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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 23 лис, 2022 17:09
beee написав:
Я зраду не розганяю. Хочу взрослых честных ответов.
Я саме про це.
Як тільки наші почнуть браваду що "руські лохи, подія Х не відбудеться ніколи" ця подія обовязково відбувається
невже ЄС так просто змириться з новою мільйонною хвилею біженців, нерозмію чому нема жодних спроб цього уникнути
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Додано: Сер 23 лис, 2022 17:30
yanyura написав:
он, как военюрист, просто обязан был оценивать с юридической точки зрения все преступления недорашки в Украине
Він непогано оцінював злочини українських військових.
Люта посмакувати, як який офіцер в нетверезому стані кого зіб'є.
Як для ЛАДа, наприклад, це не проблема. "Ви ж можете врівноважити його інформацію позитивними новинами".
Як для мене, то це інформаційна кампанія, спрямована на дискредитацію та очерніння ЗСУ. Або гра в одні ворота.
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Додано: Сер 23 лис, 2022 17:42
beee написав:
"Помилковий" призыв дтек выезжать за границу был нифига "непомилковий"
Просто мэры городов и ДТЭК видят реальную ситуацию с энергоснабжением.
Вот всемя от времени и прорывается.
Но уже скоро выйдет опровержение...
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antey1969
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Додано: Сер 23 лис, 2022 17:52
antey1969 написав: beee написав:
"Помилковий" призыв дтек выезжать за границу был нифига "непомилковий"
Просто мэры городов и ДТЭК видят реальную ситуацию с энергоснабжением.
Вот всемя от времени и прорывается.
Но уже скоро выйдет опровержение...
ну выехали ... а дальше что ?
Кто будет работать для экономики ?
Кто будет в магазинах торговать и на заправках заправлять ?
Кто будет помогать ВСУ ?
Если сейчас кое-как экономика работает, то если многие выедут, то экономика ляжет вообще
Я даже и не знаю - это инфантилизм, или дебилизм призывать всем выезжать
PS. Ехал вечером по городу, авто на дорогах до хрена.
Электричества нет. Троллейбусы стоят, где остановились при отключении
Но работают мелкие магазинчики на генах, идёт бойкая торговля. За наличку, само собой
Вот купил себе немного пива, скоротать этот вечер
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pesikot
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Додано: Сер 23 лис, 2022 18:02
Schmit написав: Ukrainian написав:vitaliian
Ще кілька вибухів у різних районах Києва. Рятувальні служби та медики слідують на місця - Кличко.
Майже рік війни а країни заходу так не передали Україні крилаті ракети для симетричної відповіді.
І не передадуть, а навіть якщо, то одиниці, чого не достатньо для адекватної відповіді. Варіант тільки один - робити самим і краще пізно, ніж ніколи. Шкода, що і на 9-му місяці гарячої фази війни це не доходить.
Ми мали б отримати Томагавки, але відразу постає питання носіїв. Морських в нас немає, повітряних - також. А наземних пускових для Томагавків не існує (були знищені в межах угоди про роззброєння).
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Додано: Сер 23 лис, 2022 18:11
Офигеть. Всё стоит. Но я взял пива. Нажрался и обзываю инфантильным дебилом.
А где наличку брать, воду. Экономика ещё какая-то.
А на улице 0..+2.
А что будет при -10. А, пива возьму снова
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beee
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Додано: Сер 23 лис, 2022 18:17
pesikot написав: antey1969 написав: beee написав:
"Помилковий" призыв дтек выезжать за границу был нифига "непомилковий"
Просто мэры городов и ДТЭК видят реальную ситуацию с энергоснабжением.
Вот всемя от времени и прорывается.
Но уже скоро выйдет опровержение...
ну выехали ... а дальше что ?
Кто будет работать для экономики ?
Кто будет в магазинах торговать и на заправках заправлять ?
Кто будет помогать ВСУ ?
Если сейчас кое-как экономика работает, то если многие выедут, то экономика ляжет вообще
Я даже и не знаю - это инфантилизм, или дебилизм призывать всем выезжать
PS. Ехал вечером по городу, авто на дорогах до хрена.
Электричества нет. Троллейбусы стоят, где остановились при отключении
Но работают мелкие магазинчики на генах, идёт бойкая торговля. За наличку, само собой
Вот купил себе немного пива, скоротать этот вечер
Може вирішувати буде не "великий кормчий", а кожен персонально за себе: їхати йому, чи залишатися.
Чи таки КПРС і СРСР?
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Додано: Сер 23 лис, 2022 18:20
Знов літаки там гудять
Друга серія очікується, не дати отямитись
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Додано: Сер 23 лис, 2022 18:21
beee написав:
Офигеть. Всё стоит. Но я взял пива. Нажрался и обзываю инфантильным дебилом.
А где наличку брать, воду. Экономика ещё какая-то.
А на улице 0..+2.
А что будет при -10. А, пива возьму снова
Вот видишь, как ты легко среагировал на пиво
Это был мой крючок
Мой посыл был в том, что несмотря на обстоятельства, граждане ищут выход из ситуации, а не постят сопли на форумах
Воду, кстати, тоже находят где брать
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pesikot
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Додано: Сер 23 лис, 2022 18:24
pesikot написав: beee написав:
Офигеть. Всё стоит. Но я взял пива. Нажрался и обзываю инфантильным дебилом.
А где наличку брать, воду. Экономика ещё какая-то.
А на улице 0..+2.
А что будет при -10. А, пива возьму снова
Вот видишь, как ты легко среагировал на пиво
Это был мой крючок
Мой посыл был в том, что несмотря на обстоятельства, граждане ищут выход из ситуации, а не постят сопли на форумах
Воду, кстати, тоже находят где брать
Потому что я его тоже взял и проблемы решилсь
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beee
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