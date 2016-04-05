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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2787278827892790
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:33

  prodigy написав:
  vitaliian написав:На фоне новой ковид волны может пойти вниз цена на нефть, как это было в 2019 что ускорит конец РФ,


вы же читали, что Китай пока тормознул с покупкой нефти у рф (ведь покупается впрок, боится -что может переплатить когда с декабря начнет действовать ограничение цены)

Китай не единственный ее покупатель если что
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:34

визнав Росію державою-спонсором тероризму.

Європейський парламент у середу, 23 листопада, визнав Росію державою-спонсором тероризму.

ЄП підтримав відповідну резолюцію, повідомляє Reuters.

Документ підтримали 575 європарламентарів, 8 висловилися проти, а ще 24 - утрималися, повідомляє "Європейська правда".
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:35

  sashaqbl написав:
  flyman написав:що важливіше, держава, чи людина?

Здається, що людина. Держава - це просто менеджер, який може пожертвувати однією людиною, щоб врятувати десять.
Проблема в тому що економічна цінність абстрактного флаймана мабуть на кілька порядків вища, ніж в бабусі-пенсіонерки. Але коли первинна цінність саме людина, а не її економічна цінність, то абстрактного флайнмана держава спокійно може відправити в окопи, щоб врятувати десяток пенсіонерок.
І ще один момент, цінність держави саме в тому, що вона забезпечує суспільну парадигму, в якій людина найвища цінність. З цієї точки зору держава таки має вищзу цінність, ніж окремо взята людина.

Якщо відбувається аварія на літаку, то спочатку рятують себе (вдягають маску і жилет), а потім дитину/бабцю.
Пояснювати треба чому так?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:спочатку рятують себе (вдягають маску і жилет), а потім дитину/бабцю.
Пояснювати треба чому так?

Але ж ти хочеш взяти парашут і скоріше вистрибнути, залишивши бабцю і дитину.

:lol:

При цьому за необхідності готовий зірвати цей парашут зі спини бабці і ліктем відштовхнути дитину.

Але коли приземлишся на парашуті і відхекаєшся, то обов'язково спитаєш з авіакомпанії, чому на борту не дали обід, який мав бути через годину. Бельмочучи щось там про права людини. :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 23 лис, 2022 13:44, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:38

  Schmit написав:.........
Не розумію, чому будь-яку критику дій/бездіяльності зеленої влади ви зводите до протистояння Порох/Зе?

Потому что именно Вы относитесь к примитивным порохоботам и используете любой повод, чтобы, не разбираясь в ситуации, очернить Зеленского. По принципу: "Ложечки нашлись, а вот осадочек остался".
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:40

  prodigy написав:..........
вы же читали, что Китай пока тормознул с покупкой нефти у рф (ведь покупается впрок, боится -что может переплатить когда с декабря начнет действовать ограничение цены)

"по некоторым партиям", т.е. не полностью.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:41

  flyman написав:
  sashaqbl написав:
  flyman написав:що важливіше, держава, чи людина?

Здається, що людина. Держава - це просто менеджер, який може пожертвувати однією людиною, щоб врятувати десять.
Проблема в тому що економічна цінність абстрактного флаймана мабуть на кілька порядків вища, ніж в бабусі-пенсіонерки. Але коли первинна цінність саме людина, а не її економічна цінність, то абстрактного флайнмана держава спокійно може відправити в окопи, щоб врятувати десяток пенсіонерок.
І ще один момент, цінність держави саме в тому, що вона забезпечує суспільну парадигму, в якій людина найвища цінність. З цієї точки зору держава таки має вищзу цінність, ніж окремо взята людина.

Якщо відбувається аварія на літаку, то спочатку рятують себе (вдягають маску і жилет), а потім дитину/бабцю.
Пояснювати треба чому так?

Ну, на літаку -- наверное да. А вот если авария происходит на автобусе, например -- то как в том анекдоте "А не с криками ужаса, как его пассажиры!" :lol:
Проблема плохих аналогий в том, что они подобны котенку с дверцей в боку...
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:44

flyman написав:
  _hunter написав:
  flyman написав:Государь - це в Московії. Якщо не дійшло.

Ааа, вы в этом смысле. Ну ок -- если это для вас так принципиально: переформулирую свой ответ-вопрос
Для держави? :wink:

Держава — символ власти монарха — золотой шар с короной или крестом.

Это кто-то московитскую Вики открыл по старой памяти, похоже :lol:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B2%D0%B0
на украинской -- все ОК:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B2%D0%B0
Держава — формальний інститут, який є формою організації політичної спільноти під управлінням уряду; суб'єкт політики, ядро політичної системи. У міжнародному ...
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