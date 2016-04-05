Wisznia2021 написав:Напомню, с чего начался єтот разговор: товарищъ шмидт и его сотоварищи по партии постоянно на єтом форуме распространяет прорашистские нарративи и клевету (недоправду) на действующего Президента України, тем самим играет в команде врагов України против України. А то ви далеко ушли от сути поднятого вопросам.
Когда враг на нашей земле не надо вспоминать старі дрязги, а треба об'єднуватися і робити спільну справу- бити ворога, хто як може. Всі все тут розуміють, але мабуть так треба: терти мої повідомлення, а передвиборчу агітацію залишати. Нема часу одне й те ж саме всім відповідати. Мабуть, таким, як шмідт було б краще, щоб Україну здолали вороги, тоді б його протеже робив договорняки, як в 2014- му. Тоді нам обіцяли закінчити війну за 3 дні. Але навіщо? На оборонці класно заробляти- війна вигідна справа, їх сини ж не гинуть.
Ukrainian написав:vitaliian Ще кілька вибухів у різних районах Києва. Рятувальні служби та медики слідують на місця - Кличко. Майже рік війни а країни заходу так не передали Україні крилаті ракети для симетричної відповіді.
Та хоча б Патріоти дали для захисту від ракет (якщо це заїржавлене ... взагалі ще боєздатнє)
Wisznia2021 написав:Когда враг на нашей земле не надо вспоминать старі дрязги, а треба об'єднуватися і робити спільну справу- бити ворога, хто як може. Всі все тут розуміють, але мабуть так треба: терти мої повідомлення, а передвиборчу агітацію залишати. Нема часу одне й те ж саме всім відповідати. Мабуть, таким, як шмідт було б краще, щоб Україну здолали вороги, тоді б його протеже робив договорняки, як в 2014- му. Тоді нам обіцяли закінчити війну за 3 дні. Але навіщо? На оборонці класно заробляти- війна вигідна справа, їх сини ж не гинуть.
От перші місяці війни ні слова кривого про головнокомандуючого не сказав. Але що в результаті? Гроші виділяються на телемарафон. Гроші виділяються на дороги. А критика головнокомандуючого і його рішень не на часі. Так виходить? В 19 теж бачили "мір в глазах пітуна". Зараз всі побачили, як виглядає той "мір".