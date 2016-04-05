beee написав:"Помилковий" призыв дтек выезжать за границу был нифига "непомилковий"
Просто мэры городов и ДТЭК видят реальную ситуацию с энергоснабжением. Вот всемя от времени и прорывается. Но уже скоро выйдет опровержение...
ну выехали ... а дальше что ? Кто будет работать для экономики ? Кто будет в магазинах торговать и на заправках заправлять ? Кто будет помогать ВСУ ?
Если сейчас кое-как экономика работает, то если многие выедут, то экономика ляжет вообще
Я даже и не знаю - это инфантилизм, или дебилизм призывать всем выезжать
PS. Ехал вечером по городу, авто на дорогах до хрена. Электричества нет. Троллейбусы стоят, где остановились при отключении Но работают мелкие магазинчики на генах, идёт бойкая торговля. За наличку, само собой Вот купил себе немного пива, скоротать этот вечер
Ukrainian написав:vitaliian Ще кілька вибухів у різних районах Києва. Рятувальні служби та медики слідують на місця - Кличко.
Майже рік війни а країни заходу так не передали Україні крилаті ракети для симетричної відповіді.
І не передадуть, а навіть якщо, то одиниці, чого не достатньо для адекватної відповіді. Варіант тільки один - робити самим і краще пізно, ніж ніколи. Шкода, що і на 9-му місяці гарячої фази війни це не доходить.
Ми мали б отримати Томагавки, але відразу постає питання носіїв. Морських в нас немає, повітряних - також. А наземних пускових для Томагавків не існує (були знищені в межах угоди про роззброєння).
beee написав:"Помилковий" призыв дтек выезжать за границу был нифига "непомилковий"
вирубали увесь Львів і довкола нього
Наразі 1,5 млн людей у Яворівському, Львівському та Червоноградському районах без електроенергії.
Через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють".
Деталі: Енергетики виїхали на місце влучання і працюють над тим, щоб заживити область в обхід цій підстанції.
Козицький зазначив, що якщо не буде можливості швидко відновити живлення, в населених пунктах, які постраждали, розгорнуть "Пункти незламності", де можна буде загрітися, випити теплого чаю, поїсти чогось гарячого і подзвонити рідним.
beee написав:"Помилковий" призыв дтек выезжать за границу был нифига "непомилковий"
Просто мэры городов и ДТЭК видят реальную ситуацию с энергоснабжением. Вот всемя от времени и прорывается. Но уже скоро выйдет опровержение...
ну выехали ... а дальше что ? Кто будет работать для экономики ? Кто будет в магазинах торговать и на заправках заправлять ? Кто будет помогать ВСУ ?
Если сейчас кое-как экономика работает, то если многие выедут, то экономика ляжет вообще
Я даже и не знаю - это инфантилизм, или дебилизм призывать всем выезжать
PS. Ехал вечером по городу, авто на дорогах до хрена. Электричества нет. Троллейбусы стоят, где остановились при отключении Но работают мелкие магазинчики на генах, идёт бойкая торговля. За наличку, само собой Вот купил себе немного пива, скоротать этот вечер
Хто б там щоб там не казав про енергетиків..А вони МОЛОДЦІ.... 65+ ракет 15 попадань.... І через 3 години -світло Є.
Якби ті хто шукає помилки в енергетичні сфері приклаи стільки ж зусиль у власну автономність, скільки сьогодні прикладають енергетики для утримання системи від колапсу - нам би вже було по барабану скільки ракет випустять по енергоструктурі.. А якби в кожному селі було пяток сонячних електростанцій...то педераційники навіть не пробували б по нас пуляти.. Але комусь дуже муляв зелений тариф - і що тепер? скільки коштує квт*година від генератора? 20-30 грн? І як розумієте що були не праві коли виступали проти розвитку вітрових і сонячних? мотивуючи зависоким тарифом.
ПС Зелена Львівський район - світло пропадало на пару годин- вже є Рясна-Руська Яворівський - пропадало на 4 години - вже є Новояворівськ Яворівський - вже є
Ukrainian написав:vitaliian Ще кілька вибухів у різних районах Києва. Рятувальні служби та медики слідують на місця - Кличко.
Майже рік війни а країни заходу так не передали Україні крилаті ракети для симетричної відповіді.
І не передадуть, а навіть якщо, то одиниці, чого не достатньо для адекватної відповіді. Варіант тільки один - робити самим і краще пізно, ніж ніколи. Шкода, що і на 9-му місяці гарячої фази війни це не доходить.
Ми мали б отримати Томагавки, але відразу постає питання носіїв. Морських в нас немає, повітряних - також. А наземних пускових для Томагавків не існує (були знищені в межах угоди про роззброєння).
За майже рік війни цю проблему можна було вирішити. Немає такого бажання. Навіть до HIMARS не передають ракети з радіусом дії більше 80 км. А там є і 200, і 300, і навіть екперементальні на 500 км. Радянські літаки що стоять на озброєні Україні до обладнали для запуску проти радіолокаційних ракет так з крилатими могли б зробити. Немає політичної волі в союзників. Навіть ЗРК далекого радіусу дії не хочуть давати.