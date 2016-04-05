flyman написав:почитайте Загальну декларацію прав людини, може зрозумієте.
Вы, случайно, не заменитель Igneus'а? Именно он продвигал такие мысли. Кстати куда он исчез, ведь именно он, как военюрист, просто обязан был оценивать с юридической точки зрения все преступления недорашки в Украине, но почему-то молчит.
Документ підтримали 575 європарламентарів, 8 висловилися проти, а ще 24 - утрималися, повідомляє "Європейська правда".
Добавлю, не только
державою-спонсором тероризму
но и
«Європарламент… рішуче засуджує воєнні злочини та акти терору проти цивільного населення, що здійснені російською федерацією та її поплічниками з метою досягнення руйнівних політичних цілей в Україні та на території інших країн, та визнає росію як державу, що спонсорує тероризм, та як державу, що використовує терористичні засоби», - йдеться у документі.
Держава — формальний інститут, який є формою організації політичної спільноти під управлінням уряду; суб'єкт політики, ядро політичної системи. У міжнародному ...
Держава або Яблуко (пол. Jabłko królewskie; лат. Globus cruciger; рос. держава[1]) — один з трьох символів (поряд з короною і скіпетром) влади монарха.
Вы для себя только открыли такое явление как синонимы? А если вы только открыли для себя украинскую Вики -- почитайте про "Держава" а не про "Держава (символ)" -- самое редко-употребляемое значение этого слова:
Держава — соціальний інститут, що здійснює управління суспільством. Суверенна держава — політичне утворення з визначеною територією, економікою і політичною владою. Держава — форма умовного землеволодіння в часи Великого князівства Литовського. Держава — один з християнських символів авторитету правителя, використовуваний в Середньовіччі.
На ЕП вышла статья о том, что угроза российского ядерного удара по Украине снизилась:
✔️Головним висновком стало те, що у порівнянні з нещодавнім минулим відбулася ключова зміна: на думку і західних, і українських гравців, небезпека ядерного удару по Україні суттєво знизилася.
✔️"Поки загроза застосування ядерної зброї в принципі існує – вона вже висока. Тому в цьому сенсі зміни рівня загрози немає", – поділився своєю оцінкою представник Держдепу, що опікується ядерною безпекою, на експертній дискусії у Галіфаксі, яка проходила у режимі "не для цитування".
Утім, за хвилину, немов спростовуючи свою ж оцінку, дипломат визнав, що зустріч Сі Цзіньпіна та Джо Байдена стала переламною у стримуванні небезпеки російського ядерного удару.
✔️Про те, що переговори Сі-Байден дозволили Заходу "спокійно видихнути" і суттєво знизили загрозу ядерного удару по Україні, говорила низка співрозмовників "Європейської правди". Йдеться про тригодинну зустріч лідерів США та Китаю, яка відбулася на Балі під час саміту G20. Російські ядерні погрози були однією з тем переговорів і – що особливо важливо – стали однією з тих тем, за якими сторони досягли публічної згоди.
✔️"Байден і Сі підкреслили свою згоду, що ядерна війна не повинна розпочатися, що вона не матиме переможців, а також підкреслили, що виступають проти погроз використання ядерної зброї в Україні", – йдеться у повідомленні Білого дому за підсумками зустрічі.
✔️Китай – одна з дуже небагатьох держав, лідер якої має вплив на позицію Кремля. І якщо однозначні попередження на адресу Путіна, окрім того, що прозвучали публічно (що саме по собі важливо), ще й були продубльовані неофіційно – це не могло не мати впливу на Москву.
✔️Але, звісно ж, тиск Китаю – не єдина причина того, що американці майже "списали" російську ядерну загрозу. Напевно, ще важливішим є те, що США та НАТО після спроб Кремля "побрязкати ядерною кнопкою" виявилися напрочуд жорсткими в обіцянках щодо своєї відповіді.
Минулого місяця у НАТО попередили, що вдадуться до військової відповіді росіянам, якщо ті застосують тактичну ядерну зброю в Україні. І одночасно через відставних американських військових у ЗМІ "злили" варіант такого сценарію – неядерний удар союзників по потужностях росіян, здатний знищити чорноморський флот РФ.
✔️На додаток, щоби підкріпити серйозність наміру, США завели до Середземного моря додаткові елементи флоту, що є носіями високоточних балістичних ракет, здатних уразити потужності РФ. Усе це разом нині дає Заходу відносну впевненість у тому, що загроза ядерної війни відвернута. https://t.me/ShrikeNews/6589
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 23 лис, 2022 14:30, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:Гитлер і Муссоліні були не справжні фашисти (вони були расисти) а справжні фашисти були тільки руські (*уйло знає про це)
Гітлер не був А от Мусоліні якраз і створив цей термін, серія його статей "Доктрина фашизму" була видана здається в газеті. кацапи створили свою певну версію, що є їх комбінацією: не на базі расизму, а на базі свого збочення що назвали "руський мір". При цьому кацапи не менш небезпечні для світу і земної цивілізації ніж нацисти, а навіть більш небезпечні, бо мають ядерну зброю, і тому мають бути знищені, як мінімум як держава, "руський мір" має бути винищений і заборонений, як людоненависницька ідеологія