Здається, що людина. Держава - це просто менеджер, який може пожертвувати однією людиною, щоб врятувати десять. Проблема в тому що економічна цінність абстрактного флаймана мабуть на кілька порядків вища, ніж в бабусі-пенсіонерки. Але коли первинна цінність саме людина, а не її економічна цінність, то абстрактного флайнмана держава спокійно може відправити в окопи, щоб врятувати десяток пенсіонерок. І ще один момент, цінність держави саме в тому, що вона забезпечує суспільну парадигму, в якій людина найвища цінність. З цієї точки зору держава таки має вищзу цінність, ніж окремо взята людина.
Якщо відбувається аварія на літаку, то спочатку рятують себе (вдягають маску і жилет), а потім дитину/бабцю. Пояснювати треба чому так?
Здається, що людина. Держава - це просто менеджер, який може пожертвувати однією людиною, щоб врятувати десять. Проблема в тому що економічна цінність абстрактного флаймана мабуть на кілька порядків вища, ніж в бабусі-пенсіонерки. Але коли первинна цінність саме людина, а не її економічна цінність, то абстрактного флайнмана держава спокійно може відправити в окопи, щоб врятувати десяток пенсіонерок. І ще один момент, цінність держави саме в тому, що вона забезпечує суспільну парадигму, в якій людина найвища цінність. З цієї точки зору держава таки має вищзу цінність, ніж окремо взята людина.
Якщо відбувається аварія на літаку, то спочатку рятують себе (вдягають маску і жилет), а потім дитину/бабцю. Пояснювати треба чому так?
Ну, на літаку -- наверное да. А вот если авария происходит на автобусе, например -- то как в том анекдоте "А не с криками ужаса, как его пассажиры!" Проблема плохих аналогий в том, что они подобны котенку с дверцей в боку...
flyman написав:почитайте Загальну декларацію прав людини, може зрозумієте.
Вы, случайно, не заменитель Igneus'а? Именно он продвигал такие мысли. Кстати куда он исчез, ведь именно он, как военюрист, просто обязан был оценивать с юридической точки зрения все преступления недорашки в Украине, но почему-то молчит.