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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 23 лис, 2022 15:55
flyman написав: Ukrainian написав:vitaliian
Ще кілька вибухів у різних районах Києва. Рятувальні служби та медики слідують на місця - Кличко.
Майже рік війни а країни заходу так не передали Україні крилаті ракети для симетричної відповіді.
І тиша, мабуть всі без е.е. та інтернету. А як дишали...
ОБС, що не буде е.е. добу.
Будем смотрєть.
#непопав, #скончилисьракєти
Вчера кстати Арестович выехал в Литву. Совпадение?
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lara_08
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Додано: Сер 23 лис, 2022 15:58
lara_08 написав: flyman написав: Ukrainian написав:vitaliian
Ще кілька вибухів у різних районах Києва. Рятувальні служби та медики слідують на місця - Кличко.
Майже рік війни а країни заходу так не передали Україні крилаті ракети для симетричної відповіді.
І тиша, мабуть всі без е.е. та інтернету. А як дишали...
ОБС, що не буде е.е. добу.
Будем смотрєть.
#непопав, #скончилисьракєти
Вчера кстати Арестович выехал в Литву. Совпадение?
В нього троє дітей?
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flyman
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Додано: Сер 23 лис, 2022 16:23
flyman написав:
В нього троє дітей?
Да
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