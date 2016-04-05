RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2790279127922793
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 21:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:А якби в кожному селі було пяток сонячних електростанцій...то педераційники навіть не пробували б по нас пуляти..

в селі батьків (населення 1500 чол) біля 15 СЕС мінімум, але що це дає зимою і кому?
Letusrock
 
Повідомлень: 191
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 21:25

  Schmit написав:
  Wisznia2021 написав:Напомню, с чего начался єтот разговор: товарищъ шмидт и его сотоварищи по партии постоянно на єтом форуме распространяет прорашистские нарративи и клевету (недоправду) на действующего Президента України, тем самим играет в команде врагов України против України. А то ви далеко ушли от сути поднятого вопросам.


Отакої. Інформація про зупинку ракетних програм, про які мовилось ще до війни, тепер називається "прорашистскими нарративами и клеветой"?.
А ця інформація - також "прорашистские нарративы и клевета"?
Зеленський підписав "шкідливий" для вступу до ЄС закон: чим це може обернутися

Когда враг на нашей земле не надо вспоминать старі дрязги, а треба об'єднуватися і робити спільну справу- бити ворога, хто як може. Всі все тут розуміють, але мабуть так треба: терти мої повідомлення, а передвиборчу агітацію залишати. Нема часу одне й те ж саме всім відповідати. Мабуть, таким, як шмідт було б краще, щоб Україну здолали вороги, тоді б його протеже робив договорняки, як в 2014- му. Тоді нам обіцяли закінчити війну за 3 дні. Але навіщо? На оборонці класно заробляти- війна вигідна справа, їх сини ж не гинуть.
Wisznia2021
 
Повідомлень: 181
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 21:27

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:.........
Не розумію, чому будь-яку критику дій/бездіяльності зеленої влади ви зводите до протистояння Порох/Зе?

Потому что именно Вы относитесь к порохоботам и используете любой повод, чтобы, не разбираясь в ситуации, очернить Зеленского. По принципу: "Ложечки нашлись, а вот осадочек остался".

Так і не зрозумів, до чого тут Порошенко.

Вот і я вас питаю: до чого він тут, що ви постійно його рекламуєте( типу, " завуальовано", натяками), але так тонко, що аж товсто.
Wisznia2021
 
Повідомлень: 181
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 21:30

  Ukrainian написав:vitaliian
Ще кілька вибухів у різних районах Києва. Рятувальні служби та медики слідують на місця - Кличко.
Майже рік війни а країни заходу так не передали Україні крилаті ракети для симетричної відповіді.

Та хоча б Патріоти дали для захисту від ракет (якщо це заїржавлене ... взагалі ще боєздатнє) :evil:
Starikan
2
 
Повідомлень: 18996
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2441 раз.
Подякували: 3046 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 21:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wisznia2021 написав:Когда враг на нашей земле не надо вспоминать старі дрязги, а треба об'єднуватися і робити спільну справу- бити ворога, хто як може. Всі все тут розуміють, але мабуть так треба: терти мої повідомлення, а передвиборчу агітацію залишати. Нема часу одне й те ж саме всім відповідати. Мабуть, таким, як шмідт було б краще, щоб Україну здолали вороги, тоді б його протеже робив договорняки, як в 2014- му. Тоді нам обіцяли закінчити війну за 3 дні. Але навіщо? На оборонці класно заробляти- війна вигідна справа, їх сини ж не гинуть.

От перші місяці війни ні слова кривого про головнокомандуючого не сказав. Але що в результаті? Гроші виділяються на телемарафон. Гроші виділяються на дороги. А критика головнокомандуючого і його рішень не на часі. Так виходить? В 19 теж бачили "мір в глазах пітуна". Зараз всі побачили, як виглядає той "мір".
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 702
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2790279127922793
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 107580
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 473043
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4235
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1977)
23.11.2022 21:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.