який може пожертвувати однією людиною, щоб врятувати десять.
Проблема в тому що економічна цінність абстрактного флаймана мабуть на кілька порядків вища, ніж в бабусі-пенсіонерки. Але коли первинна цінність саме людина, а не її економічна цінність, то абстрактного флайнмана держава спокійно може відправити в окопи, щоб врятувати десяток пенсіонерок.
І ще один момент, цінність держави саме в тому, що вона забезпечує суспільну парадигму, в якій людина найвища цінність. З цієї точки зору держава таки має вищзу цінність, ніж окремо взята людина.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:26

  flyman написав:
  _hunter написав:Так таких на фронт и не призывают -- и до ноября и на границе не задерживали, вроде. Или о чем речь? :shock:

почитайте Загальну декларацію прав людини, може зрозумієте.

А вы про Gewaltmonopol des Staates почитайте :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:26

  ЛАД написав:
  Hotab написав:........
  Wisznia2021 написав:распространяет прорашистские нарративи и клевету (недоправду) на действующего Президента України

Все-таки була зупинка фінансування ракетної програми?
Кажуть перед війною у нас все одно було більше сотні ракет до Вільхи. А якби була 1000?

А якби було б хоча десяток Гром-2, щоб бити ворожі аеродроми, з яких в перші дні хвилями котились на нас літаки і вертольоти??
Або обіцяна повноцінна батарея-друга Нептунів? Може і "Москва" був би ще 24-го на дні біля Зміїного

Вы сами писали о задержке на полгода.
Но если за 2,5 года сделали "більше сотні ракет до Вільхи", то ещё за полгода не смогли бы сделать ещё 800-900 ракет. Т.е. это голубые мечтания.
Вы так сильно уверены в том, что "Москву" отправили на дно именно "Нептуном"?
Я тут когда-то подробно разбирал ход ракетной программы. И там проблемы были не только (не столько?) в финансировании. Совсем недавно встречал достаточно скептический отзыв о Громе.

А коли 100+тисячне угрупування орків фактично прописалось біля наших південних та північних кордонів (як би ще не 2020 рік) , то потрібно було будувати інженерні споруди , накшалт як за 8 років побудували на сході?? І вони досі витримують вал атак орків, вже майже 9 місяців.
Ясно, що певною мірою це зараз здається кожному обивателю очевидним, що ота орава в Криму, Білорусі та під Харковом з Сумами стоїть не просто так, і рано чи пізно вони попруть. Тоді це обивателю очевидним не здавалось. Але ж і влада - це не обиватель. З їх можливостями розвідки, з даними від партнерів.

Война идёт с 2014. Не такая, как сейчас, но всё же. Недаром перешеек и мосты на юге и что там ещё были заминированы. Порошенко, в отличие от Зеленского, не "искал мир в глазах Путина" и всё время говорил об армии и войне. Тем не менее "інженерні споруди" не строил. Почему?

Потрібно розуміти, що при прийнятті рішення про широкомасштабну агресію путлєр бачив сценарій бліцкригу. На це вказує безліч моментів. Швидко, поки ніхто в Європі нічого не зрозумів, поставити перед фактом, як з Кримом.
А якби отакий "східний вал", як на Донбасі, був і на півночі з півднем, то ще не відомо, чи сунувся б він. Причому я не кажу про вал обов'язково з десятками бригад (їх в тилу було до десятка всього) . Я про інженерне обладнання. І коли за 2 дні керівництво вже було впевнене, що invasion inevitable , то тоді розміщати там війська, які як мінімум виграли б час для повної мобілізації.

Так, может, на Донбассе орки не прорвались не только потому , что там были "інженерні споруди", а потому, что там было достаточно войск, при том войск уже обстрелянных, воевавших годами?
Вы сами пишете о том, что в тылу было всего до десятка бригад. Кого бы посадили в эти "інженерні споруди" на юге, и севере, и востоке при более чем 1000-км границе?
Могли бы эти "до десятка бригад" закрыть всю границу?
Тут ещё весной были споры о Херсоне и Вы вместе с Будивельником оправдывали отступление на юге и писали о том, что оборона в голой степи привела бы к потере армии и почему-то ни слова не было об "інженерних спорудах".

Тут всё время пишут о касках, бронежилетах, разгрузках. Это самое простое, что нужно армии. Это не танки и самолёты, которые нам не давали (и до сих пор не дают), вполне можно было закупить за 5 лет при Порошенко. Не было сделано. Почему?

  Wisznia2021 написав:на действующего Президента України, тем самим играет в команде врагов України против України

От тільки тому, що війна ще триває, я майже не згадую помилки зеленої команди. До відповіді їх пізніше. Скоріше за все мова йде про політичну оцінку.

Согласен.
Ладно, тут некоторые всё время вспоминают о том, что у Зеленского не было подготовки. Но уж Порошенко был подготовлен лучше некуда. Он очень давно в политике и не на последних ролях и прекрасно в т.ч. знал положение в армии.
Всё это я написал не для того, чтобы оправдать Зеленского и обвинить/очернить Порошенко.
А только к тому, что надо аккуратно разбираться. Наверняка были и наверняка есть и будут ещё какие-то ошибки, без этого не бывает. Но есть и объективные обстоятельства. Нельзя обвинять Зеленского в том, что Украина сегодня (перед войной) одна из беднейших стран Европы. На многие вещи просто элементарно нет денег.
Я хорошо понимаю военного, офицера, плачущего от бессилия, когда у него нет оружия и подходящих условий для того, чтобы сражаться с врагом. Понимаю солдат, которых обстреливают тысячами мин и снарядов, а ему нечем ответить и остаётся только зарываться глубже в землю. Понимаю лётчика, который знает о подавляющем преимуществе противника и вынужден порой прятаться вместо того, чтобы принять бой.
Но нельзя во всём этом обвинить президента, хотя очень хочется найти козла отпущения и вылить не него весь гнев.
Я уважаю Вас и очень прошу не уподобляться примитивным порохоботам (и это не сторонникам Порошенко! - это нормально) и не начинать обвинять Зеленского во всех грехах.
Сегодняшнее его поведение во время войны внушает уважение. Сегодня он делает, по-моему, всё, что от него зависит. И не думаю, как некоторые тут, что он всё свалил на Залужного и Ермака и спит по 12 часов в сутки. Более того, мне кажется что в военных условиях он проявил себя лучше и сделал больше, чем смог бы Порошенко. Порошенко, безусловно, квалифицированнее и респектабельнее Зеленского. Но... "Есть кони для войны и для парада".

P.s. Простите за многословие. И так старался поменьше написать.


Не розумію, чому будь-яку критику дій/бездіяльності зеленої влади ви зводите до протистояння Порох/Зе?
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 23 лис, 2022 13:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:почитайте Загальну декларацію прав людини, може зрозумієте.

А в ній про всіх людей, чи лише про Флумана?

  sashaqbl написав:економічна цінність абстрактного флаймана

Не впевнений. Скільки він задонатив? Наскільки. То яка радість держави, що у нього на рахунках доляри?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 23 лис, 2022 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:На фоне новой ковид волны может пойти вниз цена на нефть, как это было в 2019 что ускорит конец РФ,


вы же читали, что Китай пока тормознул с покупкой нефти у рф (ведь покупается впрок, боится -что может переплатить когда с декабря начнет действовать ограничение цены)
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:32

❗❗❗ПРОЛЕТ РАКЕТ НА КИЕВ! ДВИГАЮТСЯ ПО ДНЕПРУ
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:32

Израиль может передать Украине тактическое ракетное оружие c дальностью до 400 километров, угрожая тем самым России, написало российское издание Avia.pro, комментируя сообщение израильской государственной медиакорпорации.

В статье российского издания утверждается, что речь идет о тактических ракетных комплексах Lora.


"При своей дальности в 400 километров эти ракеты будут представлять собой крайне серьезную угрозу, так как фактически смогут доставать до Московской области, практически любой точки Крыма и иных регионов России", — говорится в материале.

Автор статьи пишет, что в РФ опровергли обвинения со стороны Израиля и США в намерении закупить иранские баллистические ракеты. И отмечает, что "начавшиеся со стороны Израиля прямые угрозы в адрес России являются совершенно неприемлемыми, даже если бы Россия действительно закупала иранские ракеты".

"Это личное дело России, какие ракеты она намерена закупать и в каком количестве. Угрозы со стороны Израиля в адрес России ведут лишь к ухудшению отношений между двумя странами", — приводится в статье комментарий неназванного специалиста.

Lora — оперативно-тактический ракетный комплекс с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой, разработанный израильской компанией Israel Aircraft Industries (IAI). Он может использоваться как в наземном, так и морском вариантах базирования для поражения элементов инфраструктуры (узлы связи, электростанции и др.) и батарей ПВО в глубине территории противника.

Как утверждает "Википедия", комплекс использовался Азербайджаном во время вооруженного столкновения в Нагорном Карабахе в 2020 году.
...............
Украинские издание Telegraf опубликовало статью, в которой анализируется израильское вооружение, в свете сообщения медиакорпорации "Кан". В статье упоминается ракетный комплекс "Иерихон", созданный в Израиле в 1970-х годах и постоянно модернизирующийся.
.........
"Несмотря на отсутствие официальной информации, Израиль уже давно помогает Украине военной техникой и оружием", — утверждается в статье.

https://www.9tv.co.il/item/51690
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