На ЕП вышла статья о том, что угроза российского ядерного удара по Украине снизилась:✔️Головним висновком стало те, що у порівнянні з нещодавнім минулим відбулася ключова зміна: на думку і західних, і українських гравців, небезпека ядерного удару по Україні суттєво знизилася.✔️"Поки загроза застосування ядерної зброї в принципі існує – вона вже висока. Тому в цьому сенсі зміни рівня загрози немає", – поділився своєю оцінкою представник Держдепу, що опікується ядерною безпекою, на експертній дискусії у Галіфаксі, яка проходила у режимі "не для цитування".Утім, за хвилину, немов спростовуючи свою ж оцінку, дипломат визнав, що зустріч Сі Цзіньпіна та Джо Байдена стала переламною у стримуванні небезпеки російського ядерного удару.✔️Про те, що переговори Сі-Байден дозволили Заходу "спокійно видихнути" і суттєво знизили загрозу ядерного удару по Україні, говорила низка співрозмовників "Європейської правди". Йдеться про тригодинну зустріч лідерів США та Китаю, яка відбулася на Балі під час саміту G20. Російські ядерні погрози були однією з тем переговорів і – що особливо важливо – стали однією з тих тем, за якими сторони досягли публічної згоди.✔️"Байден і Сі підкреслили свою згоду, що ядерна війна не повинна розпочатися, що вона не матиме переможців, а також підкреслили, що виступають проти погроз використання ядерної зброї в Україні", – йдеться у повідомленні Білого дому за підсумками зустрічі.✔️Китай – одна з дуже небагатьох держав, лідер якої має вплив на позицію Кремля. І якщо однозначні попередження на адресу Путіна, окрім того, що прозвучали публічно (що саме по собі важливо), ще й були продубльовані неофіційно – це не могло не мати впливу на Москву.✔️Але, звісно ж, тиск Китаю – не єдина причина того, що американці майже "списали" російську ядерну загрозу. Напевно, ще важливішим є те, що США та НАТО після спроб Кремля "побрязкати ядерною кнопкою" виявилися напрочуд жорсткими в обіцянках щодо своєї відповіді.Минулого місяця у НАТО попередили, що вдадуться до військової відповіді росіянам, якщо ті застосують тактичну ядерну зброю в Україні. І одночасно через відставних американських військових у ЗМІ "злили" варіант такого сценарію – неядерний удар союзників по потужностях росіян, здатний знищити чорноморський флот РФ.✔️На додаток, щоби підкріпити серйозність наміру, США завели до Середземного моря додаткові елементи флоту, що є носіями високоточних балістичних ракет, здатних уразити потужності РФ. Усе це разом нині дає Заходу відносну впевненість у тому, що загроза ядерної війни відвернута.