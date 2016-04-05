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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2789279027912792
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 15:55

  flyman написав:
  Ukrainian написав:vitaliian
Ще кілька вибухів у різних районах Києва. Рятувальні служби та медики слідують на місця - Кличко.

Майже рік війни а країни заходу так не передали Україні крилаті ракети для симетричної відповіді.

І тиша, мабуть всі без е.е. та інтернету. А як дишали...
ОБС, що не буде е.е. добу.
Будем смотрєть.
#непопав, #скончилисьракєти

Вчера кстати Арестович выехал в Литву. Совпадение?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 15:58

  lara_08 написав:
  flyman написав:
  Ukrainian написав:vitaliian
Ще кілька вибухів у різних районах Києва. Рятувальні служби та медики слідують на місця - Кличко.

Майже рік війни а країни заходу так не передали Україні крилаті ракети для симетричної відповіді.

І тиша, мабуть всі без е.е. та інтернету. А як дишали...
ОБС, що не буде е.е. добу.
Будем смотрєть.
#непопав, #скончилисьракєти

Вчера кстати Арестович выехал в Литву. Совпадение?

В нього троє дітей?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 16:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:В нього троє дітей?

Да
lara_08
 
Повідомлень: 487
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  #<1 ... 2789279027912792
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